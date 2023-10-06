İş dünyasından Merkez'in reeskont kredilerinde finansman maliyetini düşürmesine destek - Son Dakika

İş dünyasından Merkez'in reeskont kredilerinde finansman maliyetini düşürmesine destek

Son Güncelleme: 06.10.2023 11:56

Merkez Bankası, reeskont kredilerinde finansman maliyetini 15 puan düşürdü ve firma limitlerini yükseltti. Antalya iş dünyasından Merkez Bankası'nın kararına destek geldi. ATSO Başkanı Ali Bahar, kararın üreticiler ve ihracatçılar için büyük bir kazanç ve önemli bir gelişme olduğunu belirterek hayırlı olmasını diledi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, ihracatı teşvik eden reeskont kredilerinde finansman maliyetinin düşürülmesi ve firma limitlerinin yükseltilmesini değerlendirdi. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'a gerçekleştirdikleri ziyarette konuyla ilgili taleplerini dile getirdiklerini kaydeden Başkan Ali Bahar, "Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak uzun süredir gündemimizde olan bir konuydu. Sayın Bakanımıza yaptığımız ziyarette de tekrar dile getirdiğimiz finansman maliyetleri karşılık buldu. İhracatçılarımız ve üreticilerimiz adına bu güzel haberi almaktan mutluluk duyuyorum ve Bakanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"İŞ DÜNYASI OLARAK ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ"

Reeskont kredilerinin ihracatçılar için önemli bir kaynak olduğunu dile getiren Başkan Bahar, "Bu konuyu çözüme ulaştırmak için raporlarımızı ilgili bakanlıklarımıza iletmiştik. Komitelerimizden gelen taleplerin karşılık bulması, iş dünyamız ve sanayicilerimiz adına çok olumlu bir karar" diye konuştu. TCMB'nin ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredileri faizi hesaplama yönteminde yaptığı güncelleme sonucunda reeskont kredilerinin toplam faiz maliyetinin, Merkez Bankası politika faizi seviyesini aşmayacağını belirten Başkan Bahar, sözlerini şöyle sürdürdü, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının, ihracatımızı teşvik eden reeskont kredilerinde finansman maliyetini düşürmesi ve firma limitlerini yükseltmesi ihracatçımız ve sanayicimiz adına büyük bir kazanç. İhracatçılarımızın kredi maliyetlerini düşüren önemli bir adım. Antalya iş dünyası olarak sektörlerimizde nitelikli üretim ve ihracat başta olmak üzere sürdürülebilir ekonomi için üzerimize düşen çalışmaları gayretle gerçekleştireceğiz. İhracatçıların finansa erişimini gözeterek verdikleri destekten dolayı Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum."

"ÜRETİM VE İHRACATIN DESTEKLENMESİ MEMNUNİYET VERİCİ"

İhracatı teşvik eden reeskont kredilerinde finansman maliyetini düşürmesi ve firma limitlerini artırmasını hatırlatan Başkan Bahar, "Politika faizinin yüzde 30'a yükseltilmesinin ardından, TL reeskont kredilerinin dönem sonu faiz maliyeti yüzde 45'e ulaşarak ticari kredilerle aynı düzeye çıkmıştı. TCMB, firma reeskont limitlerini ise KOBİ tanımında yer alan mali kriterin yüzde 50'si kadar belirleme kararı aldı. Buna göre, mikro işletmeler için reeskont limiti 5 milyon TL, küçük işletmeler için 50 milyon TL, orta ölçekli işletmeler için de 250 milyon TL olarak güncellenecek. Ekonomi yönetiminde uygulanan sıkı para politikasıyla birlikte, üreticilerimize çözüm sunulması, üretim ve ihracatın krediyle desteklemesi memnuniyet verici" dedi.

Kaynak: İHA

Merkez Bankası, Türkiye, Antalya, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İş dünyasından Merkez'in reeskont kredilerinde finansman maliyetini düşürmesine destek - Son Dakika


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