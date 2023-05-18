Nakit avans çekiminin durdurulduğu iddialarına AK Partili Külünk'ten cevap geldi: Özel bankalar Türkiye'ye operasyon çekiyor

Merkez Bankası, kredi kartı belirli bir limitin üzerinde olanlar için kredi kartı vasıtasıyla yapılan nakit çekim ve kuyum harcamalarının kredi türüne yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olmasını kararlaştırdı.

NAKİT AVANS ÇEKİMİ DURDURULDU İDDİASI

Kredi kartı nakit avans için işlemlerin pazartesi gününden itibaren çoğu bankada durdurulduğu iddia edilirken bu durum, sosyal medya kullanıcılarının da tepkisini çekti.

AK PARTİLİ KÜLÜNK'TEN SERT TEPKİ

AK Partili eski milletvekili Metin Külünk de yaptığı sosyal medya paylaşımında Merkez Bankası ve özel bankaları eleştirerek Türkiye'ye operasyon çekildiğini savundu.

"BU DOĞRUDAN SEÇİM ÖNCESİ FİNANSAL OPERASYON KOKMAKTADIR"

Külünk, Merkez Bankası'nı "Hangi akıl ile Merkez Bankası seçime on gün kala hazırlamış olduğu bu regülasyonlar ve mevzuatlar ile birlikte kredilerin içeriği genişletildiği için maalesef hem reel sektör hem de bankacılık anlamında büyüme noktasında çok ciddi bir sıkıntının içine girmesine sebep olmaktadır. Bu doğrudan seçim öncesi finansal operasyon kokmaktadır" diye yazarak eleştirdi.

"DEVLETİMİZİN YETKİLİ MERCİLERİ ACİL MÜDAHALE ETMELİ"

Özel bankaları da hedef alan Külünk, "Özel Bankalar, esnafı, çiftçiyi, emekçiyi arayıp kredi kartlarını pazartesiye kadar kapatmalarını istiyor. Beşyüz Bin TL'lik kredi kartları elli bin TL'ye düşürüldü. Özel Bankalar üzerinden Türkiye'ye operasyon çekiyorlar. Devletimizin yetkili ve etkili mercileri acil müdahale etmeli. Bu operasyonu kim, kimler adına yapıyor?" değerlendirmesini yaptı.

"OPERASYONUN HEDEFİ SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZDIR"

'Bankalar, kredi kartlarından nakit avans çekilmesini durdurdu' haberini alıntılayan Metin Külünk, "İşte operasyonun doğrudan hedefi, sayın cumhurbaşkanımızdır. Tutmadı tutmayacak. Herkes ama herkes attığı adamlara dikkat etmek ve zarar verici her adımdan kaçınmak zorundadır. Devletimiz güçlüdür" notunu düştü.