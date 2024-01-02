 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin Kolombiya'da bir kişiye çıktığı iddiaları yalanlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin Kolombiya'da bir kişiye çıktığı iddiaları yalanlandı

Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde 400 milyon liralık büyük ikramiyenin Kolombiya'da bir kişiye çıktığına yönelik iddialarla ilgili açıklama geldi. Sisal Şans şirketi, talihlinin İstanbul'da oturan 1969 doğumlu erkek bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu belirtti.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin Kolombiya\'da bir kişiye çıktığı iddiaları yalanlandı
02.01.2024 - 15:58,
Abone Ol

Sisal Şans İnteraktif Hizmetler ve Şans Oyunları Yatırımları AŞ (Sisal Şans), bazı haber mecraları ve sosyal medya kanallarında yer alan "Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesinin Kolombiya'da bir kişiye çıktığına" ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, 31 Aralık Pazar akşamı gerçekleştirilen Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 400 milyon liralık büyük ikramiyenin Milli Piyango Online üzerinden alınan bir tam bilete isabet ettiği belirtilerek, "Büyük ikramiyeyi kazanan talihli İstanbul'da ikamet etmekte olup, 1969 doğumlu erkek bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca talihlinin rızası olmadan kendisiyle alakalı daha fazla bilgiye yer verilememekte olup, 'İkramiyenin Kolombiya'ya çıktığı' iddiası tamamıyla asılsız ve gerçek dışıdır." denildi.

"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAĞIZ"

Milli Piyango Online'da üyelik kaydının yapılabilmesi için kimlik numarası verisinin girilmesinin yasal zorunluluk olduğu kaydedilen açıklamada, "Bu bilgi, MERNİS (Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi) üzerinden teyit edildikten sonra üyelik açılabilmektedir. Ayrıca ülkemizdeki mevcut yasal düzenlemeler gereği, üyelerin oyun oynayabilmeleri ve ikramiye ödemesi alabilmeleri için mutlaka Türkiye bankalarında hesap sahibi olmaları gerekmektedir. İkramiye ödemeleri de üyelerin Türkiye'de bulunan kişisel banka hesaplarına yapılmaktadır. Sosyal medyada gerçek kimliklerini gizleyerek anonim olarak paylaşım yapan bazı hesaplardan başlatılan bu asılsız iddiaların ve spekülasyonların, bir siyasi partinin genel başkan yardımcılığı görevini yürüten bir şahıs tarafından, gerçekliği araştırılmadan kamuoyu açıklamasına konu yapılması ise son derece üzücüdür. Sosyal medyada kurumumuza yönelik üretilen asılsız iddialara itibar edilmemesini, dezenformasyon üreten ve yayan kişilere karşı hukuki süreç başlattığımızı kamuoyuna önemle duyururuz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kolombiya, İstanbul, Türkiye, Hukuk, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin Kolombiya'da bir kişiye çıktığı iddiaları yalanlandı - Son Dakika


16:39
MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı
16:14
İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak
16:02
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı
15:58
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin Kolombiya'da bir kişiye çıktığı iddiaları yalanlandı Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin Kolombiya'da bir kişiye çıktığı iddiaları yalanlandı
15:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var
15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı
15:16
Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor
14:55
Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti

Son Dakika
16:39 MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı
16:14 İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak
16:02 Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı
15:58 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin Kolombiya'da bir kişiye çıktığı iddiaları yalanlandı
15:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı
15:16 Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor
14:55 Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti
14:37 Kibariye 13 yaşındayken yaşadığı istismarı itiraf etti: Cacığıma ilaç atmışlar
14:33 Kim Min-Jae, ''Yılın Futbolcusu'' seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 17:10:44. #1.13#
SON DAKİKA: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin Kolombiya'da bir kişiye çıktığı iddiaları yalanlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement