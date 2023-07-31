Benzine gelen art arda zamların ardından motorinde de 1 lira 45 kuruşluk zam pompaya yansımıştı. Araç sahipleri kara kara düşünürken yeni bir zam haberi daha geldi.
Brent petroldeki yükseliş ve dolar kurunun Türk Lirası karşısındaki zirve seyri sonrası motorine 1 Ağustos Salı gününden geçerli olmak üzere 1,07 TL zam bekleniyor.
İşte zam öncesi, 31 Temmuz güncel benzin ve motorin fiyatları...
31 temmuz benzin fiyatları;
31 temmuz motorin fiyatları;
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
Son Dakika › Ekonomi › Kontak kapattıracak artış! Motorine devasa bir zam daha geliyor - Son Dakika