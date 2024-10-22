MTSO'dan Depremzedelere Destek Çağrısı - Son Dakika
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Ekonomi

MTSO'dan Depremzedelere Destek Çağrısı

MTSO\'dan Depremzedelere Destek Çağrısı

MTSO Başkanı Sadıkoğlu, mücbir sebep süresinin uzatılmasını ve depremzede esnafın borçlarının silinmesini istedi.

22.10.2024 12:41
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Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Fahri Kayahan bölgesinde bulunan konteynerlerde faaliyet yürüten firmaları ziyaret etti.

Mücbir sebep sürenin bitmesine 1 ay kaldığını belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "6 Şubat felaketinin ekonomik ve sosyal etkilerini atlatmaya çalışırken 6 şiddetine ulaşan depremler yaşamaya devam ediyoruz. Biriken vergi ve prim borçlarını ödeyecek gücü olmayan depremzede esnaf, tüccar ve sanayicimizin sesine kulak verilsin. 30 Kasım'da sona erecek Mücbir Sebep süresi iş yerleri ve konutlar teslim edilinceye kadar uzatılsın" dedi.

21 metrekare konteynerlerde ayakta kalma mücadelesi veren firmaların yetkilileriyle sohbet eden Başkan Sadıkoğlu, sorunları dinleyerek talepleri aldı.

"Depremzede esnaf tüccar ve sanayicimizin sesine kulak verilirsin"

Depremin üzerinden 20 ay geçmesine rağmen depremzede esnaf, tüccar ve sanayicinin biriken vergi ve prim borçlarını ödeyecek gücü olmadığını belirten Başkan Sadıkoğlu, "Şehrimizin muhtelif yerlerinde bulunan konteynerlerde ticaretlerini var etme mücadelesi veren firmalarımızı ziyaret etmeye devam ediyoruz. Küçük ve orta ölçekli firmalarımızın içinde bulundukları durum bizleri üzüyor. Malatya'da hala artçı depremler devam ediyor. Daha geçtiğimiz hafta 6 şiddetinde bir deprem yaşadık. 6 Şubat'ta yaşadığımız asrın felaketinin etkilerini atlatamadan, şiddetli depremlere maruz kalmaya devam ediyoruz. Böylesi bir ortamda mücbir sebep süresinin bitmesine 1 ay kaldı. Süre uzatımı olmaz ise hiçbir firmamız biriken borcunu ödeyebilecek durumda değil. Yoğun ve ısrarcı taleplerimize rağmen mücbir sebep süresinin sadece üç ay uzatılmasını doğru bulmuyoruz. Depremzede işletmelerin tamamı vergisini veren, ülkesini seven esnafımız, tüccarımız ve sanayicimiz. Biz vergimizi ödemeyelim demiyoruz, ödeyebilecek bir durumumuz yok diyoruz. İş yerim ne zaman teslim edilir diye düşünerek şehri terk etmeyen cengaverce mücadele eden esnaflarımızın bir anda biriken vergi yüküyle karşı karşıya kalmasını istemiyoruz. Buradan Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanlarımıza sesleniyorum. Mücbir sebep uygulanan 4 il olan Malatya, Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ın ülkemizin vergi gelirindeki payı sadece yüzde 1,1. ya vergi affıyla biriken tüm borçları silerek temiz bir sayfa açmak lazım, ya da Van depremi örneğinde olduğu gibi mücbir sebep süresini uzatmak lazım. İki aylık üç aylık uzatmalar istemiyoruz. Yaraya pansuman niteliğinde değil, yaranın tedavisi için uzun bir süre tanınması gerekli. İş yerleri ve konutlar tamamlanıp teslim olmadan, muhasebecilerimiz sağlıklı çalışma ortamına kavuşmadan vergi alınmak istenmesini anlayamıyoruz. Malatya, Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri adına mücbir sebep süresinin kısa süreli değil uzun süre uzatılmasını talep ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi MTSO'dan Depremzedelere Destek Çağrısı - Son Dakika

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