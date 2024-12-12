Muğla Yabancı Turist Rekoru Kırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Muğla Yabancı Turist Rekoru Kırdı

Muğla Yabancı Turist Rekoru Kırdı

Muğla, 2023'te 3.6 milyon turistle tüm zamanların yabancı turist rekorunu kırdı.

12.12.2024 14:21
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Marmaris, Bodrum ve Fethiye gibi dünyaca ünlü turistik ilçeleri ile İstanbul ve Antalya'dan sonra en fazla yabancı turistin ziyaret ettiği Muğla, 11 ayda ağırladığı 3 milyon 679 bin 527 yabancı turist ile tüm zamanların turist rekorunu kırdı. 2023 yılının Kasım ayı sonunda 3 milyon 389 bin 918 yabancı turist ağırlanırken, 2024yılı artış oranı yüzde 9 olarak gerçekleşti.

11 ayda tüm zamanların yabancı turist rekoru kırıldı

Muğla'nın en fazla yabancı turist ağırladığı ülkelerden Rusya ve Ukrayna'nın savaş halinde olmasına rağmen 2024 yılının 11 aylık döneminde tüm zamanların turist rekoru kırılan Muğla'ya en fazla yabancı turist İngiltere'den geldi. Yıllardır Muğla'ya gelen yabancı turistin yaklaşık yüzde 40'ını karşılayan İngiltere'den bu yılın 11 aylık dönemde Muğla'ya 1 milyon 593 bin 015 kişi geldi.

İngilizlerin tatil tercihi Muğla oldu

Muğla'ya gelen turist profilinde yıllardır ilk sıra hiç değişmedi. İngiliz turistin yıllardır Türkiye genelinde en fazla tercih ettiği tatil yöresi Muğla oldu. İngiltere'den Muğla'ya 11 aylık dönemde 1 milyon 593 bin 015 kişi geldi. İkinci sırada Ukrayna ile savaş halinde olmasına rağmen Rusya Federasyonu yer aldı. Rusya'dan gelen turist sayısı 410 bin 149, üçüncü sırada Polonya yer aldı. Polonya'dan 294 bin 088, dördüncü sırada 253 bin 030 kişi ile Almanya yer aldı.

2 uluslararası havalimanından 2 milyon 937 bin 626 kişi girişi yaptı

Milas-Bodrum ve Dalaman gibi iki uluslararası havalimanına sahip Muğla'ya gelen turistlerin büyük bir bölümü havalimanlarını tercih etti. Dalaman havalimanından giriş yapan yabancı turist sayısı 1 milyon 931 bin 515 kişiye ulaşırken, Milas-Bodrum havalimanından 1 milyon 6 bin 11 kişi olarak gerçekleşti. İki uluslararası havalimanından giriş yapan turist sayısı 2 milyon 937 bin 626 kişi oldu. 741 bin 901 yabancı turist ise 10 adet deniz gümrük limanlarından giriş yaptı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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