Erdoğan ve Meloni\'den İtalya\'da ortak zirve

Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin resmi davetine icabetle Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak üzere Roma'ya gitti. İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Erdoğan ve Meloni ortak basın toplantısı düzenledi.

MELONİ: TÜRKİYE İLE STRATEJİK ORTAĞIZ

İtalya Başbakanı Meloni, açıklamalarında şunları kaydetti: "Türkiye ile ticari hedefimizi 5 yıl erken tutturduk. İşbirliğimiz sadece bu alanda da değil. Hükümetler arası birçok mutabakat imzaladık. İletişimi daha ileri götürme noktasında kararlıyız. Enerjide, doğalgazda stratejik ortaklar durumundayız. Yenilenebilir enerji ve diğer alanlarda daha ileri gitmeye çalışıyoruz. Uzayda ve hızlı trende, sporda, arkeolojide; birçok noktada işbirliğimizi ilerletiyoruz. İlişkimiz stratejik. Ekonomik ilişkilerin çok ötesinde.

"AKDENİZ'DE TÜRKİYE İLE İLETİŞİMİMİZ GELİŞECEK"

Akdeniz'de Türkiye ile iletişimimiz gelişecek. Avrupa'da, Akdeniz'de, NATO'da müttefikiz. Sayın Erdoğan'a Rusya- Ukrayna Savaşı'ndaki tavrı için de teşekkür ediyorum. Rusya'nın da Ukrayna gibi barış iradesi göstereceğini ümit ediyoruz. Gazze konusunda İtalya, Arap ülkelerinin gayretlerini destekliyor. Kalıcı barış yönündeki gayretleri destekliyoruz. Suriye konusunda da, demokratik bir geçiş olsun. Azınlıkların da kucaklandığı bir geçiş olsun. Sığınmacıların gönül rahatlarıyla evlerine dönebileceği bir ortam inşa edilmeli.

"TÜRKİYE KAYNAKLI GÖÇ SAYISI SIFIRA İNDİ"

Lübnan konusunda da sohbet ettik. Tam istikrar konusunda hemfikiriz. Göç konusunda da konuştuk. Türkiye kaynaklı göç sayısı sıfıra indi. Teşekkür ediyorum. Şu ana kadar yaptıklarımızla gurur duyabiliriz. Sağlam dostluğumuzu daha ileri götüreceğiz."

ERDOĞAN: ARAMIZDA DEĞERLİ BİR UYUM VAR

İtalya Başbakanı Meloni'nin ardından sözü Erdoğan aldı. Erdoğan ise şu ifadeleri kullandı: "İlk zirvemizden bu yana aramızdaki münasebetler her geçen gün daha ileri gidiyor. Akdeniz'in güvenliği, Transatlantik bağın muhafazası gibi birçok noktada aramızda değerli bir uyum var. Bunun sebeplerinden biri sayın Meloni'nin cesur duruşu.

"EKONOMİK ORTAKLARIMIZ İÇİNDE İTALYA İLK 5'TE"

Aramızdaki ilişkilerin itici gücünü ekonomi ve ticaret oluşturuyor. Ekonomik ortaklarımız içinde İtalya ilk 5'te. Yeni ticari hedefimiz 40 milyar dolar ve buna ulaşacağız. İtalya ile düzensiz göçle ilgili işbirliğimizi önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz. Dostluğumuzun bir göstergesi olarak, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na İtalya ile beraber ortak ev sahipliği yapacağız.

Küresel ve bölgesel gelişmelerin İtalya ve Türkiye'yi daha yakın işbirliğine yönlendirdiği bir dönemden geçiyoruz. AB üyelik sürecimize başından beri destek veren İtalya'nın bu tutumunu devam ettireceğine inanıyorum. Karadeniz'in güvenliğinde Türkiye ana aktör olarak güvenliğe katkı sunmaya devam edecek. Gazze de önemli gündem maddelerimizden biri oldu. İki aydan bu yana insani yardımların girişine dahi izin verilmeyen Gazze'deki ateşkese bir an önce geri dönülmesi önceliğimizdir.

"MELONİ'Yİ TÜRKİYE'DE AĞIRLAMAK İSTİYORUZ"

Suriye'de ülkenin yeniden inşası, kurumlarının güçlendirilmesi ve toprak bütünlüğünün muhafazasına yoğunlaşmış durumdayız. Libya'nın istikrarı ve refahının muhafazası için uzun vadeli ve sürdürebilir çözümler üzerinde birlikte çalışmaya devam edeceğiz İtalya Cumhurbaşkanı ve Meloni'yi Türkiye'de ağırlamak istiyoruz. İtalyan dostlarımıza teşekkür ediyorum."