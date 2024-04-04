Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü 2028 yılında 12 milyar dolar ihracat hedefliyor

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü 2023 yılı sonunda 8 milyar dolar olan ihracatını 2028 yılı sonunda 12 milyar dolara taşımayı hedefliyor. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fuat Gürle, Türkiye'nin 12 milyar dolarlık ihracat hedefine 1,5 milyar dolar katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.
Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fuat Gürle, İzmir'de bir otelde düzenlenen iftar yemeğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Düzenlenen iftar yemeğinin ardından sektöre dair değerlendirmelerde bulunan Gürle, 2023 yılında Türkiye'nin 8 milyar dolarlık mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatına 906 milyon dolarlık katkı sağladıkları bilgisini verdi. Mobilya, kağıt ve odun dışı orman ürünleri olmak üzere üç alt sektöre hizmet verdiklerini kaydeden Gürle, "Kağıt ve kağıt mamulleri ihracatımız 538 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, odun dışı orman ürünleri olarak adlandırdığımız defne, kekik, ıhlamur, adaçayı, biberiye, tıbbi bitkiler, meşe palamudu gibi ürünleri kapsayan ihracatımız ise aynı yıl 103 milyon dolar bandında seyretti ve bu ürünlerin Türkiye geneli ihracatının yüzde 68'lik kısmına imza attı. Mobilya sektörüne baktığımızda, Türkiye'nin mobilya ihracatı 2001 yılında 192 milyon dolar olarak gerçekleşirken, 2023 yılında önemli oranda artarak 5,1 milyar dolara ulaştı. Birliğimizin mobilya ihracatı ise 224 milyon dolar oldu" diye konuştu.
"2024 yılında 1 milyar dolar ihracat barajını aşmayı hedefliyoruz"
"2024 yılında ihracat hedeflerimize TURQUALİTY, UR-GE projeleri, Sektörel Ticaret Heyetleri ve Alım Heyeti organizasyonları ile ulaşmayı amaçlıyor ve yüzde 10'luk bir artışıyla 2024 yılında 1 milyar dolar ihracat barajını aşmayı hedefliyoruz" diyen Gürle şunları kaydetti:
"2024 yılının ilk iki ayına baktığımızda bir önceki yıla göre yüzde 6'lık bir artış görüyoruz, yüzde 10 ortalama ihracat artışına ulaşabilmemiz için 2024 yılında daha çok çalışmamız ve daha çok proje üretmemiz gerekiyor. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Ur-Ge Projemiz, Turkish Herbal Tea Turquality Projemiz, Mobilya Turquality Projemiz, Aegean Furniture Ur-Ge Projemiz, Ezberbozan Tasarım Yarışmamız, Alım Heyeti ve Sektörel Ticaret Heyetlerimiz, Fuar organizasyonlarımız 1 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için hayata geçirdiğimiz yeni projelerimiz. Bu projelerimize halkalar eklemek için istişarelerimiz sürüyor."
"Türk markasının en iyi şekilde tanıtımının yapılmasını amaçlıyoruz"
2024 yılında sürdürecekleri projelerle ilgili özet bilgiler veren Ali Fuat Gürle, "İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ticaret Borsası iş birliğinde, tıbbi ve aromatik bitkiler sektörünün ve sektörde faaliyet gösteren firmaların rekabet gücünü artırmaya yönelik olarak yürüttüğümüz Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sektöründe Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi Ur-Ge Projesi"nin ihtiyaç analizi sürecini tamamladık. Proje faydalanıcısı 19 firma talepleri dikkate alınarak faaliyetlere başlayacağız. Ticaret Bakanlığımızın '2028 İhracat Vizyonu' kapsamında, sektörlerimizin hedef ülke olarak seçtiği ABD ve Almanya gibi pazarlarda Türk markasının en iyi şekilde tanıtımının yapılması amacıyla Birliklerimiz koordinasyonunda Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ortaklığında mobilya, kağıt ve tıbbi aromatik bitkiler sektörlerinde 4 sene boyunca Turkish Herbal Tea Turquality Projesini yürüteceğiz. Dünya 1. si olduğumuz kekik defne biberiye vb. gibi odun dışı orman ürünlerinin bu sefer farklı bir yönünü, 'Tıbbi ve Aromatik Bitkiler' gücünü, 'Türk Bitki Çayı' markası tanıtımıyla dünyaya göstereceğiz" cümlelerini aktardı.
Aegean Furniture Ur-Ge Projesinde ikinci faz başlayacak
2021 yılında Aegean Furniture isimli Ur-Ge projesini başlattıklarını hatırlatan Başkan Gürle, nandemi nedeniyle yurt dışı pazarlama faaliyetlerinin tamamını gerçekleştirememelerine rağmen Fas'a yönelik gerçekleştirdikleri sektörel ticaret heyetinin çok başarılı geçtiğini, sona eren projelerinin ikinci fazı için 33 mobilya firmasının katılımıyla yeni bir proje yazdıklarını ve Ticaret Bakanlığı onayını aldıklarını, yeni projeyle daha fazla sektörel ticaret ve alım heyeti, daha fazla fuar ziyareti yaparak, Egeli mobilya ihracatçılarının yeni pazarlara yelken açmasını sağlamayı ve uzun vadede ihracat artışına katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.
Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçı Birlikleri olarak, mobilya sektöründe, küresel ihracat analizleri ve pazar araştırmaları ile geleneksel pazarlarımızın yanı sıra potansiyeli olan, pazar payından faydalanabileceklerin ülkelere ihracatlarını artırmayı hedeflediklerini anlatan Gürle, "2023 yılında Güney Afrika Sektörel Ticaret Heyeti ile Fas ve Suudi Arabistan Sektörel Alım Heyeti gerçekleştirdik. Sektörel ticaret heyetlerine 2024 yılı içerisinde devam edeceğiz, bu çerçevede 5-9 Mayıs 2024 tarihlerinde Suudi Arabistan Sektörel Ticaret Heyeti, Ağustos ayında Güney Afrika Sektörel Ticaret Heyeti, Eylül ayında Fas ve Kasım ayında ise Hindistan'a yönelik sektörel ticaret heyetleri düzenlemeyi planlıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.
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