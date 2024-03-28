Ekonomi

Mersin Serbest Bölgesi'nde yıl sonu hedefi 4 milyar doları aşmak

Bölgede 2024'ün ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40'lık ticaret hacmi artışına ulaşıldı

MESBAŞ Genel Müdürü Edvar Mum:

"Geçen yılın şubat ayı sonundaki 512 milyon dolarlık ticaret hacmimiz, bu yıl aynı dönemde 700 milyon doların üzerine çıktı. Bu yılı iyi bir sonuçla kapatacağımızı ve 4 milyar doların üzerine çıkacağımızı düşünüyoruz"

MERSİN – Mersin ve ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip olan Mersin Serbest Bölgesi, 2024'e iyi başladı. 2023'ün şubat ayı sonu itibariyle 512 milyon dolarlık ticaret hacmi elde edilen bölgede, bu yılın ilk iki aylık dönemindeki artış 700 milyon doları aşarak yüzde 40'a ulaştı. Yıl sonu hedefi ise 4 milyar doların üzerine çıkmak.

Türkiye'nin ilk serbest bölgesi olan Mersin Serbest Bölgesi, hem Mersin'e hem ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor. Mevcut alanın tamamı yatırımcılara tahsis edilen bölgede, kuruluşundan bugüne kadar 78,9 milyar dolar ticaret hacmi gerçekleştirildi.

"Geçen yıl ticaret hacminde en yüksek 3'üncü değere ulaştık"

Mersin Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş. Genel Müdürü Edvar Mum, bölgedeki gelişmeleri ve hedeflerini İhlas Haber Ajansı'na anlattı. Geçen yılı yüksek bir ticaret hacmiyle kapattıklarını belirten Mum, "2023 yılında Mersin Serbest Bölgesinde ticaret hacmi 3,7 milyar dolar olarak neticelendi. 3,7 milyar dolar, Mersin Serbest Bölgesinin kuruluşundan itibaren ulaşılan en yüksek 3'üncü değerdir. Bu anlamda Mersin Serbest Bölgesinde, tüm yatırım alanları kullanılarak gerekli üretim ve ticari faaliyetler devam etmektedir. Bu gelişim, Mersin ilimiz ve ülkemiz ekonomisi açısından önemli görülmektedir" dedi.

"Bölgemiz, bulunduğu iyi yerini koruyor"

Ekonomideki zorlu sürecin Mersin Serbest Bölgesi ve firmalar üzerindeki etkilerini de değerlendiren MESBAŞ Genel Müdürü Mum, "Mersin Serbest Bölgesi, uluslararası piyasada bulunduğu coğrafi konumunun önemi, ulaşım bağlantılarının güçlü olması, yatırımcı firmaların üretim ve ticari faaliyetler açısından değerlendirilmesinde ön planda olması açısından şu anda bulunduğu iyi yerini koruyor. Bu kapsamda da ticari faaliyetlerimiz her zaman belli bir çizginin üzerinde devam ediyor. Aynı şekilde yapılan ticaretin üretime ve istidama katkıları da devam ediyor" diye konuştu.

Son dönemde dolardaki artış nedeniyle firmaların yaşadıkları zorluklara değinen Mum, en fazla sıkıntıyı emek yoğun çalışan firmaların yaşadığına dikkat çekti. Mum, "Özellikle emek yoğun çalışan firmaların uluslararası piyasadaki fiyatlandırma çerçevesi içerisinde zorlukla karşılaştıklarını biliyoruz. Özellikle Uzak Doğu'nun bize yakın ülkelerinde ve bazı Afrika ülkelerinde işçilik maliyetlerinin düşük olmasından dolayı bizde emek yoğun çalışan firmaların fiyat tutturmada uluslararası piyasada zor durumda olduklarını biliyoruz. Bu konuda da çalışmalara devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

MESBAŞ olarak, firmalara mümkün olduğunca hızlı ve kaliteli hizmet vererek, altyapıyı iyileştirerek destek olmaya çalıştıklarının altını çizen Mum, son 5 yılda yaklaşık 18 milyon dolarlık bir altyapı oluşturduklarını söyledi. Mum, altyapının da iyileştirilmesiyle beraber firmalara daha iyi hizmet götürerek, yaptıkları ticari üretim işlemlerinde destek olmaya devam ettiklerini kaydetti.

