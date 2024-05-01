Muğla'da Turfanda Patates Hasadı Yapılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Muğla'da Turfanda Patates Hasadı Yapılıyor

Muğla\'da Turfanda Patates Hasadı Yapılıyor

Muğla'nın Datça ilçesinde yapılan turfanda patates hasadı, üreticileri sevindiriyor. İklimin uygun olması ve kaliteli üretim sayesinde patatesler, İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Uşak ve Antalya gibi illere gönderiliyor. Turfanda patatesin fiyatı ise tarlada işçilik dahil 17 lira seviyesinde bulunuyor.

01.05.2024 12:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elverişli iklimi ve verimli topraklarıyla birçok ürünün yetiştirildiği Muğla'da turfanda patates, verimi ve fiyatıyla üreticisini sevindirdi.

Datça ilçesinde 2 bin dekar alanda hasadı yapılan turfanda patatesin son sökümleri yapılıyor.

Yaklaşık bir aydır hasadı yapılan patates, tarım işçileri tarafından özenle toplanarak selelere konuluyor. Kasalanarak kamyona yüklenen patatesler, manav ve pazar tezgahlarında yerini almak üzere hallere gönderiliyor.

Patates üreticisi Mehmet Eren, 11 yıldır ilçede turfanda patates yetiştirdiğini ve artık turfanda patatesin son hasadının yapıldığını söyledi.

Bu yıl patatesin kaliteli ve verimli olduğunu belirten Eren, "Datça'nın ikliminin uygun olması nedeniyle ülkede ilk turfanda patates hasadını yapıyoruz. 11 yıl önce Datça'da ticari anlamda patates hasadı yapılmazken şu an bölge halkına da önemli bir katkı sunduk. Burada birçok aile patates hasadı yapmaya başladı." dedi.

Eren, Datça patatesinde gübrenin dışında hiçbir kimyasal kullanılmadığına dikkati çekerek bu nedenle ürünün çok kaliteli olduğunu kaydetti.

Patatesleri özellikle İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Uşak ve Antalya'ya gönderdiklerini anlatan Eren, turfanda patatesin şu an tarlada işçilik dahil 17 liraya müşteri bulduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Antalya, Denizli, Manisa, Muğla, İzmir, Aydın, Uşak, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Muğla'da Turfanda Patates Hasadı Yapılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:48 MYK’dan “değişim“ mesajı çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına kongre talimatı MYK'dan "değişim" mesajı çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına kongre talimatı
11:54 Erkan Baş’tan yürüyüşe müdahale eden polise tepki: Bana bağırma Erkan Baş'tan yürüyüşe müdahale eden polise tepki: Bana bağırma
11:33 Saraçhane’de arbede Polis Taksim yürüyüşüne izin vermedi, ortalık karıştı Saraçhane'de arbede! Polis Taksim yürüyüşüne izin vermedi, ortalık karıştı
09:41 Beşiktaş’tan Taksim’e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi’nin 20 üyesi gözaltına alındı Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi'nin 20 üyesi gözaltına alındı
08:52 10 yıl sonra bir ilk Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntüleri ortaya çıktı 10 yıl sonra bir ilk! Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri ortaya çıktı
11:33 Yazar Paul Auster hayatını kaybetti Yazar Paul Auster hayatını kaybetti
11:11 Eski eş dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı Eski eş dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı
10:47 Kız öğrenci “Bize yardım edin“ diyerek paylaştı Ekmekten vida, sulu yemekten salyangoz çıktı Kız öğrenci "Bize yardım edin" diyerek paylaştı! Ekmekten vida, sulu yemekten salyangoz çıktı
10:15 Özel ve İmamoğlu, Taksim yürüyüşü için Saraçhane’de: Çatışma olsun istemiyoruz Özel ve İmamoğlu, Taksim yürüyüşü için Saraçhane'de: Çatışma olsun istemiyoruz
10:07 Dolar ve euro ne kadar İşte kur fiyatları Dolar ve euro ne kadar? İşte kur fiyatları
09:53 İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
09:23 1 Mayıs’ta kapatılan yollar havalimanına gidecek turistlere yürüyüş yaptırdı 1 Mayıs'ta kapatılan yollar havalimanına gidecek turistlere yürüyüş yaptırdı
09:15 Çin’de otoyol çöktü 19 ölü, 30 yaralı Çin'de otoyol çöktü! 19 ölü, 30 yaralı
09:02 Taksim’e yürümek isteyen gruplara polis müdahalesi Çok sayıda kişi gözaltına alındı Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis müdahalesi! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 13:25:37. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla'da Turfanda Patates Hasadı Yapılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement