Mobilya İhracatı Kasım'da 671 Milyon Dolar - Son Dakika
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Ekonomi

Mobilya İhracatı Kasım'da 671 Milyon Dolar

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı 11 ayda toplam 7,2 milyar dolara ulaştı.

11.12.2024 15:19
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Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı kasımda 671 milyon dolar, sektörün yılın 11 ayında gerçekleştirdiği toplam dış satım tutarı ise 7,2 milyar dolara ulaştı.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, kasım ayına ilişkin ihracat verilerini açıkladı. Buna göre, 2023 yılı kasım ayında 686 milyon dolar olan sektör ihracatı, bu yılın aynı ayında 671 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Sektör, yılın 11 ayında 7,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirirken en çok ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırayı 1 milyar 20 milyon dolar ile Irak aldı. İkinci sırada 405 milyon dolar ile Birleşik Krallık, üçüncü sırada ise 353 milyon dolarlık ihracat ile Amerika Birleşik Devletleri yer buldu.

Listenin devamında Almanya, Libya, İran, Fas, Fransa, Romanya ve Gürcistan gibi ülkeler bulunurken, ihracat payının en çok arttığı ülke ise yüzde 23,52 ile Amerika Birleşik Devletleri oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan, yaşanılan tüm zorluklara rağmen 2024'ü olabildiğince verimli bir şekilde tamamlamak için gayret gösterdiklerini, yıl sonu hedefine ulaşmak için var güçleriyle çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.

Dünya ticaretindeki sert rekabetin ve değişken dinamiklerin yerli üreticileri zaman zaman zorlasa da her geçen gün daha güçlü hale getirdiğini ifade eden Özkan, şunları kaydetti:

"Sektörümüz yaşadığı zorluklara rağmen dikkat çekici performansını korumaya devam ediyor. 2024'ün 11 ayında toplamda 7,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik ve kasım ayında bu rakam 671 milyon dolar olarak kaydedildi. Biz her zaman maksimum verim ve yüksek ihracat hedefiyle çalışıyoruz. 2024 yılının zorlu geçeceğini yılın başında da söylemiştik ancak üreticilerimizin küresel pazardaki rekabet gücünü artırmak adına gösterdiği özveri sayesinde istikrarlı bir grafik çizdik. Özellikle yıl boyunca gerçekleşen fuar ve tanıtım organizasyonlara katılarak hem mevcut pazarlarımızda yerimizi sağlamlaştırdık hem de yeni pazarlarda varlık kazandık. Yıl sonu hedeflerimize ulaşmak için büyük bir gayret içerisindeyiz. 2025'te yakaladığımız istikrarı sürdürerek yerli üretimin gücünü dünya arenasında daha çok göstermeyi istiyoruz."

Kaynak: AA

istanbul, İhracat, Ekonomi, Finans, Irak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mobilya İhracatı Kasım'da 671 Milyon Dolar - Son Dakika

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