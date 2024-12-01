Menemen\'de İş Dünyası Buluşması Gerçekleşti

Ekonomi

İzmir'in Menemen Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen 'İş dünyası Menemen'de buluşuyor' etkinliği, yoğun katılımla gerçekleşti. Menemen, Aliağa, Çiğli, Foça ve Manisa'dan birçok iş insanının katıldığı toplantıda konuşan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Göreve geldiğimiz ilk günden beri en önemli konularımızdan biri istihdam oldu. Çünkü istihdamın olduğu yerde refah olur, sanat, spor, umut, huzur ve bereket olur. Bu nedenle Menemen'imizin ve ülkemizin büyümesine, kalkınmasına yaptığınız katkılar çok kıymetlidir" dedi.

Son dönemde şehircilik çalışmalarının yanında yaptığı yatırımlarla da gündem olan ve yatırımcıların dikkatini çeken Menemen'de, iş dünyası için önemli bir organizasyon gerçekleştirildi. 'İş Dünyası Menemen'de Buluşuyor' ismiyle bu yıl ikinci kez yapılan iş buluşmasına katılım yoğun oldu.

Menemen İŞKUR Hizmet Noktası tarafından yapılan çalışmaların anlatıldığı sinevizyon ile başlayan etkinlikte, 2021 yılından bugüne yapılan faaliyetler ve elde edilen sonuçlar paylaşıldı. Toplamda 85 bin 150 işlemle birlikte 17 bin 85 vatandaşın Menemen İŞKUR Hizmet Noktası tarafından iş sahibi yapılmış olması da ilgiyle karşılandı. Etkinlikte konuşan Ulukent Sanayiciler Derneği Başkanı Mehmet Ömer Telcioğlu ve Menemen Ticaret Odası Başkanı İzzet Süsoy, Menemen'in ticarette ve üretimdeki potansiyeline değindi.

"Menemen'de hep birlikte başarı hikayesi yazdık"

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, iş dünyasının üretimdeki yerine ve Türk ekonomisine olan katkısına vurgu yaptı. Pehlivan, "Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında ülkemizin her geçen yıl hem niteliği hem de niceliği artan ihracatına ve ticaretine katkı sunan siz değerli firma temsilcilerine şükranlarımı sunuyorum. Sadece iş kapıları açmakla kalmadınız, aynı zamanda ailelerin umutlarını da yeşerttiniz, geleceğe olan inançlarını güçlendirdiniz. Menemen'de hep birlikte bir başarı hikayesi yazdık. Bu noktada bizler de Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Her fabrika bir kaledir.' sözünden yola çıkarak, Menemen'deki kalelerimizi güçlendirmeye kararlıyız. Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanan serbest bölge projemiz ve Asarlık'ta eski askeri atış alanı bölgesinde kurmak için çalışmalarına durmaksızın devam ettiğimiz karma organize sanayi bölgemizin de hizmete girmesiyle birlikte, Menemen'imiz istihdamda parmakla gösterilecek bir kent haline dönüşecek. Sizlerin de bildiği gibi çok yakın zamanda 1 milyar dolarlık bir yabancı yatırım, Menemen'de faaliyete geçmek için çalışmalarına başlayacak. Bu da gösteriyor ki Menemen'in potansiyeli sadece bölgemizde ve ülkemizde değil, yurt dışında da artık net bir şekilde görülebiliyor. Bu potansiyeli hep birlikte daha ileri taşıyacağımızdan hiç şüphem yok. Menemen Belediyesi İŞKUR Hizmet Noktamız göreve geldiğimizden beri 17 bin 85 vatandaşımızın iş bulmasında köprü görevi görerek büyük başarı kaydetti. Bu sayıları gelecekte çok daha ileriye taşıyacağız" açıklamalarında bulundu.

Başkan Pehlivan'ın konuşmasından sonra etkinlik, yıl içinde istihdama katkıda bulunan firmalara plaket sunumu ile son buldu.

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'ın ev sahipliğindeki etkinliğe AK Parti Menemen İlçe Başkanı Hakkı Durmaz, MHP Menemen İlçe Başkanı Barbaros Çalışçı, Türkiye İhracatçılar Meclisi Üyesi Birol Celep, Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Salih Esen, Aliağa Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Haluk Tezcan, Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı, Ege Serbest Bölge Müdürü Mevlüde Şenay Satoğlu, Menemen Ticaret Odası Başkanı İzzet Süsoy, Ulukent Sanayiciler Derneği Başkanı Mehmet Ömer Telcioğlu, İŞKUR Manisa İl Müdürü Günseli Tufan, Menemen Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hilmi Kurtoğlu, Menemen Pamuk Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Mehmet Sarı, Menemen Esnaflar Odası Başkanı Ziya Demir, Menemen Sanatkarlar Odası Başkanı Lütfi Tosyalı, geçmiş dönem Asarlık Belde Belediye Başkanı Alaattin Aksak, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda iş insanı katıldı. - İZMİR