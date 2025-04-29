Avrupa karanlığa gömüldü! İspanya\'da OHAL ilan edildi, her şey 5 saniyede oldu

Aralarında İspanya, Portekiz, Fransa ve Belçika'nın da bulunduğu çok sayıda Avrupa ülkesinde elektrik kesintileri yaşanıyor. Trafik ışıklarının bile çalışmadığı İspanya'da tren ve metro seferleri durdu. İspanya'daki elektrik dağıtım şirketi Red Electrica, "tarihte benzeri olmayan" bir durum olarak niteledi. Öte yandan İspanya İçişleri Bakanlığı, ülkenin büyük bir bölümünde yaşanan elektrik kesintisinin ardından OHAL ilan edildiğini duyurdu.

İSPANYA BAŞBAKANI 2. KEZ KONUŞTU

Başbakan Sanchez, başkent Madrid'deki Başbakanlık konutunda (Moncloa) ülkede öğlen saatlerinden bu yana yaşanan elektrik kesintisine ilişkin düzenlenen Ulusal Güvenlik Konseyi'nin ardından ikinci kez açıklamada bulundu.

ÜLKENİN YÜZDE 50'SİNE ELEKTİRİK SAĞLANDI

Sanchez, "Ülke genelinde elektrik akımının neredeyse yüzde 50'si yeniden sağlandı ve tüm bölgelerde iyileşme kaydediliyor." ifadesini kullandı.Elektrik tedarikini tamamen düzeltmek için çalıştıklarını söyleyen Sanchez, kriz zamanında ülkesiyle dayanışma gösteren Fransa ve Fas'a teşekkür etti.

NE ZAMAN NORMALE DÖNECEK BİLİNMİYOR

Sanchez, ülkesinin normale dönüşüne ilişkin, "Normale dönmek tam olarak ne kadar zaman alacak, bu elektrik şirketinin bize kesin olarak söyleyemediği bir şey. Sistemin teknik olarak sıfıra düşmesi daha önce hiç yaşanmamıştı." dedi.

"5 SANİYEDE 15 GİGAVATLIK ÜRETİM KAYBOLDU"

İspanya Başbakanı Sanchez, şunları söyledi:

"Elektrik şirketi bize dün 12.33'te sistemden 5 saniye içinde 15 gigavatlık üretimin aniden kaybolduğunu bildirdi. Bu daha önce hiç yaşanmamış bir şey. Fikir vermesi açısından 15 gigavat o anda ülkenin ihtiyacının yaklaşık yüzde 60'ına denk geliyordu."

Sanchez, ülkeyi sarsan kesintinin sebebinin henüz belirlenemediğini, hem devlet hem de özel sektörün koordineli bir şekilde çalıştığını ifade etti.

Elektrik kesintisinin nedenine ilişkin hiçbir ihtimali göz ardı etmediklerini yineleyen Sanchez, tüm olasılıkların analiz edildiğini belirtti.

Sanchez, halkın rahat olması gerektiğini söyleyerek, ülkede güvenlik probleminin yaşanmadığını ve ilave güvenlik güçlerinin görev yaptığını anlattı.

TRENLERDE MAHSUR KALAN 35 BİN KİŞİ KURTARILDI

Sanchez, bazı bölgelerin yakıt talebinde bulunduğunu ve bu talebe cevap verildiğini söyledi.

İletişimde kesintilerin devam ettiğini aktaran Sanchez, elektrik tedarikinin düzelmesiyle bu problemin de ortadan kalkacağını ifade etti.

Sanchez, hava trafiğindeki aksamalara değinerek, yaklaşık 6 bin uçuştan 344'ünün iptal edildiğini belirtti.

Yüzden fazla trende mahsur kalan 35 bin kişinin kurtarıldığını aktaran Sanchez, ulaşılması zor noktalardaki 11 trenin tahliye edilmeyi beklediğini ifade etti.

Sanchez, iş dünyasının elektrik kesintisinden etkilenmesine rağmen finans piyasaları ve borsaların "iyi bir kapanış" yaptığını dile getirdi.

ELEKTRİK AKIMININ YENİDEN SAĞLANMASI BÖLGELERE GÖRE DEĞİŞİYOR

Başbakan Sanchez, elektrik tedarikinin gün içinde ülke çapında düzeltilmesi için çalıştıklarına, aksaklık yaşanabilecek yerler için gerekli ek tedbirlerin alınacağına değindi.

