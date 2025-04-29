Bakan Işıkhan sendika temsilcileri ve basın mensuplarıyla maç yaptı - Son Dakika
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Politika

Bakan Işıkhan sendika temsilcileri ve basın mensuplarıyla maç yaptı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çerçevesinde düzenlenen turnuvada sendika temsilcileri ve basın mensuplarıyla halı sahada futbol maçı yaptı.

29.04.2025 01:31
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla '2. İşçi, İşveren ve Kamu Çalışanları Futbol Turnuvası' düzenlendi. Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Kamu-Sen), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), İŞKUR, SGK ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birimlerinin yer aldığı turnuvada Bakan Işıkhan, birinci olan SGK takımına madalya ve kupasını verdi. 'Alın teri kutsaldır' temalı futbol turnuvasının ardından ise Bakan Işıkhan, sendika başkanları ve basın mensupları arasında gösteri maçı düzenlendi. Maç öncesinde açıklamalarda bulunan Işıkhan, geçen sene yine 1 Mayıs çerçevesinde bir futbol turnuvası düzenlediklerini ve bunu gelenekselleştirmek istediklerini kaydetti.

"SENDİKALARLA AYNI TAKIMDA OLACAĞIZ"

Işıkhan, 1 Mayıs'ın Emek ve Dayanışma Günü olmasının yanı sıra birlikteliğin, kardeşliğin ve dostluğu geliştirmenin günü olduğuna vurgu yaparak, "Bugün konfederasyon başkanlarımız, sendika başkanlarımız burada. Bu arada aynı takımda olacağız sendikalarla, onu da ifade edeyim. Gazetecilerin, basının yer aldığı bir grupla futbol maçımızı gerçekleştireceğiz. Bunu geleneksel hale getireceğiz inşallah. Allah nasip ederse önümüzdeki yıl da tekrar bu futbol turnuvasını gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Bakan Işıkhan 1 Mayıs İçin Futbol Maçı Düzenledi

"SOSYAL DİYALOG ÇOK ÖNEMLİ"

Sosyal diyaloğun çalışma hayatındaki önemine vurgu yapan Işıkhan, "Sosyal diyalog çok önemli. Sizler de şahit oluyorsunuz, masada elbette emekçilerimizin, işverenlerimizin taleplerini karşılamaya gayret ediyoruz. Ama sahada birer kardeş olarak sporun getirmiş olduğu gücü de kullanarak inşallah güzel bir futbol gecesi olur diye düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ise, sporla gerçekleştirilen bu birlikteliğin çok değerli olduğunu ifade ederek, "Tabii ki bütün sorunlarımız bir maçta ortadan kalkmayacak. Ancak bütün bu mücadelenin içerisinde 1-2 saatlik de olsa bir hoşluk yaşatmak, birlik ve beraberliğimizin bir simgesi olarak sporu öne koymamız bence çok kıymetli. Bunun için burada takımda yer alsın, almasın bütün emekçileri buradan selamlıyorum. 1 Mayıs için aslında bir hazırlık maçı bizim için. 1 Mayıs'ta daha çok koşacağız, daha çok yürüyeceğiz, daha çok yorulacağız. Bugün onun küçük bir antrenmanını yapacağız. Sayın Bakanla aynı takımda olmak güzel bir duygu. Rakip olmaktansa beraber olmak, birlikte olmak daha güzel. Karşı takımda basın mensupları var. İnşallah basına yenilmeyiz, biz yenmiş oluruz" dedi.

