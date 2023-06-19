Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor: Dünya devi bankaların tahminleri

Seçimlerden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk iş olarak vatandaşın kanayan yarası ekonomiye el atarken, geminin dümenine Hazine ve Maliye Bakanı olarak Mehmet Şimşek'i geçirdi.

PİYASALARIN GÖZÜ FAİZ KARARINDA

Bakan Şimşek'in ilk hamlesi ise Merkez Bankası başkanlığına Hafize Gaye Erkan'ı getirmek oldu. Yaşanan gelişmelerin ardındansa gözler Merkez Bankası'nın 22 Haziran Perşembe günü saat 14.00'te açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

DÜNYACA ÜNLÜ 3 BANKADAN FAİZ TAHMİNİ

Piyasaların merakla beklediği karar için uluslararası finans kuruluşları ve uzmanlar, yüzde 20 ila 40 arasında artırım yapılacağı tahmininde bulunurken, ekonomi yönetiminin değişmesiyle Türkiye'yi yakın takibe alan dünyaca ünlü 3 banka da tahminlerini sıraladı.

BANK OF AMERICA

Bank of America (BofA), TCMB Para Politikası Kurulu'nun (PPK) perşembe günü gerçekleştirilecek toplantısına ilişkin tahminlerini açıkladı. BofA, TCMB'nin politika faizini yüzde 25'e yükseltmesini beklediğini duyurdu. Aralarında Zümrüt İmamoğlu'nun da bulunduğu ekonomistlerin dün açıkladığı raporda, yeni ekonomi ekibinin politikalar konusunda henüz çok az yönlendirmede bulunduğu hatırlatıldı. Notta, "TCMB'nin politika faizini yüzde 25'e yükseltmesini bekliyoruz, ancak aşağı yönlü bir sürpriz için alan görüyoruz" ifadelerine yer verildi. Raporda ayrıca bankacılık düzenlemelerinde ve kontrollerinde kademeli uyumun hızlı normalleşmeden daha olası olduğu belirtildi.

DEUTSCHE BANK

Alman Deutsche Bank, 16 Haziran tarihli notunda Merkez Bankası'nın politika faizini bu hafta 1150 baz puan artışla yüzde 20'ye çıkardıktan sonra, temmuz ayında piyasa tepkisine bağlı olarak ilave yüzde 5 puanlık artışın olası olduğunu belirtti.Christian Wietoska ve Twisha Roy tarafından kaleme alınan notta, "Önümüzdeki haftaMerkez Bankası'nın duruşunu değiştirmesini ve yeniden bir artış döngüsü başlatmasını bekliyoruz" ifadeleri yer aldı. Araştırma notunda ekonomistler, "Baz durum senaryomuzda yüzde 8,5'ten yüzde 20'ye 1150 baz puanlık bir artış bekliyoruz. Temmuzda yüzde 25'e kadar başka bir faiz artışı bekliyoruz ve piyasanın tepkisine bağlı olarak, yılın ilerleyen zamanlarında potansiyel olarak yüzde 30'a kadar faiz oranları için yer var" tespitinde bulundu.

GOLDMAN SACHS

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs ise 16 Haziran tarihli notunda politika faizinin yüzde 40'a yükseltilmesini beklediğini açıkladı. Waleed Mohsin, Mikhail Butkov ve Ashwath P T tarafından kaleme alınan raporda enflasyon tahminleri 2023 sonu için yüzde 40, 2024 sonu için de yüzde 20 seviyelerinde korundu. Büyüme beklentileri ise beklenen sıkılaşma gerekçe gösterilerek 2023 için yüzde 2,9'dan yüzde 2,3'e düşürüldü. Bu da 2023 ikinci yarısında ve 2024'e doğru negatif bir büyüme beklentisi olduğunu gösterdi.