Mersin, Türkiye\'nin narenciye üretiminde ikinci sırada

Ekonomi

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Türkiye'nin yaklaşık 1.9 milyon ton ihracat ile dünya narenciye ihracatında ikinci sırada yer aldığını belirterek, "İlimiz, toplam 1 milyon 661 bin 486 ton narenciye üretimi ile Türkiye'de 2. sıradadır" dedi.

Mersin'de Tarım ve Orman Bakanlığının himaye ve destekleri ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, AKİB, MTSO, Mersin Ticaret Borsası ve Ulusal Turunçgil Konseyi'nin iş birliğinde, 'Üretim Planlamasında Turunçgil Yol Haritası' temalı 'Turunçgil Çalıştayı' düzenlendi.

Programda konuşan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, toplantıda narenciye ürünlerinin üretim planlaması, ihracat imkanlarının genişletilmesi, katma değerinin artırılması, pazara uygun tür ve çeşit kompozisyonun oluşturulması, turunçgillerde ıslah, yeni çeşitler, iklim değişikliği, sürdürülebilir üretim, iyi tarım uygulamaları, üretimde kayıtlılık ve izlenebilirlik, tüketim alışkanlıkları ve geliştirilmesi, işleme sanayi, lojistik ve soğuk zincir uygulamaları, markalaşma ve tanıtım gibi pek çok hususun değerlendirileceğini söyledi.

"Tarım, insanlık tarihi kadar eski ve geleceği kadar da baki olacak bir sektör"

Konuşmasında tarımın insan hayatı için önemini vurgulayan Vali Pehlivan, "Tarım, her günümüzde, her anımızda var olan, var olması gereken bir olgudur. Hayat devam ettiği sürece, dünyada yaşam devam ettiği sürece de var olacaktır. Tarım, insanlık tarihi kadar eski ve geleceği kadar da baki olacak bir sektör. Tabii bu sektörün önemini ifade etmek, bunun farkında olmak işin bir boyutu. Bununla birlikte önemine uygun adımları atmak, bu öneme uygun şekilde geleceği planlamak da bir diğer önemli husustur. Tarımda insanoğlu, ilk insandan bugüne kadar özellikle de geleneksel metotlarla bu sektörü bir şekilde ayakta tutmuştur. Geleneksel tarımda belli başlı hususlardan bahsederken artık çok daha değişik alt başlıklardan bahsediyoruz. Tarımda artık yapay zekadan, akıllı, iyi tarım uygulamalarından, Ar-Ge ve dijitalleşmeden bahsediyoruz. Bir dönem ekstansif tarımdan entansif tarıma geçişten bahsederken, artık bilgisayar teknolojilerinden, bilişim teknolojisi üzerinden tarımda nasıl faydalanırız bundan bahsediyoruz. Tarım sektörüne birçok yeni kavram dahil olmuştur" diye konuştu.

"Son 21 yılda dünya genelinde 86 milyon hektar tarım arazisi azalmıştır"

Tarımda iki temel unsur olan 'insan ve toprak' kavramlarının hiçbir zaman değişmediğini ve değişmeyeceğini kaydeden Vali Pehlivan, "Toprak, Aşık Veysel'in ifade ettiği gibi, 'Dost dost diye nicesine sarıldım, benim sadık yarim kara topraktır' dizelerinde değindiği gibi işte o sadık yarimiz olan toprak ve onu işleyen insan. Onu işlemek, ekmek, biçmek suretiyle ürüne dönüştüren insan, yani emektar üreticimiz ve çiftçimizdir. Odağında toprak, odağında insan olan bir sektörden bahsediyoruz. Bu sektör her geçen gün büyüyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün rakamlarına baktığımız zaman, son 21 yılda dünya genelinde 86 milyon hektar tarım arazisi azalmıştır. 104 milyon hektar da orman arazisi azalmıştır. Ama tarımsal üretim değeri 2000 yılından 2021 yılına kadar 21 yıllık süre içerisinde 2 trilyon dolardan, yüzde 84 artışla 3.7 trilyon dolara ulaşmıştır. Aynı dönemde ülkemizde de 40 milyar dolardan 70 milyar dolara ulaşmıştır. Alan azalsa da talep arttığı için, nüfus arttığı için üretim değeriyle ilgili artışlar söz konusu olmuştur. Dolayısıyla kısıtlı sayılabilecek alanlarda tarımın ve tarım faaliyetlerinin en verimli ve kaliteli şekilde ürün üretiminin sağlanması konusu elbette ki ön plana çıkmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Türkiye yaklaşık 1.9 milyon ton ihracat ile dünya narenciye ihracatında ikinci sıradadır"

