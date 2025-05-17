Mobilya İhracatı 4,6 Milyar Dolara Ulaştı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mobilya sektöründe ihracatın 4,6 milyar doları aştığını belirterek, "Mobilya sektöründe, hem üretimde hem ihracatta dünyada ilk 10 içindeyiz. 300 bin çalışan, 45 bin imalatçı ve 50 bin mağaza ile Türkiye, mobilya denilince dünyada akla gelen ülkelerden biri oldu." dedi.

Modoko Akademi'nin açılış töreni Ticaret Bakanı Bolat, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Modoko Başkanı Koray Çalışkan'ın katılımıyla gerçekleşti.

Bolat, burada yaptığı konuşmada, Modoko Akademi'nin imalatçılar ve sanayiciler için çok hayırlı bir teşebbüs olduğunu belirterek, Modoko Akademi'nin üniversite-sanayi işbirliği projelerinin güzel bir örneği olduğunu söyledi.

Söz konusu akademinin mobilya sanayisi, Modokolu üyeler ve esnaflar, imalatçılar için yeni nesil eğitimli kalfaların, çırakların, ustaların yetişeceği bir eğitim müessesesi olacağını belirten Bolat, projenin diğer sanayi ve ticaret siteleri için de örnek olmasını diledi.

Bolat, hükümet olarak eğitime, sağlığa çok büyük kaynak ayırdıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bütçemizin yaklaşık 17 civarında, en büyük bölümünü eğitime ve ondan biraz daha az da olsa yine ikinci en büyük bölümü de sağlığa harcıyoruz. Ülkemizdeki bütün okulları yeniledik. Sayısı 76'dan 210'a ulaşan üniversiteler kurduk, fakülteleri artırdık. Meslek liselerini, teknik okulların sayısını artırdık, yeniledik. İçindeki donanımları, ekipmanları, hoca sayılarını artırdık. 450 bin civarındaki eğitim ordusundan bugün bir milyonu aşan bir eğitim ordusuna ulaştık. Benzer bir şekilde üniversitelerimizde de aynısını yaptık."

"Hem üniversite mezunlarına ihtiyacımız var hem orta öğretimde, mesleki okullara, teknik okullara giden vasıflı ustalara ihtiyacımız var." diyen Bolat şunlara dikkati çekti:

"Bugün iyi eğitim almış ve birkaç yıllık tecrübeye ulaşmış bir ustanın aylık kazancı yeni mezun bir üniversite mezununun belki iki katı, üç katı çok rahat olabiliyor. O nedenle sanayimiz için hizmetler, tarım, bütün sektörler için bizim iyi yetişmiş, vasıflı, çalışanlara ihtiyacımız var. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı'mızın MESEM Projesi, çıraklık okulu projesi, teknik ve meslek liseler çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor. Bu noktada öğrencilere hibe destekleri de sağlanıyor."

Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak ihracatçı birliklerinin kurmakta olduğu meslek liseleriyle alakalı onları teşvik ettiklerini aktararak, onlara önderlik etmeye gayret ettiklerini ve böylece el birliğiyle Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş ilk 10 ekonomisi arasına hep birlikte ulaştıracaklarının altını çizdi.

"Mobilya sektöründe, hem üretimde hem ihracatta dünyada ilk 10 içindeyiz"

Bolat, Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana çok yol alındığını ama özellikle son yirmi 22 yılda Türkiye'yi her alanda katlaya katlaya büyüterek, üretimi, istihdamı, ihracatı, hizmetleri, savunma sanayisini, makine sanayini, mobilya sanayini geliştirdiklerine dikkati çekti.

Türkiye'nin birçok sektörde dünyanın ilk 10 ya da ilk 5'i arasında olduğunu aktaran Bolat, "Otomotivde 13'üncü, Avrupa'da 5'inciyiz. Müteahhitlikte dünya ikincisiyiz. Tekstilde, giyimde Avrupa'da tedarikte üçüncüyüz, dünyada 7'nciyiz. Seramikte 7'nciyiz, turizmde turist sayısında 4'üncü, turizm gelirinde 6'ncıyız. Hava yolu işletmeciliğinde Türk Hava Yolları ile Avrupa'da ikinci, dünyada 6'ncıyız. Lojistikte de iyi durumdayız, 100 milyar dolarlık bir lojistik sektörümüz ve 40 milyar dolar ihracat gelirimiz var. Her alanda büyüyoruz." diye konuştu.

Bolat, milli gelirin son 22 yılda 6 katı büyüdüğüne vurgu yaparak, ihracatın mallarda, hizmetlerde 7,7 kat büyüdüğünü söyledi.

Mobilyada ihracatının 10 kattan fazla büyüdüğünü anlatan Bolat, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Modoko Türkiye'de kümelenme projeleri içinde ve mobilya sektöründe kümelenmede en önde gelen bir başarılı modeldir. Temelleri 1969'da atılmış, 1980'den sonra üreticiler buraya yerleşmişler ve 45 senedir buradalar. Daha sonra başka mobilya kümelenmeleri meydana geldi, Masko meydana geldi. İnegöl, Kayseri Türkiye'nin en büyük mobilya merkezleri bunlar ve ihracatta 4,6 milyar doları geçtik. Mobilya sektöründe, hem üretimde hem ihracatta dünyada ilk 10 içindeyiz. 300 bin çalışan, 45 bin imalatçı ve 50 bin mağaza ile Türkiye, mobilya denilince dünyada akla gelen ülkelerden biri oldu.

