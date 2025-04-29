Erdoğan ve Meloni'den İtalya'da ortak zirve - Son Dakika
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Erdoğan ve Meloni'den İtalya'da ortak zirve

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Resmi davet üzerine gittiği Roma'da İtalya Başbakanı Meloni ile ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya ile aralarında güçlü bir bağ olduğunu belirterek, "Bunun sebeplerinden biri sayın Meloni'nin cesur duruşu." dedi. Meloni ise, "Akdeniz'de Türkiye ile iletişimimiz gelişecek. Türkiye ile ilişkilerimiz ekonomik ortaklığın çok ötesinde." dedi.

29.04.2025 16:57  Güncelleme: 17:29
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Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin resmi davetine icabetle Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak üzere Roma'ya gitti. İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Erdoğan ve Meloni ortak basın toplantısı düzenledi.

MELONİ: TÜRKİYE İLE STRATEJİK ORTAĞIZ

İtalya Başbakanı Meloni, açıklamalarında şunları kaydetti: "Türkiye ile ticari hedefimizi 5 yıl erken tutturduk. İşbirliğimiz sadece bu alanda da değil. Hükümetler arası birçok mutabakat imzaladık. İletişimi daha ileri götürme noktasında kararlıyız. Enerjide, doğalgazda stratejik ortaklar durumundayız. Yenilenebilir enerji ve diğer alanlarda daha ileri gitmeye çalışıyoruz. Uzayda ve hızlı trende, sporda, arkeolojide; birçok noktada işbirliğimizi ilerletiyoruz. İlişkimiz stratejik. Ekonomik ilişkilerin çok ötesinde.

Erdoğan ve Meloni'den İtalya'da ortak zirve

"AKDENİZ'DE TÜRKİYE İLE İLETİŞİMİMİZ GELİŞECEK"

Akdeniz'de Türkiye ile iletişimimiz gelişecek. Avrupa'da, Akdeniz'de, NATO'da müttefikiz. Sayın Erdoğan'a Rusya- Ukrayna Savaşı'ndaki tavrı için de teşekkür ediyorum. Rusya'nın da Ukrayna gibi barış iradesi göstereceğini ümit ediyoruz. Gazze konusunda İtalya, Arap ülkelerinin gayretlerini destekliyor. Kalıcı barış yönündeki gayretleri destekliyoruz. Suriye konusunda da, demokratik bir geçiş olsun. Azınlıkların da kucaklandığı bir geçiş olsun. Sığınmacıların gönül rahatlarıyla evlerine dönebileceği bir ortam inşa edilmeli.

Erdoğan ve Meloni'den İtalya'da ortak zirve

"TÜRKİYE KAYNAKLI GÖÇ SAYISI SIFIRA İNDİ"

Lübnan konusunda da sohbet ettik. Tam istikrar konusunda hemfikiriz. Göç konusunda da konuştuk. Türkiye kaynaklı göç sayısı sıfıra indi. Teşekkür ediyorum. Şu ana kadar yaptıklarımızla gurur duyabiliriz. Sağlam dostluğumuzu daha ileri götüreceğiz."

Erdoğan ve Meloni'den İtalya'da ortak zirve

ERDOĞAN: ARAMIZDA DEĞERLİ BİR UYUM VAR

İtalya Başbakanı Meloni'nin ardından sözü Erdoğan aldı. Erdoğan ise şu ifadeleri kullandı: "İlk zirvemizden bu yana aramızdaki münasebetler her geçen gün daha ileri gidiyor. Akdeniz'in güvenliği, Transatlantik bağın muhafazası gibi birçok noktada aramızda değerli bir uyum var. Bunun sebeplerinden biri sayın Meloni'nin cesur duruşu.

Erdoğan ve Meloni'den İtalya'da ortak zirve

"EKONOMİK ORTAKLARIMIZ İÇİNDE İTALYA İLK 5'TE"

Aramızdaki ilişkilerin itici gücünü ekonomi ve ticaret oluşturuyor. Ekonomik ortaklarımız içinde İtalya ilk 5'te. Yeni ticari hedefimiz 40 milyar dolar ve buna ulaşacağız. İtalya ile düzensiz göçle ilgili işbirliğimizi önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz. Dostluğumuzun bir göstergesi olarak, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na İtalya ile beraber ortak ev sahipliği yapacağız.

