Muğla\'da Gençler İşte Projesi ile Yeme İçme Sektöründe Eğitimler Başladı

Muğla'da yeme içme sektöründe yaşanan kalifiye personel eksikliği ve genç işsizliği problemlerine çözüm üretmek amacıyla hayata geçirilen "Menteşe'de Gençler İşte Projesi" (Youth at Work in Menteşe) çerçevesinde eğitimler başladı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin hibe faydalanıcısı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi ve Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nın eş faydalanıcı olduğu proje çerçevesinde Muğla'da 15-29 yaş arasındaki NEET'ler, operasyon faydalanıcısı olan Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü desteğiyle belirlendi. Yaklaşık iİki buçuk ay süren başvuru, görüşme ve değerlendirme sürecinin sonunda kursiyer seçimleri gerçekleşti ve eğitimler 18 Aralık Pazartesi günü başladı.

Eğitimler çerçevesinde, Muğla'da 80 NEET, aşçı, pastacı, barmen, barista, şef garson ve servis elemanı (garson) meslek dallarında 80 gün sürecek teorik, işbaşı, temel beceri ve kişisel gelişim eğitimleri ve girişimcilik eğitimleri alacak. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından NEET'ler Mesleki Yeterlilik Belgelerini alacak ve İŞKUR tarafından hazırlanacak ve desteklenecek bireysel eylem planları doğrultusunda istihdam edilecekler.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali iş birliği çerçevesinde geliştirilen Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA-Instrument for Pre Accession)'nın "İstihdam, Eğitim, Sosyal Politikalar" bileşeni altında Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler için İşgücü Piyasası Destek Programı (NEET PRO) uygulanmakta. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen söz konusu hibe programı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte ve izlenmekte olup, programın operasyon faydalanıcısı İŞKUR. - MUĞLA