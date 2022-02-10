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Mersin'de çatı tipi güneş enerji santralleri yaygınlaşıyor - Son Dakika

Mersin'de çatı tipi güneş enerji santralleri yaygınlaşıyor

10.02.2022 11:17
Mersin'de çatı tipi güneş enerji santralleri yaygınlaşıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, 3 adet içme suyu deposunda Çatı Tipi Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesini hayata geçirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, 3 adet içme suyu deposunda Çatı Tipi Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesini hayata geçirdi. Çalışma kapsamında yüksek enerji tüketimli tesislerin enerji ihtiyacı, yenilenebilir enerjiden karşılanacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Güneş Enerjisi Santralleri sayesinde Tarsus ilçesinde 680 kWp, Toroslar'da 1302 kWp ve Yenişehir ilçesinde 838 kWp olmak üzere toplam 2 bin 820 kWp kurulu güç ile yıllık yaklaşık bin 450 konutun elektrik tüketim ihtiyacına eş değer olan 4,5 milyon kWh elektrik üretimi hedefleniyor. Bu üretim sayesinde MESKİ'nin 3 büyük tesisinin yıllık ihtiyacı olan enerjinin tamamına yakını karşılanacak. Böylece 1 metreküp su başına harcanan enerji bedeli ve su maliyetleri de azalacak.

MESKİ, yenilebilir enerji kaynaklarıyla 5 bin 387 ağacı kurtaracak

Güneş enerji santralleri, ihtiyaç fazlası üreteceği enerjiyi dağıtım şebekesinde kullanılmak üzere sisteme ileterek yıllık 6 milyon 650 bin lira kazanç elde edecek ve bölgedeki enerji üretimine de katkı sağlayacak. MESKİ ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptığı yatırım sayesinde yıllık 6 milyon 650 bin lira kazanç sağlarken, 2 bin 214 ton karbondioksit salınımının önüne geçerek, 5 bin 387 ağacın kurtarılmasını hedefliyor. - MERSİN

Mersin'de çatı tipi güneş enerji santralleri yaygınlaşıyor

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Mersin, Enerji, Güneş, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mersin'de çatı tipi güneş enerji santralleri yaygınlaşıyor - Son Dakika Ekonomi


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