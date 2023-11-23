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KAAN için geri sayım başladı! 27 Aralık'ta ilk uçuşunu yapacak - Son Dakika

KAAN için geri sayım başladı! 27 Aralık'ta ilk uçuşunu yapacak

Milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşunun 27 Aralık'ta gerçekleştirmesi planlanıyor. Takvimlendirmeye göre, yerli motor 2028'de hazır olacak, 2032'ten itibaren de KAAN'ın envantere girmesi bekleniyor.

23.11.2023 - 12:11,  Güncelleme: 12:22
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Son dönemde savunma sanayi alanında önemli adımlar atan Türkiye, bu alandaki yatırımlarına devam ediyor. Cumhuriyet'in 100. yılında ülkenin en önemli projelerinden biri olan milli muharip uçak KAAN, ilk uçuşuna hazırlıyor. KAAN ilk uçuşunu önümüzdeki ay gerçekleştirecek.

İLK UÇUŞ 27 ARALIK'TA

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, "KAAN'ın ilk uçuşunun 27 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanıyor. Takvimlendirmeye göre, yerli motor 2028'de hazır olacak, 2032'ten itibaren de KAAN'ın envantere girmesi bekleniyor" denildi.

Milli savaş uçağı KAAN, ilk uçuşunu 27 Aralık'ta yapacak

NATO STANDARTLARININ ÜZERİNDE

Bir gazetecinin KAAN'ın NATO'ya uyumuna ilişkin sorusu üzerine kaynaklar, yerli ve milli savunma sanayii ürünlerimizin tamamı NATO standartlarının üzerinde üretildiğine dikkati çekti.

Milli savaş uçağı KAAN, ilk uçuşunu 27 Aralık'ta yapacak

MİLLİ MUHARİP UÇAK KAAN'IN ÖZELLİKLERİ

Teknik özellikler

  • Mürettebat: 1
  • Uzunluk: 21 metre (69 ft)
  • Yükseklik: 6 metre (20 ft)
  • Kanat açıklığı: 14 metre (46 ft)
  • Güç kaynağı: 2 × General Electric F110-GE-129 artyakıcı turbofan(Sadece prototipler için)
  • Artyakıcı olmadan itki gücü: 2 × 17.155 pounds-force (76 kN)
  • Artyakıcı ile itme gücü: 2 × 29.400 pounds-force (131 kN)

Performans

  • Azami hız: Mach 1,8 (2.210 km/sa; 1.190 kn)
  • Servis tavanı: 55.000 fit (17.000 m)
  • G limiti: +9g/ -3,5g

Aviyonikler

  • ASELSAN'ın yerli AESA Radarı Bütünleşik RF Sistemi (BÜRFİS)
  • SAR (Sentetik Açıklıklı Radar Sistemi)
  • IRST (Kızılötesi arama ve takip sensörü) (KARAT)
  • EOTS (Elektro-optik hedefleme sistemi) (TOYGUN)
  • DIRCM (Yönlendirilmiş Kızılötesi Karşı Tedbir Sistemi) (Yıldırım-300)
  • Kaska Monteli Nişangah Sistemi

KAAN üstün hava hâkimiyetini:

  • Yeni Silahlarla Arttırılmış Havadan Havaya Muharebe Menzili
  • Yüksek/Süpersonik Hızda Dahili Silah Yuvalarından Hassas ve Tam Vuruş
  • Yapay Zekâ ve Nöral Ağ Desteğiyle Arttırılmış Muharebe Gücü ile sağlamaktadır.

Milli Savunma Bakanlığı, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KAAN için geri sayım başladı! 27 Aralık'ta ilk uçuşunu yapacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAAN için geri sayım başladı! 27 Aralık'ta ilk uçuşunu yapacak - Son Dakika
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