Erdoğan ve Meloni'den İtalya'da ortak zirve

Küresel ve bölgesel gelişmelerin İtalya ve Türkiye'yi daha yakın işbirliğine yönlendirdiği bir dönemden geçiyoruz. AB üyelik sürecimize başından beri destek veren İtalya'nın bu tutumunu devam ettireceğine inanıyorum. Karadeniz'in güvenliğinde Türkiye ana aktör olarak güvenliğe katkı sunmaya devam edecek. Gazze de önemli gündem maddelerimizden biri oldu. İki aydan bu yana insani yardımların girişine dahi izin verilmeyen Gazze'deki ateşkese bir an önce geri dönülmesi önceliğimizdir.

Erdoğan ve Meloni'den İtalya'da ortak zirve

"MELONİ'Yİ TÜRKİYE'DE AĞIRLAMAK İSTİYORUZ"

Suriye'de ülkenin yeniden inşası, kurumlarının güçlendirilmesi ve toprak bütünlüğünün muhafazasına yoğunlaşmış durumdayız. Libya'nın istikrarı ve refahının muhafazası için uzun vadeli ve sürdürebilir çözümler üzerinde birlikte çalışmaya devam edeceğiz İtalya Cumhurbaşkanı ve Meloni'yi Türkiye'de ağırlamak istiyoruz. İtalyan dostlarımıza teşekkür ediyorum."

Erdoğan ve Meloni\'den İtalya\'da ortak zirve

Recep Tayyip Erdoğan, Giorgia Meloni, Ekonomi, Türkiye, Akdeniz, İtalya, Güncel, Dünya, Roma, Son Dakika

Son Dakika Dünya Erdoğan ve Meloni'den İtalya'da ortak zirve - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Ponçik Pamuk:
    o güçlü bağı birde Türk halkıyla kurabilseydin ..kurduğun tek bağ yerli ve milli olan herşeyi parsel parsel satmak oldu 64 133 Yanıtla
    İlyas:
    hep kulaktan dolma boş laf peşindesiniz . cumhuriyet döneminde reis in yaptığı icraatı hangi lider yaptı biraz vicdanlı olun 1 2
    Szka788304:
    niceleri mesaiye gitmeden giden çalışmadan emekli oldu devlet fabrika çalıştıramaz sen beş verdiğin yerden Bit alsan devam edermisin kamu çalışan sayısı artar her iktidar döneminde özelleştirme oldu 0 0
  • aragorn:
    REİS DÜNYA SANA HAYRAN, ALLHINA KURBAN 81 56 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    afrikalı gocmen kardeslerimizi istemiyor İtalya. ey italya sen kimsin? hepsini biz alacağız sana hic bırakmayacağız. onlar siyah altın. milyonlarca da olsa biz bakarız onlara. kimin için çalışıyoruz? kardeşlerimize feda olsun. 39 46 Yanıtla
  • Eren Türkmen:
    Gezip geliyor memlekete en ufak ne faydası var şu olayın meloni kim ya 32 30 Yanıtla
    nuran güneş:
    Evlat sen git kumda oyna. Senin ne aklın ne de yaşın yeter. 0 0
  • Talat Yelbuz:
    CEMIL MOROGLU SEN ORAYA GITSEN O KADAR SEVIYORSAN AFRİKA LI SENIN KARDESLERINI. BENI. HIC AFRİKA LI KARDESIM YOK 23 28 Yanıtla
  • selami inel:
    Gene ne vaatler verildi acaba çıkar yakında kokusu 18 20 Yanıtla
  • Sernazze:
    PONÇİK VE CEMİL GİBİ TROLLERİN YAZDIKLARI ÇIKIYOR BİZİM NİYE ÇIKMIYOR ADMİNNN 27 5 Yanıtla
    Ponçik Pamuk:
    trol anandır akkoyun 0 0
  • 83366494:
    Birde bu vize sorununu çözerse Super olur 19 5 Yanıtla
  • n5685244:
    böyle sağ gösterip sol vurmaları çok gördük be Avrupa. çıkardan başka hiç birşeye el atmazsınız 19 5 Yanıtla
  • karaaslan2121:
    mutlaka Türkiyeye bekliyoruz?? 15 3 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    Sagci musluman gøcmen karsiti Meloni 11 2 Yanıtla
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