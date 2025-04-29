65 kilometre yüzen Aysu Türkoğlu'nun vücudundaki inanılmaz değişim - Son Dakika
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Spor

65 kilometre yüzen Aysu Türkoğlu'nun vücudundaki inanılmaz değişim

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Spor kariyerinde birçok ilki başaran 23 yaşındaki açık deniz yüzücüsü Aysu Türkoğlu, 65 kilometre yüzerek ABD'nin Havai Adası'nda yer alan Ka'iwi Kanalı'nı geçti. Türkoğlu, bu büyük başarısının ardından vücudunun nasıl göründüğünü de paylaştı. Bu görüntüler sosyal medyada oldukça dikkat çekti.

29.04.2025 17:05  Güncelleme: 17:13
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Dünyanın en zorlu 7 açık deniz yüzüşü olarak belirlenen Okyanus Yedilisi (Ocean 7) etabından daha önce 4'ünü tamamlayan Muğla Bodrumlu Aysu, Havai Adası'nı da fethetti.

İngiltere ile Fransa arasındaki Manş Denizi'ni yüzerek geçen en genç Türk sporcu unvanını alan, Kuzey Kanalı'nı geçerek bu rotayı tamamlayan ilk Türk kadını olan, Yeni Zelanda'daki Cook Boğazı'nı yüzerek hem bu parkuru geçen en genç kadın yüzücü hem de en hızlı yüzen Türk kadını unvanını elinde bulunduran, Catalina Kanalı'nı geçerek bu parkuru tamamlayan en genç Türk yüzücü olan Aysu, Havai'de en zorlu 7 açık deniz kanalı geçişinden 5'incisini tamamladı.

65 kilometre yüzen Aysu Türkoğlu'nun vücudundaki inanılmaz değişim

65 KİLOMETRE YÜZDÜ

Bu kapsamda dün Türkiye saatiyle 17.30'da suya giren Aysu Türkoğlu'nun kanal geçişindeki her anı sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayınlandı. Türkoğlu, Ka'iwi Kanalı'nı 21 saatte, 65 kilometrelik yüzüşle geçerek bu serideki 5'inci parkurunu tamamlayan en genç Türk yüzücü oldu. Aysu'nun karaya Türk Bayrağı açarak çıktığı sevinç anları sosyal medya hesabından paylaşıldı. Aysu Türkoğlu, karaya ailesinin tebrikleri arasında çıkıp büyük sevinç ve gurur yaşadı. Aysu'nun yüzdüğü Havai'nin Moloka'i ve O'ahu Adaları arasında uzanan sert akıntıları ve büyük dalgalarıyla bilinen Ka'iwi Kanalı, su sıcaklığının değişken olması, güçlü rüzgarlar ve okyanus denizanaları, köpekbalıkları gibi doğal tehditler nedeniyle en tehlikeli yüzme rotalarından biri olarak kabul ediliyor.

VÜCUDUNUN SON HALİNİ PAYLAŞTI

Kaiwi Kanalı'nı geçen en genç Türk olan Aysu Türkoğlu, 21 saat yüzdükten sonra vücudunun nasıl göründüğünü paylaştı. Genç sporcunun vücudunda oluşan değişimler büyük dikkat çekti. Bu görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

65 kilometre yüzen Aysu Türkoğlu'nun vücudundaki inanılmaz değişim
65 kilometre yüzen Aysu Türkoğlu\'nun vücudundaki inanılmaz değişim

Aysu Türkoğlu, Sosyal Medya, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 65 kilometre yüzen Aysu Türkoğlu'nun vücudundaki inanılmaz değişim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Szka788304:
    Tam görünmüyor:) 36 71 Yanıtla
    Korkusuz Korkak:
    bide bunların kızı filan olacak Allah korusun :) birde 26 kişi beğenmiş 4 2
    768107:
    senin hapiste olman lazim 1 1
  • Ali haydar Kapkac:
    bravo kızımıza. Gerçekten gurur duydum böyle güzel sporcular yetiştirdiğimiz için. Bazı arkadaşlar yazmış eee sonuç ne diye yawrumuz Guinness rekorlar kitabına girmiş bir çok yüzme fedarasyonları haber yapmış. Dünya çapında haber olmuş adam da yazıyor eee ne olmuş ne demek. çok ayıp… 80 13 Yanıtla
  • barbaros112:
    Eee Sonuc ne Elde ettik Yine cahil.Kismindami Kaldik Yuzdu Ee.!! 12 75 Yanıtla
  • Bayram :
    La köpek baligindandami korkmadin :) biz antalyada 50 metre acilinca ahaaa geldi gelecek diye tirsiyoruz :)) 11 0 Yanıtla
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