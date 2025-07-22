Migros, Kooperatifler Yılı'nda Yerel Üreticileri Destekliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Migros, Kooperatifler Yılı'nda Yerel Üreticileri Destekliyor

Migros, Kooperatifler Yılı\'nda Yerel Üreticileri Destekliyor
22.07.2025 16:14
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Migros, 2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı kapsamında yerel kooperatifleri Ankara'da buluşturdu.

Migros, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilan edilen '2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı' kapsamında yerel kooperatifleri Ankara'da bir araya getirdi.

Migros, BM tarafından ilan edilen '2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı' kapsamında yerel kooperatifleri bir araya getirdi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yerel kooperatifler stant açarak ürünlerini sergiledi. Stantları ziyaret edenler, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen özgün tatları yakından tanıma imkanı buldu. Etkinliğe katılan Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ve İç Ticaret Genel Müdürlüğü temsilcileri, açılan stantları ziyaret etti ve üreticilerden bilgi aldı.

75 Kooperatif ile iş birliği

Migros, sürdürülebilir tarım ve yerelleşme vizyonu doğrultusunda yürüttüğü çalışmalarla Türkiye genelinde 75 kooperatifle iş birliği yapıyor. Kooperatifler ürünlerini Türkiye'nin dört bir yanındaki mağazalarında satışa sunarak, yerel kalkınmanın güçlenmesine katkı sağlıyor. Kayseri yerli yeşil mercimeği, Niğde patatesi, AB coğrafi işaretli Bingöl Balı gibi ürünlerin üretimini desteklediği projelerle yerel tarımın sürdürülebilirliğini önceliklendiriyor. Macrocenter mağazalarında yer verilen "Dayanışma Köşesi" ile afet bölgelerindeki üreticilerin ürünlerini müşterilerle buluşturuluyor. Aile Kulüpleri çatısı altında verilen Milli Eğitim Bakanlığı onaylı tarım eğitimleri, üreticilere teknik bilgi sağlıyor. KAGİDER ve Ticaret Bakanlığı iş birlikleriyle yürütülen eğitim ve mentorluk programları sayesinde yüzlerce girişimciye pazara erişim ve sürdürülebilir kalkınma desteği sunuyor.

"Haşhaşı üretici kadınlardan alıyoruz"

Tarımda Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Ayşe Şerifoğlu, Migros'a haşhaş ezmesi ve haşhaş tohumu verdiklerini kaydederek, "Kooperatifimizin atölyesi Isparta Çiçekpınar'da. Haşhaşı üretici kadınlardan alıyoruz. Orada ezme ve tohum olarak paketliyoruz. Geçen sene KOSGEB'den destek almıştık. Biraz da şanslıyız. Migros'ta haşhaş olmadığı için ilk haşhaş ürününü biz verdik" diye konuştu.

"Biz kendi haşhaşımızı henüz ekmiyoruz ama onu da yapacağız"

BM tarafından haşhaşın sadece Hindistan ve Türkiye'yi geleneksel ürünler olarak seçildiğini belirten Şerifoğlu, "Biz kendi haşhaşımızı henüz ekmiyoruz ama onu da yapacağız. Çiçekpınar'daki kadınlardan haşhaş tohumunu alıyoruz. Kendi atölyemizde ezme, tohum ve haşhaş yağı şeklinde paketliyoruz. Tüketiciye bu şekilde sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"BM her yıl bazı etkinlikler yapmasına rağmen ilk defa bir yılı kooperatif yılı ilan etti"

Migros Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü Kaan Ünver ise 2025 yılının Kooperatifler Yılı ilan edilmesinin güzel bir fırsat olduğuna değinerek, "BM her yıl bazı etkinlikler yapmasına rağmen ilk defa bir yılı kooperatif yılı ilan etti. Bizim de Migros olarak satışlarımızın yüzde 78'i tarıma dayalı ve sürdürülebilir olmasının çok büyük bir önemi var. Bu nedenle biz hem yerelleşmek hem tasarruflu kalkınmaya destek hem de üretici kooperatiflerine destek vermek için çok fazla projeye imza atıyoruz. Bu yıl da bu vesileyle beraber çalıştığımız 11 kadın kooperatifini davet ettik. Kendi ürünlerini burada ikram ediyorlar" diye konuştu.

"37 mağazamızda öncelikli olarak kadınlara eğitim verdiğimiz yerler var"

Kadın kooperatiflerinden alınan ürünlerin sadece Migros'ta değil yurt dışına kadar satılmasına imkan sağlandığını belirten Ünver, "Aslında kadınlarla başlıyor bu iş. 37 mağazamızda öncelikli olarak kadınlara eğitim verdiğimiz yerler var. Bir ev hanımı veya çalışan bir kadın Migros'ta eğitim alabiliyor. Sertifikalı ve diplomalı kurslar veriyoruz. Aynı zamanda kooperatifçilik öğretiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener ve İç Ticaret Genel Müdürü Adem Başar etkinlik kapsamında açılan stantlara yaptığı ziyaretin ardından fotoğraf çektirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Migros, Kooperatifler Yılı'nda Yerel Üreticileri Destekliyor - Son Dakika

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