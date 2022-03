Mera İzmir ile 535 çobana ulaşıldı - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Mera İzmir projesi kapsamında ilk süt alımlarının başladığı Seferihisar'daki çobanları ziyaret etti. Başkan Soyer, daha sütler sağılmadan avans desteği verdikleri ve piyasanın çok üzerinde fiyatla alım yaptıkları üreticinin işi bırakma noktasından yeniden üretime döndüğünü belirterek, "Üreticinin vazgeçmesi memleketin çökmesi demek. Biz de küçük üreticiye can suyu olmak için çabalıyoruz" dedi.

İzmir tarımının en önemli halkalarından biri olarak hayata geçen Mera İzmir projesiyle bölgede küçükbaş hayvancılığın desteklenmesi, bununla birlikte hem tarımda su tüketiminin azaltılması hem üreticinin doğduğu yerde doymasının sağlanması hem de İzmir'de yaşayan milyonlarca insanın sağlıklı gıdayla buluşturulması hedefleniyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Başka Bir Tarım Mümkün" vizyonuyla oluşturulan ve "Mera İzmir" projesiyle adım adım büyüyen İzmir tarımı stratejisi, üreticiye umut oldu. Kuraklıkla ve yoksullukla mücadeleyi esas alan İzmir tarımı stratejisi kapsamında küçükbaş hayvan üreticileriyle imzalanan alım sözleşmeleri meyvelerini vermeye başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin alımlarıyla birlikte süt fiyatları hak ettiği değere ulaştı. Bölge halkı için ekonomik darboğazdan çıkış kapısı oldu. Daha az su tüketimi gerektiren küçükbaş hayvancılığın desteklenmesiyle kuraklık tehdidine karşı önemli bir stratejik adım atıldı. "Mera İzmir" projesinin ilk etabı kapsamında Bergama ve Kınık'tan 258 çobanla süt alımı anlaşması imzalayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, projeyi Seferihisar, Urla, Güzelbahçe ve Çeşme'deki üreticileri de içine alarak büyüttü. Toplam 535 çobana ulaşılan proje kapsamında üreticiye de 3 milyon lira avans verilerek destek sağlandı. Projeyle toplamda bin 500 çobanla sözleşmeli süt üretim anlaşmasına imza atılması hedefleniyor.

"Siz yaşayın ki millet yaşasın"

Başkan Tunç Soyer, Mera İzmir projesi kapsamında süt alımlarının başladığı ilk adreslerden Seferihisar'daki çobanları ziyaret etti. Kavakdere köyünde İbrahim Özoğul'a ait koyun ağılına giden Başkan Soyer, yoğun ilgiyle karşılandı. Soyer, kırsalda yaşamını sürdüren halka "Sizin yaşamanız lazım ki bu millet yaşasın" diye seslendi.

"Üreticimizle yol arkadaşlığı yapacağız"

Piyasada 7 lira olan koyun sütüne 11 lira, 5 lira olan keçi sütüne ise 10 lira bedel belirlediklerini hatırlatan Başkan Soyer, "Süt fiyatlarının artık sürdürülebilirliği kalmamıştı. Üretici bu işi bırakma noktasına gelmişti. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak can suyu olsun umuduyla, üreticiyi ayakta tutacak bir fiyat belirledik. Bu fiyattan alım yapmaya başladık. Bu küçük üreticiyi desteklemek için başlattığımız bir proje. Bunun yan kolları var. Yem desteği, et alımı var. Bu sürecin sonuna kadar üreticimizle yol arkadaşlığı yapacağız. Onları kendi kaderlerine bırakmayacağız" diye konuştu.

"Süt fiyatlarını artık İzmir belirleyecek"

Üretici İbrahim Özoğul, Mera İzmir projesiyle nefes almaya başladıklarını söyledi. Özoğul, "Biz hayvancılıkla geçimimizi sağlıyoruz ama rızkımız gidiyor neredeyse. Belediyenin bu çalışması çok güzel. Çiftçinin umudu oldu. Türkiye'ye örnek oldu. Süt fiyatlarını artık İzmir belirleyecek. Başka kentlerde görüyorsunuz sütleri yere döküyorlar. Biz üretici olarak başkanımızın arkanızdayız" sözlerine yer verdi.

"Nefes almaya başladık"

Üreticilerden Hasan Sudağ ise İzmir Büyükşehir Belediyesi sayesinde sıkıntıları aşmaya başladıklarını belirterek, "Sizin gösterdiğiniz ilgi ve alaka bizi gerçekten çok mutlu etti. Biz bu yıl gerçekten bitmiştik. Hayvancılık bitmesin" diye konuştu.

Vedat Karaçelik de belediyenin süt alacağını öğrendikleri andan beri nefes almaya başladıklarını söyledi. Başkan Soyer'e ziyareti sırasında kuzu da hediye edildi. Üreticinin yoğun emeği olduğunu belirten Soyer, kuzuyu yeniden üreticilere verdi.

"Kimse küsmesin, vazgeçmesin"

Başkan Soyer, daha sonra Turgut İhsaniye Tarımsal Kalkınma Kooperatifini ziyaret etti. Kooperatif Başkanı İbrahim Kopuz, süt alımlarının kapanma aşamasına gelen kooperatifleri rahatlattığını belirterek, Soyer'e teşekkür etti. Turgut köyündeki kahvehanede bölge sakinleriyle bir araya gelen Soyer, "Küçük üretici yaşasa hem kır ile kent arasında denge korunacak hem de kentli daha lezzetli ve sağlıklı ürünlerle buluşacak. Hedefimiz büyük. Bütün İzmir'de küçük üreticiye can suyu olmak istiyoruz. Kimse küsmesin, vazgeçmesin. Sadece sabredin" dedi.

Başkan Soyer'e İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, BAYSAN Genel Müdürü Murat Onkardeşler de eşlik etti.

Mera İzmir ile ne hedefleniyor?

Yerel tohumlar ve yerel ırkları yaygınlaştırarak kuraklıkla, küçük üreticiyi destekleyerek yoksullukla mücadeleyi esas alan İzmir tarımı stratejisi kapsamında hayata geçirilen "Mera İzmir" projesiyle hem tarımda su tüketiminin azaltılması hem üreticinin doğduğu yerde doymasının sağlanması hem de İzmir'de yaşayan milyonlarca insanın sağlıklı gıdayla buluşturulması hedefleniyor. Projeyle üreticilerden "Başka Bir Tarım" kriterlerine uygun doğa dostu ve sağlıklı ürünler üretmelerini isteniyor. Hayvanlarına aşırı su tüketen silajlık mısır yerine, sadece yerli yem bitkileri yediren üreticilerden süt alınıyor. Ayrıca hayvanlarını asgari 7 ay merada otlatan üreticiler kapsam içine alınıyor. Mera hayvancılığı teşvik edilerek aşırı su tüketimine neden olan yem bitkileri kademeli olarak azaltılıyor. Mera İzmir projesi kapsamında süt alımının ardından üreticiyle et alım anlaşmaları başlayacak. "Başka Bir Tarım" kriterlerine uygun yetiştiricilik yapan büyükbaş ve küçükbaş hayvan üreticilerinden kooperatifler aracılığıyla alım yapılacak. Üreticilerden alınan et ve sütler Bayındır'daki süt işleme tesisi ve Ödemiş'teki et entegre tesisinde işlenerek tüketiciyle buluşturulacak. - İZMİR