"Bölgemiz, önemli bir istihdam merkezi konumundadır"

Bölgede şu anda yaklaşık 10 bin 500 kişinin doğrudan istihdam edildiğini dile getiren Mum, "Dolaylı istihdamla bu rakam 11 bin kişiye kadar çıkıyor. Mersin Serbest Bölgesi, tek başına ortaya koyduğu bu istihdamla hem Mersin ili için hem ülkemiz açısından önemli bir istihdam merkezi konumundadır. Serbest Bölge 877 dönüm alan üzerine kurulu. Bu alanda şu anda 280 yerli ve 95 yabancı firma faaliyet gösteriyor. Alanın tamamı yatırımcılara tahsis edilmiş durumda. Üst yapılar tamamlanmış durumda ve faaliyet devam ediyor" şeklinde konuştu.

"Yüzde 40'lık bir ticaret hacmi artışını ilk iki ayda gördük"

Bu yılın yaklaşık üç aylık sürecinin bölge açısından çok iyi başladığına işaret eden Mum, şunları söyledi:

"Üç aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre faaliyetlerimizi biraz daha arttırdık. Şubat ayı sonu itibariyle geçen yıl şubat sonunda 512 milyon dolarlık ticaret hacmimiz bu yıl 700 milyon doların üzerine çıktı. Yani yüzde 40'lık bir ticaret hacmi artışını ilk iki ayda gördük. Bundan sonraki süreçte de bu şekilde devam edeceğini ümit ediyoruz. Dolayısıyla bu yılı iyi bir sonuçla kapatacağımızı düşünüyoruz. Burada özellikle sınai olarak çalışan firmaların yaptıkları ticari ve üretim işlemlerindeki hareketlerini artırmaları dolayısıyla bu rakamlar da artıyor. Tabi bu coğrafi konum, doğrudan deniz yolu bağlantısının ve kendi limanının bulunması, burada gemilere doğrudan hizmet verilmesi büyük bir avantaj. Mersin Serbest Bölgesi, bu avantajını iyi kullanıyor."

"Bu yılın sonunda 4 milyar doların üzerine çıkacağımızı düşünüyoruz"

Bölgenin çevresel anlamda genişleme alanı olmadığı için yeni yatırım alanları oluşmasının da biraz zor göründüğüne dikkat çeken Mum, mevcut alanların daha verimli kullanılması yönünde çalıştıklarını söyledi. Bu anlamda, hazineye intikal eden alanların uygun firmalara tahsis edilmesi için çaba harcadıklarını ifade eden Mum, Ticaret Bakanlığı ile ortak çerçevede çalışarak, kapasitesi yüksek, istihdamı daha çok sağlayan firmalara tahsisi yönünde çalışmalar, görüşmeler ve araştırmalara devam ettiklerini belirtti.

2024'ten beklentilerini ve hedeflerini de açıklayan MESBAŞ Genel Müdürü Mum, şunları kaydetti:

"Bu yıl, ilk 2 aylık sonuçlar ve üçüncü aya da baktığımızda Mersin Serbest Bölgesinde bu istikrarın devam ettirileceğini düşünüyoruz. 2024'ün sonunda da 4 milyar dolar seviyesinin üzerine çıkacağımızı düşünüyoruz. Dolayısıyla bu ticaret hacmi artışı; Mersinimiz ve ülkemiz ekonomisi açısından önemlidir. Ayrıca, Türkiye'deki serbest bölgeler içerisinde en yüksek işlem hacmi gerçekleştiren ikinci bölgeyiz şu anda. Biz de MESBAŞ olarak ülke ekonomisine katkıların devam ettirilmesi anlamında Denizli Serbest Bölgesinin de işletimini aldık. Orada kurduğumuz DENSER isimli şirketle Tasarruf Mevduatı Fonu'ndan yapılan ihaleye girdik ve kazandık. Şu anda yeni yatırımcıların Denizli Serbest Bölgesine ulaştırılması, faaliyete geçirilmesi ve ticaret ile üretimin artırılması konusunda şirketimiz çalışmalar yapıyor."