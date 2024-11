Muud’dan Çevrim Dışı Müzik Dinleme

Ekonomi

Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud, kullanıcılarına sunduğu çevrim dışı dinleme özelliğiyle müzik dinleme deneyimini kesintisiz hale getirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Muud, kullanıcı dostu özellikleriyle dikkati çekmeye devam ediyor.

Çevrim dışı dinleme özelliği sayesinde premium kullanıcılar, diledikleri şarkıları mobil cihazlarına indirerek, internet bağlantısı olmadan da müzik dinleyebiliyor. Bu özellik, kullanıcıların mobil veri kullanımını azaltarak internet kotasından tasarruf etmelerini de sağlıyor.

Muud'un çevrim dışı dinleme avantajıyla müzik tutkunları, favori sanatçılarının şarkılarını her ortamda, kesintisiz olarak dinleme fırsatı yakalıyor.

Ekim Ayının Favorileri

Muud platformunda ekim ayının öne çıkanları arasında Tuğçe Kandemir'in "Aradan Çok Yıllar Geçti" şarkısı hem en çok dinlenen yerli single hem de çevrim dışı listelerin birincisi oldu.

Ayın öne çıkan şarkıları listesinde ise Afra'nın "Yasemen" parçası zirvede yer aldı. Melike Şahin'in "Canın Beni Çekti" şarkısı ikinci sıraya yerleşirken, Dedublüman ve Can Kazaz'ın "Bunca Yıl" düeti de listeye girdi.

Yabancı sanatçılar arasında ekim ayında en çok dinlenen isim Billie Eilish olurken, The Weeknd'in "The After Hours" albümü en çok dinlenen yabancı albüm olarak kaydedildi.

Yabancı single kategorisinde ise Tommy Richman'ın "Million Dollar Baby" parçası zirveye yerleşti.