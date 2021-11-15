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MKE AŞ'den Moğolistan'a fişek üretim hattı ihracatı - Son Dakika

MKE AŞ'den Moğolistan'a fişek üretim hattı ihracatı

15.11.2021 19:23

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ, Moğolistan'da fişek imla ve montaj hattı kurulumu gerçekleştirecek.

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ, Moğolistan'da fişek imla ve montaj hattı kurulumu gerçekleştirecek.

Türkiye-Moğolistan Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı dolayısıyla Türkiye'de bulunan Moğolistan Savunma Bakanı Saikhanbayar Gürsed, MKE AŞ Gazi Fişek Fabrikası'nı ziyaret etti.

Ziyarette, Gürsed şahitliğinde, MKE AŞ ile Moğolistan Savunma Sanayi Kurumu arasında fişek imla ve montaj hattı kurulumuna yönelik sözleşme imzalandı. Bu kapsamda Moğolistan'da yıllık 10 milyon adet kapasiteli fişek üretim hattı kurulacak.

Törende konuşan Gürsed, Türkiye'nin savunma sanayisinde gelişmiş bir ülke olduğunu, atılan imza ve iş birliği ile iki ülke kurumlarının önemli işlere imza atacağına inandığını söyledi.

Gürsad, imza töreni sonrasında MKE AŞ Gazi Fişek Fabrikası tesislerinde incelemelerde bulundu.

MKE AŞ bir süre önce Ürdün'de benzer bir hattın kuruluna yöneliş sözleşme imzalamıştı. Şirket, söz konusu hattın kurulumuna yönelik farklı ülkelerle görüşmeler yürütüyor.

MKE AŞ'den Moğolistan'a fişek üretim hattı ihracatı
MKE AŞ'den Moğolistan'a fişek üretim hattı ihracatı
MKE AŞ'den Moğolistan'a fişek üretim hattı ihracatı
MKE AŞ'den Moğolistan'a fişek üretim hattı ihracatı
MKE AŞ'den Moğolistan'a fişek üretim hattı ihracatı

Togo Cumhuriyeti, Moğolistan, Türkiye, Gazi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi MKE AŞ'den Moğolistan'a fişek üretim hattı ihracatı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: MKE AŞ'den Moğolistan'a fişek üretim hattı ihracatı - Son Dakika
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