Nakit avans çekiminin durdurulduğu iddialarına AK Partili Külünk'ten cevap geldi: Özel bankalar Türkiye'ye operasyon çekiyor - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Nakit avans çekiminin durdurulduğu iddialarına AK Partili Külünk'ten cevap geldi: Özel bankalar Türkiye'ye operasyon çekiyor

18.05.2023 19:44

Bankaların kredi kartlarından nakit avans çekilmesini durdurduğu iddiaları ardından AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk'ten çok konuşulan bir paylaşım geldi. Külünk açıklamasında, "Özel Bankalar üzerinden Türkiye'ye operasyon çekiyorlar. Devletimizin yetkili ve etkili mercileri acil müdahale etmeli. Bu operasyonu kim, kimler adına yapıyor? Operasyonun doğrudan hedefi, sayın cumhurbaşkanımızdır. Tutmadı tutmayacak" ifadelerine yer verdi.

Merkez Bankası, kredi kartı belirli bir limitin üzerinde olanlar için kredi kartı vasıtasıyla yapılan nakit çekim ve kuyum harcamalarının kredi türüne yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olmasını kararlaştırdı.

NAKİT AVANS ÇEKİMİ DURDURULDU İDDİASI

Kredi kartı nakit avans için işlemlerin pazartesi gününden itibaren çoğu bankada durdurulduğu iddia edilirken bu durum, sosyal medya kullanıcılarının da tepkisini çekti.

AK PARTİLİ KÜLÜNK'TEN SERT TEPKİ

AK Partili eski milletvekili Metin Külünk de yaptığı sosyal medya paylaşımında Merkez Bankası ve özel bankaları eleştirerek Türkiye'ye operasyon çekildiğini savundu.

"BU DOĞRUDAN SEÇİM ÖNCESİ FİNANSAL OPERASYON KOKMAKTADIR"

Külünk, Merkez Bankası'nı "Hangi akıl ile Merkez Bankası seçime on gün kala hazırlamış olduğu bu regülasyonlar ve mevzuatlar ile birlikte kredilerin içeriği genişletildiği için maalesef hem reel sektör hem de bankacılık anlamında büyüme noktasında çok ciddi bir sıkıntının içine girmesine sebep olmaktadır. Bu doğrudan seçim öncesi finansal operasyon kokmaktadır" diye yazarak eleştirdi.

"DEVLETİMİZİN YETKİLİ MERCİLERİ ACİL MÜDAHALE ETMELİ"

Özel bankaları da hedef alan Külünk, "Özel Bankalar, esnafı, çiftçiyi, emekçiyi arayıp kredi kartlarını pazartesiye kadar kapatmalarını istiyor. Beşyüz Bin TL'lik kredi kartları elli bin TL'ye düşürüldü. Özel Bankalar üzerinden Türkiye'ye operasyon çekiyorlar. Devletimizin yetkili ve etkili mercileri acil müdahale etmeli. Bu operasyonu kim, kimler adına yapıyor?" değerlendirmesini yaptı.

"OPERASYONUN HEDEFİ SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZDIR"

'Bankalar, kredi kartlarından nakit avans çekilmesini durdurdu' haberini alıntılayan Metin Külünk, "İşte operasyonun doğrudan hedefi, sayın cumhurbaşkanımızdır. Tutmadı tutmayacak. Herkes ama herkes attığı adamlara dikkat etmek ve zarar verici her adımdan kaçınmak zorundadır. Devletimiz güçlüdür" notunu düştü.

Nakit avans çekiminin durdurulduğu iddiasına AK Partili Külünk'ten ilk yorum: Özel bankalar Türkiye'ye operasyon çekiyor
Nakit avans çekiminin durdurulduğu iddiasına AK Partili Külünk'ten ilk yorum: Özel bankalar Türkiye'ye operasyon çekiyor
Nakit avans çekiminin durdurulduğu iddiasına AK Partili Külünk'ten ilk yorum: Özel bankalar Türkiye'ye operasyon çekiyor
Nakit avans çekiminin durdurulduğu iddiasına AK Partili Külünk'ten ilk yorum: Özel bankalar Türkiye'ye operasyon çekiyor
Nakit avans çekiminin durdurulduğu iddiasına AK Partili Külünk'ten ilk yorum: Özel bankalar Türkiye'ye operasyon çekiyor
YORUMLAR (2)
  • Ahmet Pahıl: Zaten herşeyi dış güçler yapıyor yoksa bizi dış güçlermi yönetiyor devletimiz nerede her şey bu kadar basit olamaz Cevap Yaz 80 14 Yayından Kaldır
  • Doğan Kaya: Ülkeye operasyon çeken sizin ekonomik politikalarınız siz insanları her affette bankalara borçlandırdınız şimdi kimse borcunu ödeyemiyor ayıklayın princin taşını Cevap Yaz 78 21 Yayından Kaldır
500

Metin Külünk, Türkiye, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nakit avans çekiminin durdurulduğu iddialarına AK Partili Külünk'ten cevap geldi: Özel bankalar Türkiye'ye operasyon çekiyor - Son Dakika


Son Dakika
20:19 Gazeteci Deniz Yücel hakkında yakalama kararı
20:18 Trabzonspor savunması donup kaldı! Arda Güler'den Batshuayi'ye inanılmaz asist
20:17 Trabzonspor savunması dondu kaldı! Arda Güler'den Batshuayi'ye inanılmaz asist
20:16 Arnavutköy'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
20:15 Koruma altındaki salep soğanı toplayan 6 kişiye 1 milyon 464 bin lira ceza verildi
20:14 Şampiyonluk yolunda son dönemeç! 34. haftada Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya
20:09 Yurttaşlar hırsızlık yapan kişiyi yakaladı! Linç edilmekten polis kurtardı
20:07 Google'dan milyonları ilgilendiren haber! Kullanılmayan hesaplar siliniyor
19:25 Google, kullanılmayan milyonlarca hesabı sileceğini duyurdu
18:58 Koruma altında olan salep soğanı toplayan 6 kişiye 1 milyon 464 bin lira ceza kesildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2023 20:23:04. #1.13#
SON DAKİKA: Nakit avans çekiminin durdurulduğu iddialarına AK Partili Külünk'ten cevap geldi: Özel bankalar Türkiye'ye operasyon çekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement