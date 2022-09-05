Bodrum'un maviyle yeşilin bütünleştiği koylarında yat hareketliliği yaşanıyor - Son Dakika
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Bodrum'un maviyle yeşilin bütünleştiği koylarında yat hareketliliği yaşanıyor

05.09.2022 11:32
Bodrum'un maviyle yeşilin bütünleştiği koylarında yat hareketliliği yaşanıyor

Muğla'nın turistik ilçelerinden Bodrum'da koylardaki mega yat ve motor yat hareketliliği devam ediyor.

Muğla'nın turistik ilçelerinden Bodrum'da koylardaki mega yat ve motor yat hareketliliği devam ediyor.

Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinden her yıl iş, sanat, spor ve siyaset camiasından çok sayıda yerli ve yabancı ismin tercih ettiği Bodrum, eşsiz koylarıyla turizme en iyi şekilde hizmet veriyor.

Bodrum açıkları başta olmak üzere, Türkbükü, Gündoğan, Yahşi, Bitez ve Güvercinlik mahallesi açıklarında irili ufaklı onlarca motor yat koylarda yüksek gelirli tatilcileri ağırlıyor. Milyonluk yatlarda bulunan tatilciler, hem mavinin hem de yeşilin keyfini sürüyor.

Bölgede yaşanan bu hareketliliği Anadolu Ajansı (AA) ekibi, hem karadan hem de helikopter ile havadan görüntüledi.

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç, AA muhabirine, deniz turizmiyle ünlü Bodrum'a her yıl talebin artarak devam ettiğini söyledi.

Bodrum Yarımadası'ndaki birçok koyun deniz turizmine hizmet ettiğini belirten Dinç, koyların fiziki imkanlarının oldukça iyi olduğuna dikkati çekti.

Dinç, eylül ayına girilmesine rağmen koylardaki yat hareketliliğine değinerek, "Yat hareketliliğinin halen devam ettiğini görüyoruz. Bodrum ekonomisine çok büyük fayda sağladığını düşünüyorum. Teknelerimiz genelde güneyde konaklıyor. Burada da özellikle yerli misafirlerimiz teknelerini bırakıp hafta sonları İstanbul'a gelip gidiyor. Dolayısıyla tekneler kaptanı ve personeliyle koylardan ayrılmıyor." dedi.

Akdeniz ülkelerinden çok sayıda tatilcinin bölgeyi tercih ettiğine dikkati çeken Dinç, deniz turizminin Muğla ve Bodrum'a ekonomik anlamda çok büyük faydası olduğuna işaret etti.

"Aldıkları hizmetten dolayı bu bölgeleri tercih ediyorlar"

Mega yatların ilçeye çok fazla sayıda girdiğini gördüklerini anlatan Dinç, şöyle konuştu:

"İlçeye mega yatların gelişi devam ediyor çünkü çok iyi hizmet alıyorlar. Bodrum'da deniz turizminin gelişmesinin en önemli etkenlerinden biri de karadan denizdeki teknelerimize çok iyi hizmet veriyor olmamız. Dolayısıyla bu hizmetlerin karşılığında da mega yatlarımız Bodrum markamızda... Bodrum'daki bu rahatlığı ve aynı şekilde de karadan almış olduğu hizmetten dolayı da bu bölgeleri tercih ediyorlar. Biz Bodrum olarak her yıl bu mega yatların sayısının artmasını istiyoruz. Çok ciddi bir ekonomi girdi sağlıyorlar. Tekne hareketliliğinin kasım başına kadar süreceğini öngörüyoruz."

Dinç, motor yatların ilgisinden memnun olduklarını ancak Bodrum'un günübirlik ticari teknelerinin misafirlerini götürecek koy bulamadığını ve bundan olumsuz etkilendiğini belirterek, bu dengeyi iyi korumak gerektiğini ifade etti.

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Kaynak: AA

Siyaset, Türkiye, Bodrum, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bodrum'un maviyle yeşilin bütünleştiği koylarında yat hareketliliği yaşanıyor - Son Dakika

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