Bakan Işıkhan 1 Mayıs İçin Futbol Maçı Düzenledi

"FUTBOLDA AYNI TAKIMDAYIZ FAKAT TOPLU SÖZLEŞMEDE SÖZ KONUSU DEĞİL"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sözlerine tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayarak başladı. Yalçın, ağustos ayında 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme müzakerelerinin başlayacağını hatırlatarak, "Bizim ağustosta 8. Dönem Toplu Sözleşmemiz var. Onun için Bakan Bey'in ifade ettiği gibi beraber aynı takımda olacağımızı söyledi fakat o bugün için geçerli. Toplu sözleşmede aynı takımda olmamız söz konusu değil. Çünkü Bakanlık bizim işverenimiz. 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'nde karşı karşıya gelecek ve beraber emekçileri memnun etmek için elimizden geleni yapacağız. 1 Mayıs'ın gerginlikten uzak, çatışmadan uzak, dostluk ve kardeşlik içerisinde bayram havasında geçmesini temenni ediyor, bunu da örnek bir organizasyon olarak göstermek istiyorum" diye konuştu.

Bakan Işıkhan 1 Mayıs İçin Futbol Maçı Düzenledi

IŞIKHAN'IN TAKIMI GALİP GELDİ

Bakan Işıkhan ve sendika başkanlarının bulunduğu Kırmızı Takım, basın mensuplarının yer aldığı Mavi Takım'ı 8-4'lük skorla mağlup etti.

Bakan Işıkhan sendika temsilcileri ve basın mensuplarıyla maç yaptı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Işıkhan sendika temsilcileri ve basın mensuplarıyla maç yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • 315701:
    1 mayıs memur değil işçi bayramıdır. Bunu bir idrak edemediler. ama tezatlık şurda 1 mayısta memur bayram yapıyor işçi çalışıyor. 36 3 Yanıtla
  • Aslan :
    işçilere golleri attınız. 5 aydır toplu sözleşme bekliyoruz. vergi dilimi sorunu çözülmedi. tayin sorunu çözülmedi. 23 0 Yanıtla
  • mustafa aydoğan:
    Bu sendikanın başındakiler kaç para maaş alıyorlar acaba ..hadi onu geç tam olarak. Ne işe yarıyor lar ? Sendika işçinin hakkını arar demi 19 0 Yanıtla
  • Adalet adalet:
    İşçi imza bekliyor 4 toplantı oldu bakan hiçbirine katılmadı ama halı saha maçı olunca maça katıldı işçi imza beklerken hergün maaşı erirken geriye dönük ödenecek maaşları hakları %27 vergiye sokup ödemek için imzalamıyorlar oyunları ayaklarına dolanır umarım 12 0 Yanıtla
  • Rook:
    işçilerin sözleşmesi 5 aydır bitmedi,memurlarınki hemen bitiyor ve ilk aydan zamlı maaşlarını alıyorlar,sizde hiç utanma yoku terbiyesizler 5 aydır bitmeyen işçilerin toplu sözleşmesini bitirsenize orada top oynayacağınıza..ve artık üye olunmayan sendikaya aidat kesilmesin,kanımızı emdi bu sarı sendikalar,üye olmasak bile bunlara aidatımız kesiliyor ve devlet buna bu haksızlığa göz yumuyor 5 0 Yanıtla
  • Murat Özden:
    helal olsun vallaha büyük hareket 2 0 Yanıtla
  • Aykut Kalkan:
    olan millete oluyor bunlarin hepsi ayni bok 2 0 Yanıtla
  • yavuz andiç:
    Kim kac gol atarsa pastadan o kadar pay alir maçı 1 0 Yanıtla
  • 124212421:
    yaw bunların memleket gibi bir derdi yok aldanmışız 1 0 Yanıtla
  • Önder null:
    sendika=hukumet 0 0 Yanıtla
  • 062805110:
    Ee gelelim şimdi müslümanlığınıza ya da adamlığını memur oldumu sözleşme sene başı olur hakkını alır biz işçiler oldumu 5 ay bekle %27 verdiğiniz 3 kuruş zammından yarısını vergiyle almak insan diyil şeytan işi zammımıza koydunuz zammımıza yazıklar olsun biz hükmen 3 0 yenilmişiz elbet bunun toprak altı var bak ne çabuk geçiyor zaman 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bakan Işıkhan sendika temsilcileri ve basın mensuplarıyla maç yaptı - Son Dakika
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