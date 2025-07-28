Muş Dağlarında Ekonomi Canlanıyor

Muş dağlarında sağlanan huzur ve güven ortamı, bölgede ekonomik hareketliliğe katkıda bulundu. Özellikle meşe odunundan mangal kömürü üretimi, kentin ekonomisine önemli katkı sunuyor.

Muş'un ormanlık bölgelerine kurdukları çadırlarda yaşayan mevsimlik işçiler, zorlu şartlar altında, bin 800 rakımlı yüksek kesimlerde meşe odununu mangal kömürüne dönüştürerek geçimlerini sağlıyor. Mardin'den Muş'a gelen 12 aile, yaklaşık 6 ay boyunca bu alanda konaklıyor. Her sabah saat 05.00'te mesaiye başlayan aile bireyleri, Şenyayla bölgesindeki Kayalısu köyünde kesim izni verilen ağaçları budayarak traktörlerle mangal kömürü üretim alanına taşıyor.

Orman İşletme Müdürlüğü tarafından belirlenen alanlarda günün ilk ışıklarıyla işe koyulan aileler, gün boyunca ateş karşısında is ve dumana aldırmadan kestikleri meşe odunlarını yakarak mangal kömürüne çeviriyor.

Kömür üreticisi Mehmet Şerif Sazan, Mardin'den geldiklerini ve Muş'un Kayalısu köyünün kırsalında Orman İşletme Müdürlüğünce belirlenen alanda mangal kömürü ürettiklerini belirtti. Bu faaliyetin hem bölge ekonomisine katkı sağladığını hem de mevsimlik işçilere gelir kapısı olduğunu söyleyen Sazan, "Yaklaşık 15 yıldır mangal kömürü üretimi yapıyorum. Bu işe her yıl 5. ayda başlıyoruz ve 11. aya kadar aralıksız çalışıyoruz. Sezonumuz genellikle 4 ila 5 ay sürüyor. Şu anda burada 12 aile bulunuyor. Her aile, sezon boyunca yaklaşık 50-60 ton mangal kömürü üretiyor. Ürettiğimiz kömürleri başta İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir olmak üzere Samsun, Amasya, Malatya, Diyarbakır, Bingöl ve Erzurum'a naklediyoruz. Sabah saat 05.00'da uyanıyoruz. Çoluk çocuk, kadın erkek demeden hep birlikte bu işe koyuluyoruz. Burada çadırlarda kalıyoruz ve akşam saat 19.00-20.00'a kadar çalışmalarımız sürüyor. Eşlerimizle birlikte çalışıyoruz. Kadınlarımız hem sahada bizimle beraber emek veriyor hem de ev işlerini titizlikle yürütüyorlar, çocuklara bakıyorlar. Onların işi bizden daha zor. Yaşadığımız bu bölgede elektrik yok. Elektrik olmadığı için çamaşır ve bulaşık gibi işleri elde yapmak zorunda kalıyoruz. Bu da kadınların işini oldukça zorlaştırıyor. Hayat şartlarımız zor ama 5 ay boyunca bu zorluklara katlanıyoruz. Çünkü artık Muş dağlarında ekonomi canlandı. Bölgede huzur ve güven ortamı oluştu, üretim yeniden başladı. Burada önümüzdeki 10 yıl boyunca üretimin süreceğini öngörüyorum. Köylülerimiz de bu üretimden faydalanıyor. Artık boş kalmayacaklar, burada sürekli olarak mangal kömürü üretimi yapılacak" dedi.

Huzur ve güven ortamı ile birlikte Muş dağlarında mangal kömürü üretilmeye başlandığını ifade eden Kayalısu Köyü Muhtarı Bilal Erez ise "Şu an yaklaşık 60 işçi bu alanda çalışıyor. Ekonomi bu dağlarda canlandı, huzur ve güven sağlandı. Ortam çok güzel, ekonomik hareketlilik gözle görülür şekilde arttı. Doğal olarak, şu an çalışacak işçi bulmakta zorlanıyoruz. Meşe ormanları kendini yenileyebilen ormanlardır. Meşe ağacı, kendi kendini yenileyebilen bir türdür. Dolayısıyla bir ağaç kesildiğinde, onun yerine 10 dal, 10 fidan kendiliğinden yeniden çıkabiliyor. Ailelerimiz burada zor şartlara rağmen gece gündüz demeden çalışıyor. İnşallah sezon sonunda herkes emeğinin karşılığını alacak ve güzel bir gelir elde ederek sezonu tamamlayacak" ifadelerini kullandı. - MUŞ