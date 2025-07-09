Mevduat ve yatırım fonlarına uygulanan stopaj oranları artırıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Mevduat ve yatırım fonlarına uygulanan stopaj oranları artırıldı

Mevduat ve yatırım fonlarına uygulanan stopaj oranları artırıldı
09.07.2025 08:07
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Yatırım fonları ve kısa vadeli mevduata uygulanan stopaj oranları Resmi Gazete'de yayımlanan kararla artırıldı. 6 aya kadar vadeli mevduat hesaplarında oran yüzde 15'ten yüzde 17,5'e, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda ise yüzde 12'den yüzde 15'e yükseltildi.

Mevduat ve fonlara uygulanan stopaj oranı Resmi Gazete'de yayımlanan kararla artırıldı. Yatırım fonları yüzde 15'ten yüzde 17,5'e yükselirken, vadeli hesaplarda ise 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj yüzde 15'ten yüzde 17,5'e, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 12'den yüzde 15'e yükseltildi.

FAİZ GETİRİSİ AZALACAK

Yatırım fonu ya da mevduatta parasını değerlendirenlerin faiz getirileri azalış gösterecek. Merkez Bankası'ndan da faiz indiriminin beklendiği ortamda yatırımcılar için dolaylı faiz indirimi başlamış oldu.

KAYIP NE OLACAK?

Stopaj ana paradan değil faiz getirisinden kesiliyor. Örnek vermek gerekirse 1 milyon lirası olan bir mudi parasını 32 günlük faize yıllık yüzde 48 faiz oranıyla bağladığında aylık brüt faiz getirisi 42 bin 82 lira ediyor.

Yüzde 15 stopaj varken 6312 lira kesinti yapılırken şu andaki güncellemeyle yüzde 17.5'e çıkan stopajla kesinti 7364 lira ediyor. Başka bir deyişle stopaj oranının değişmesi nedeniyle yeni vadeli hesap açacak olan mudiler faiz getirilerinden 1052 lira feragat etmiş olacak.

MEVCUT MEVDUATLARDA YÜZDE 15 GEÇERLİ

Vadesi gelmemiş ve mevcutta bulunan mevduat ve fonlarda eski stopaj oranları geçerli olacak. Mevduatlarda vade yenilemede yeni stopaj geçerli sayılacak. Fonlarda ise mevcutta bulunan fonlar için eski oranlar geçerli olurken yeni fonlarda stopaj yükselecek. Mevcut fonlara ekleme yapılması halinde stopaj oranı yüzde 17.5'e yükselecek. Bu nedenle fonlara ekleme yaparken dikkat ederek farklı hesaplar üzerinden ekleme yapılması ya da fon sepeti ve getirisi birbirine yakın diğer fonlardan alınması daha makul olacaktır.

YATIRIMCILAR ŞİMDİ NE YAPACAK?

Yükselen stopaj oranları, düşmesi beklenen mevduat faizleriyle birlikte yatırımcıların farklı enstrümanlara yönelmesi beklentisi yükseldi. Döviz ve altın tarafındaki getiriler ve beklentiler hesaplanarak yatırım kararlarının alınması bekleniyor. Fiziki olarak tutulan altın ve dövizde stopaj bulunmadığından yatırımcıların tasarruf kararları alırken dikkatli davranması bekleniyor.

31 TEMMUZ'DA KARAR ALINMASI BEKLENİYORDU

Son açıklanan stopaj düzenlemesiyle birlikte değişikliğin 31 Temmuz 2025 tarihinde yapılması bekleniyordu. Bu tarihte yine Resmi Gazete'de karar yayımlanacak ve gerek görülürde stopaj oranları değiştirilebilecek.

MERKEZ BANKASI SON NOKTAYI KOYACAK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 24 Temmuz 2025 tarihinde toplanarak yeni faiz kararını açıklayacak. Piyasalarda beklentiler 350 baz puanlık indirim geleceği yönünde. Mevcutta yüzde 46 olan politika faizinin yüzde 42.5 seviyelerine gerilemesi bekleniyor.

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mevduat ve yatırım fonlarına uygulanan stopaj oranları artırıldı - Son Dakika

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