Bu müteşebbislerimizin akıl teri, alın teri, işçilerimizin, ustalarımızın alın teri, akıl teri, uyguladığımız politikaların, teşviklerin faydaları hep birlikte bir takım çalışmasının eseri oldu. 32 milyon 600 bin toplam istihdamı geçtik. 2000'lerin başında 21 milyon civarındaydık ama yeni eleman bulma noktasında firmalarımız ciddi güçlükler çekiyorlar. Bu noktada çocuk sayısının artması konusunda hükümetimiz teşvikler veriyor. Aile fonu kuruldu. Evlilikleri teşvik etmek, evlilik denilince akla mobilya sektörü gelir. O anlamda iç talebin daha da güçleneceğini söyleyebilirim."

" 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerinde 'Ticaretin Yüzyılı' hedefi çok büyük önem taşıyor"

Ticaret Bakanı Bolat, ihracatın firmalar bazında önemine işaret ederek, "Ben ihracat yapmazsam başkası yapacak ve o başkası gelecek beni kendi pazarımda vuracak. Onun için önce gidip pazarlarında onu yenmem lazım." dedi.

Bolat, "İhracat demek, yatırım, üretim, istihdam, döviz geliri, finansman rahatlaması, ülkenin döviz dengelerinin iyileşmesi demek ve para döviz piyasalarının istikrar içinde olması demek. Bu da güçlü, istikrarlı bir ekonominin meydana gelmesi demek." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyadaki durgunluğa değinen Bolat, şöyle devam etti:

"Ekmek aslanın ağzında değil, midesinde ve bu ekmeğin peşinde koşmamız, mücadele etmemiz gerekiyor. Bu noktada dünyada ticaret savaşları bütün hızıyla devam ediyor. Gümrük vergileri konusunda ülkeler birbirlerine misilleme yapıyor. Bu noktada biz de kendi ülkemizin sanayisini, tarımını, hizmetlerini ayakta tutmak, yaşatmak ve daha ileri onları götürmek için canla başla hükümet olarak mücadele ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın bize çizdiği 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerinde 'Ticaretin Yüzyılı' hedefi çok büyük önem taşıyor. Ticaret ne kadar artarsa ekonomi o kadar büyür, gelişir. Halkın refah ve satın alma gücü yükselir."

"Terörsüz Türkiye" sürecine de değinen Bolat, bu hedefin de adım adım ilerlediğine dikkati çekti.

Bolat, "Bu noktada ülkemizin dolaylı ve doğrudan 1,6 trilyon dolar kaynağını emen, on binlerce şehit verdiğimiz ve vatandaşlarımızın hayatına mal olan terör hadisesinin ortadan kalkmasıyla beraber bu kaynaklar inşallah huzur ortamında yatırıma, üretime daha fazla harcanacak ve böylece Türkiye olarak, ekonomimiz de çok daha yüksek oranlarda büyümeye, gelişmeye devam edecek." açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin dünyada barışın artık merkezi konumuna geldiğini anlatan Bolat, bütün bölgede ve civardaki savaşlar ya da ihtilaflı durumların çözüm adresinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği uluslararası diplomasi sayesinde sürdüğünü söyledi.

Bolat, "Somali- Etiyopya sıkıntısı, Ukrayna- Rusya ateşkes görüşmeleri ve diğer birçok konunun çözüm adresi Türkiye. İnşallah dünyanın içinde bulunduğu bu zor şartlara rağmen bizler emin adımlarla, istikrarlı bir şekilde ülkemizi büyütmeye, geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.

"Sektörlere ihracat teşvikleriyle destek oluyoruz"

Bolat, Bakanlık olarak, mobilya sektörüne, diğer emek yoğun sektörlere ve bütün sektörlere ihracat teşvikleriyle destek olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bunun yanında hükümetimiz bir yıllığına mobilya sektörü, tekstil, giyim, deri, ayakkabı gibi emek yoğun sektörlere 2 bin 500 lira işçi başına hibe desteği sağlıyor, bu sene için konuşuyorum. Yurt dışı mağaza açma, şube açma, depo açma teşviklerimiz var. Enerjide, elektrik ve doğalgazda Avrupa'nın en düşük maliyetli enerjisini kullanıcılara veriyoruz. Bunun için 600 milyar liralık bütçemizden bir kaynak aktarıyoruz. İstihdam desteğinde asgari ücreti yılda 800 milyar lira üreticilerimize destek oluyoruz ve bütün bu desteklerle imalatı desteklemeye, teşvik etmeye ve ihracatı teşvik etmeye gayret ediyoruz."

Modoko Başkanı Koray Çalışkan da Türkiye'nin en fazla cari fazla veren sektörü oldukları bilgisini paylaşarak, sektörde 300 bin kişinin istihdam çalıştığını bildirdi.

Çalışkan, "Mobilya sektörü her geçen gün biraz daha büyüyor. Tabii büyürken de belli sancılar, sıkıntılar yaşıyoruz. Biz Modoko yönetimi olarak her şeyi devletten beklemeyelim, belli kısımdaki sıkıntıyı kendimiz çözelim diye projeler üretmeye çalışıyoruz. Modoko Akademi de bu amaçla kurulmuş yerlerden bir tanesi." diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Bolat ve beraberindekiler Modoko Akademi'yi gezdi. Bolat, burada bulunan üniversiteli öğrencilerle sohbet etti ve onlara tavsiyelerde bulundu.