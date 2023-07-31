Kontak kapattıracak artış! Motorine devasa bir zam daha geliyor

Benzine gelen art arda zamların ardından motorinde de 1 lira 45 kuruşluk zam pompaya yansımıştı. Araç sahipleri kara kara düşünürken yeni bir zam haberi daha geldi.

Brent petroldeki yükseliş ve dolar kurunun Türk Lirası karşısındaki zirve seyri sonrası motorine 1 Ağustos Salı gününden geçerli olmak üzere 1,07 TL zam bekleniyor.

İşte zam öncesi, 31 Temmuz güncel benzin ve motorin fiyatları...

31 temmuz benzin fiyatları;

İstanbul 36,05 TL

Ankara 36,53 TL

İzmir 36,63 TL

31 temmuz motorin fiyatları;

İstanbul 35,30 TL

Ankara 35,78 TL

İzmir 35,95 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.