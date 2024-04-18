Mersin Erdemli\'de Serada Yetiştirilen Üzümler Hasat Edildi

Diyarbakır'da Kaçak Balık Avı Denetimi Yapıldı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Silvan ilçesinde bulunan Malabadi Baraj Gölü'nde kaçak balık avı denetimi gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde, yaklaşık 5 bin 500 metre kaçak ve hayalet ağ ele geçirildi ve canlı bulunan balıklar suya bırakıldı. Baraj gölünde toplanan ağlar ise ekipler tarafından yakılarak imha edildi.