Mersin'in yüzölçümünün 1 milyon 585 bin 300 hektar olduğunu ve 328 bin 401 hektarlık tarım alanı bulunduğunu vurgulayan Vali Pehlivan, şöyle devam etti:

"Türkiye yaklaşık 1.9 milyon ton ihracat ile dünya narenciye ihracatında ikinci sıradadır. İlimiz, toplam 1 milyon 661 bin 486 ton narenciye üretimi ile Türkiye'de 2. sıradadır. Muz, çilek, limon, yenidünya, erik, nektarin, şeftali, kabak, taze bakla üretiminde Mersin 1. sırada yer almaktadır. Badem, keçiboynuzu, patlıcan, salatalık, greyfurt, kayısı, avokado, nar, üzüm, pırasa, soya fasulyesi üretiminde de 2. sırada yer almaktadır. Mersin'in, tarım sektörünün gayri safi milli hasılaya katkısı 2004 yılında 2,7 milyar TL iken, 2023 yılında 88,2 milyar TL'ye yükselmiştir. 2023 yıl sonu itibarıyla ilimizin bitkisel üretim değeri 76,3 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 yıl sonu itibariyle ilimizin hayvansal üretim değeri 11,8 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 yıl sonu itibariyle su ürünleri üretim değeri 29,6 milyon TL olarak gerçekleşmiştir."

Düzenlenen bu çalıştay ile 'Turunçgil Yol Haritasını Çizme' özel başlığında tarımın genel anlamda değerlendirilmesinin yapılacağını dile getiren Vali Pehlivan, "Bu bağlamda sormamız gereken sorular, 'ne üretiyoruz, nerede üretiyoruz, nasıl üretiyoruz, ne kadar üretiyoruz?' Devamında da yarınlara bir projeksiyon sunmak adına da 'neyi üreteceğiz, nerede üreteceğiz, nasıl üreteceğiz ve ne kadar üreteceğiz' sorularını sorup, bu soruların cevabını hep birlikte vereceğiz. Özellikle de bu işe emek vermiş, gönül vermiş başta akademisyenlerimiz olmak üzere sahada ter döken, gerek tarlada, gerek işin ticaret tarafında ter döken, emek ortaya koyan bütün paydaşlarımızla, Tarım ve Orman Bakanlığımızın himayesinde geleceği inşallah planlamış olacağız. Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde hazırlanan, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla da yürürlüğe konulan '12. Kalkınma Planı'nda, tarım çok önemli bir başlık teşkil ediyor. 'Geleceğin etkin şekilde planlanması vurgusu' yapılıyor. Bu hedefe, bu gayeye hep birlikte ortak olmalıyız. Tespit bağlamında da yapılacak işler, atılacak adımlar bağlamında da üzerimize düşen katkıyı vermek, fikir bazında vermek ama fikir bazında vermekle de kalmayıp bunu uygulamaya muhakkak şamil kılmak, uygulamaya yansıtmak ve takibini gerçekleştirmek durumundayız" şeklinde konuştu.

Mersin'in, Çukurova'nın bereketli topraklarına sahip bir bölgesi olduğunu belirten Vali Pehlivan, şöyle devam etti:

"Şu anda içinde bulunduğumuz Mersin, yanı başında Adana, Çukurova'mız dünyanın en verimli topraklarına sahiptir. Burada yetişmeyen ürün yok. Bu bir avantajdır evet ama bu her yetişen ürünü planlı bir şekilde yetiştirmeliyiz ki yıldan yıla veya arz-talep dengesini sağlama, 'ne oldu ne olacak' telaşı içerisine girmeyelim. Bu çalıştaydaki oturumlarda ortaya konulacak fikirler ve sonucunda yapılacak, yayınlanacak olan bildirgenin önemli, faydalı neticelere vesile olacağına inanıyoruz."

Çalıştayda; Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Gürüz, Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kavak, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu da birer konuşma gerçekleştirdi. - MERSİN