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Mobil taş baskı ile Türkiye'nin her yerinde taş baskı zeytinyağı üretecek - Son Dakika

Mobil taş baskı ile Türkiye'nin her yerinde taş baskı zeytinyağı üretecek

28.11.2021 12:11

Mobil taş baskı ile Türkiye'nin her yerinde taş baskı zeytinyağı üretecek Tarladan zeytin toplayıp, tarlada mobil taş baskı ile sıkıyor Türkiye'nin yer yerinde taş baskı zeytinyağı üretecek Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Mutluköy'de zeytin ve zeytinyağı üretimi yapan Erdinç Tügen, bir kamyonun...

Mobil taş baskı ile Türkiye'nin her yerinde taş baskı zeytinyağı üretecek

Tarladan zeytin toplayıp, tarlada mobil taş baskı ile sıkıyor

Türkiye'nin yer yerinde taş baskı zeytinyağı üretecek

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Mutluköy'de zeytin ve zeytinyağı üretimi yapan Erdinç Tügen, bir kamyonun üzerine kurduğu mobil taş baskı ünitesi ile tarlada topladığı zeytin ürününü, tarlada zeytinyağına dönüştürüyor. Tügen ayrıca önümüzdeki günlerde zeytinyağının tanıtımı amacıyla, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Bursa gibi illerde mobil taş baskı ile zeytinyağı üretecek.

Uzun yıllardır zeytin ve zeytinyağı üreticiliği yapan ve bölgede ender bulunan taş baskı tesislerine sahip olan Erdinç Tügen çalışmalarını bir üst seviyeye çıkartmak için mobil taş baskı ünitesi kurdu. 10 tekerlekli bir kamyon alan Tügen daha sonra yüz yıllık bir taş baskı ünitesini bu aracın özel dizayn edilmiş kasasına montajladı. Karayolları ve TSE belgeleri de alınan mobil taş baskı ünitesi. Tarlada toplanan zeytinlerin saatler değil de dakikalar içinde zeytinyağına dönüşmesi için planlandı.

Bir kamyonu taş baskı zeytinyağı üretim tesisine çeviren Zeytin ve Zeytinyağı Üreticisi Erdin Tügen "Arkada gördüğümüz kamyon ile biz bir ilke imza attık. Zeytinyağımızı daha iyi tanıtalım diyerek bunu yaptık. Dededen, babaya, aktarılan bir taş baskı geleneği vardır körfezimizde. Bu sistemlerin 150 yıllık bir geçmişi vardır. Bu 150 yıllık taş baskılar, şimdiye kadar insanları fabrikasında, bahçesinde, tarlasında atıl bir şekilde idi. Biz bir değişiklik yaparak bu taş baskıyı kamyon üzerinde mobil hale getirdik. Kamyon üzerine alıp faal vaziyete getirdik. Zeytinlerimizi kamyon üzerindeki taş baskı ile sıkmayı başardık."dedi.

Hedefinin Türkiye'nin her yerinde zeytinyağı üretmek olduğunu ifade eden Tügen "Şu anda bu yürüyen mobil zeytinyağı istasyonumuz ile Edirne'den Kars'a bütün illerine, ilçelerine gidip zeytin yağı üretebilme konumuna sahibiz. Şu an hazırlığımızı yaptık. Zeytinlerimizi ağaçlarımızdan topladık. Kasalarımıza koyduk. İlk turumuz için buradan İstanbul'a gitmeyi planlıyoruz. İstanbul'un belirli ilçelerinde zeytinyağı sıkımlarımızı yapacağız. Oradan Ankara'ya geçeceğiz. Ankara'da Allah nasip ederse Cumhurbaşkanımızın izniyle meclisimizin önünde de körfezimizin nadide ağaçlarının meyvesinin yağını orada da sıkmak istiyoruz. Daha sonra Eskişehir, Bursa ve Balıkesir'de zeytinlerimizi yarım saat içerisinde doğal ve geleneksel usul ile zeytinyağına çevirerek güzel bir tanıtım yapmak istiyoruz" dedi.

Mobil taş baskı ile Türkiye'nin her yerinde taş baskı zeytinyağı üretecek
Mobil taş baskı ile Türkiye'nin her yerinde taş baskı zeytinyağı üretecek
Mobil taş baskı ile Türkiye'nin her yerinde taş baskı zeytinyağı üretecek
Mobil taş baskı ile Türkiye'nin her yerinde taş baskı zeytinyağı üretecek
Mobil taş baskı ile Türkiye'nin her yerinde taş baskı zeytinyağı üretecek
Mobil taş baskı ile Türkiye'nin her yerinde taş baskı zeytinyağı üretecek
Mobil taş baskı ile Türkiye'nin her yerinde taş baskı zeytinyağı üretecek

Zeytinyağı, Balıkesir, Türkiye, Zeytin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mobil taş baskı ile Türkiye'nin her yerinde taş baskı zeytinyağı üretecek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Mobil taş baskı ile Türkiye'nin her yerinde taş baskı zeytinyağı üretecek - Son Dakika
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