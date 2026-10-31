Polonya'da yargı krizi büyüyor! Nawrocki gece yarısı Varşova'ya döndü - Son Dakika
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Polonya'da yargı krizi büyüyor! Nawrocki gece yarısı Varşova'ya döndü

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Polonya\'da yargı krizi büyüyor! Nawrocki gece yarısı Varşova\'ya döndü
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Polonya\'da yargı krizi büyüyor! Nawrocki gece yarısı Varşova\'ya döndü
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Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, ülkede yargı kurumları arasında tırmanan krizin ardından Senegal ziyaretini yarıda keserek Varşova'ya döndü. Gece saatlerinde Chopin Havalimanı'na iniş yapan Nawrocki'nin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geçmesiyle gözler, Anayasa Mahkemesi'ndeki gelişmelerin ele alınacağı kritik görüşmelere çevrildi.

Polonya'da Anayasa Mahkemesi üzerinden yaşanan kriz, Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin Senegal ziyaretini yarıda keserek ülkesine dönmesiyle yeni bir aşamaya taşındı. Nawrocki'nin uçağı Varşova'daki Chopin Havalimanı'na iniş yaparken, cumhurbaşkanlığı konvoyu havalimanından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na hareket etti. 

Polonya'da yargı krizi büyüyor! Nawrocki gece yarısı Varşova'ya döndü

Ülkede yargı kurumları arasındaki yetki tartışması sürerken, Nawrocki'nin kritik isimlerle acil görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

SENEGAL ZİYARETİNİ YARIDA KESEREK ÜLKESİNE DÖNDÜ

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Varşova'daki Anayasa Mahkemesi çevresinde yaşanan gelişmeler üzerine Senegal'e gerçekleştirdiği resmi ziyareti yarıda kesme kararı aldı. Nawrocki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Böyle bir anda cumhurbaşkanı Polonya'da olmalı. Senegal'e uçuşumu yarıda kesiyorum. Geri dönüyorum" ifadelerini kullandı.

Varşova'daki Chopin Havalimanı'na iniş yapan Nawrocki'nin konvoyu, havalimanından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na doğru yola çıktı.

Polonya'da yargı krizi büyüyor! Nawrocki gece yarısı Varşova'ya döndü
Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki

İLK GÖRÜŞME YÜKSEK MAHKEME BAŞKANI İLE

Cumhurbaşkanlığı Kabine Şefi Pawel Szefernaker, Nawrocki'nin ülkeye dönüşünün hemen ardından Polonya Yüksek Mahkemesi Birinci Başkanı Zbigniew Kapinski ile görüşeceğini duyurdu. Görüşmenin gündemine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

TV Republika'nın haberinde ise Nawrocki'nin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Anayasa Mahkemesi Başkanı Bogdan Swieczkowski ile de bir araya geleceği öne sürüldü. Ancak Swieczkowski ile yapılacağı belirtilen görüşmeye ilişkin resmî bir doğrulama henüz bulunmuyor.

ANAYASA MAHKEMESİ'NDEKİ KRİZ BÜYÜYOR

Polonya'da krizin merkezinde Anayasa Mahkemesi'nin yönetimi ve yeni yargıçların göreve başlaması konusundaki anlaşmazlık bulunuyor. Mahkemenin internet sitesinde Başkan Bogdan Swieczkowski ile Başkan Yardımcısı Bartlomiej Sochanski'nin görevlerinin bir ay süreyle askıya alındığına ilişkin duyuru yayımlanmıştı. Mahkemenin resmî sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise söz konusu işlemin hukuka aykırı olduğu savunulmuştu.

Polonya'da yargı krizi büyüyor! Nawrocki gece yarısı Varşova'ya döndü

Mahkeme yerleşkesine polis sevk edilmesi ve Swieczkowski'nin binaya girişinin engellenmesi de gerilimi artırdı. Polis, ekiplerin güvenlik gerekçesiyle yerleşkede bulunduğunu ve binanın içine girmediğini açıklamıştı.

TARTIŞMANIN ARKA PLANINDA YARGI ATAMALARI VAR

Başbakan Donald Tusk hükümeti ile Cumhurbaşkanı Nawrocki arasında uzun süredir devam eden yargı reformu ve hâkim atamaları anlaşmazlığı, son gelişmelerle yeniden alevlendi. Parlamento tarafından seçilen bazı Anayasa Mahkemesi üyelerinin yemin töreni konusunda yaşanan görüş ayrılığı, mahkemenin işleyişine ilişkin tartışmaları derinleştirdi.

Nawrocki ve muhalefetteki Hukuk ve Adalet Partisi (PiS), hükümetin adımlarını mahkemenin yönetimini ele geçirme girişimi olarak değerlendirirken, Tusk hükümeti yargı sisteminde hukuk devletinin yeniden tesis edilmesi gerektiğini savunuyor.

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