Elektrik akımının düzeltilmesinin bölgelere göre değişkenlik gösterdiğine dikkati çeken Sanchez, bazı bölgelerde elektrik akımının yüzde 97 oranında sağlandığını, bazılarında akımın yüzde 15'in altında kaldığını kaydetti.

8 BÖLGE, MERKEZİ HÜKÜMETİN YÖNETİMİ DEVRALMASINI İSTEDİ

Sanchez, ülkedeki 8 bölgenin özerk yapıya sahip İspanya'da yerel yönetimlerin idarelerini merkezi hükümete devrettiği 3. seviye acil durum planı talebinde bulunduğu söyledi.

İspanya Başbakanı Sanchez, Madrid'in yanı sıra bu bölgelerin Endülüs, Kastilya-La Mancha, Extremadura, Galiçya, La Rioja, Murcia ve Valensiya olduğunu ifade etti.

Sanchez, bu bölgelerde okulların açık kalacağını ancak eğitim faaliyetlerinin yapılmayacağına dikkati çekerek, çalışanların ise öncelikle güvenliklerini göz önünde bulundurmalarını istedi.

HALKA OLDUĞUNUZ YERDE KALIN ÇAĞRISI

BBC'nin haberine göre Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez Almeida, sakinlere mümkün olduğunca bulundukları yerde kalmaları için çağrı yaptı.

Tüm yolları açık tutmak istediklerini dile getiren Almeida, bazı otoyol tünellerinin de kapatılmak zorunda kaldığını belirtti.

Almeida, sakinlerden yalnızca "gerçekten acil" durumlarda acil servisleri aramalarını istedi.

İspanya'daki elektrik şebekesi operatörü Red Electrica firması, "tarihte benzeri olmayan" bu durumun ardından, ülkede birçok bölgeye enerji sağlanmasının 6 ila 10 saati bulabileceğini açıkladı.

Portekiz Haber Ajansına (LUSA) göre Portekiz'in Bölgesel Uyumdan sorumlu Bakan Yardımcısı Manuel Castro Almeida, yaptığı açıklamada Portekiz'i etkileyen enerji kesintisinin siber saldırıdan kaynaklanabileceğini ve bunun İspanya, Fransa ve Almanya'yı da etkilediğini belirtti.

İSPANYA'DA 3. SEVİYE ACİL DURUM PLANI NELERİ KAPSIYOR?

Sivil Savunma Sistemi Kanunu'na göre, geniş çaplı acil durumlar için ayrılan 3. seviye acil durum planı, özerk yapıya sahip İspanya'da İçişleri Bakanlığının tüm idareler genelinde kaynakların yönetimini ve koordinasyonunu üstlenmesini kapsıyor.

Bakanlık, gerekli gördüğünde ülke çapında asker ve ekipman seferber etme hakkına sahip oluyor.

Sivil Savunma Sistemi Kanunu kapsamındaki 3. seviye acil durum "ilan edilen ve ulusal çıkarları ilgilendiren acil durumlara" karşılık geliyor.

PORTEKİZ HÜKÜMETİNİN RESMİ SİTESİNE ULAŞILAMIYOR

Portekiz'de elektrik kesintisi nedeniyle hükümetin resmi internet sitesine erişilemediği bildirildi.

Siteye girmek isteyenlerin "Hükümet portalı şu anda hizmet verememektedir. Hizmeti en kısa sürede yeniden sağlamaya çalışacağız." mesajıyla karşılaştığı kaydedildi.

Yolda kalan trenlerdeki tahliye işlemleri sürüyor

İspanya Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, X hesabından yaptığı paylaşımda elektrik kesintisi nedeniyle 116 trenin yolda kaldığını belirtti.

ANDORRA VE FRANSA'NIN BAZI BÖLGELERİ DE ETKİLENDİ

Andorra ile İspanya sınırındaki Fransa'nın bazı bölgelerindeki vatandaşlar da elektrik kesintisinden etkilendiklerini belirtti. Son bilgilere göre, Belçika'ya kadar başka kesintiler de bildirildi.

Fransız basınının İspanyol elektrik dağıtıcısı REE'den yapılan açıklamaya dayandırdığı haberlere göre, geniş çaplı enerji kesintisinden etkilenen bölgelerin arasında Fransa'nın güneyi de yer aldı.

REN'in açıklamalarına dayandırılan haberlerde ise Fransa'daki kesintinin İspanyol elektrik şebekesine bağlı olunan noktalarda gerçekleştiği belirtildi.

Fransız elektrik dağıtım şirketi EDF'den kesintilere ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.