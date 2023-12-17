Nazilli Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı Binlerce Ziyaretçiyi Ağırladı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 16-19 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 6. Nazilli Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı ilk gününde binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

Nazilli Kapalı Otoparkında düzenlenen ve 19 Aralık 2023 tarihine kadar açık olacak olan fuarın ilk gününde saat 14.00'de yapılan açılışın ardından Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy başta olmak üzere Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş, İlçe Tarım Müdürleri, Aydın Esnaf Odaları Birlik Başkanı Muhammet Ali Künkçü ve Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri tek tek stantları gezerek katılımcılardan bilgi aldı.

"Ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi"

Nazilli Belediyesi mehter takımının gösterileri eşliğinde açılışı gerçekleştirilen, 6 bin 500 metrekare kapalı alan olmak üzere 75'in üzerinde firmanın yer aldığı, 3 bin 500 metrekare stant ile katılımcılarını ve ziyaretçilerini ağırlayan fuara açılış öncesi 7 binden fazla ziyaretin gerçekleştiği, gece kapanışa kadar da bu sayının artrak devam ettiği belirtildi. Fuar kapsamında; tarım makineleri ve ekipmanları, tarımsal hizmetler, organik tarım ürünleri, seracılık ve bahçecilik ürünleri ve tarım destek teknolojileri şeklindeki genel kategorilerden stantlar yer alırken stantları ziyaret edenler de bir yandan bilgi alırken öte yandan da hediye kapmak için adeta birbiriyle yarıştı. Geçen yıl 50 binin üzerinde ziyaretçi ağırlayan fuarın bu yıl da bu sayının üzerine fazlasıyla çıkacağı, tarımsal ve hayvansal ürünlerin yer aldığı bir fuar olarak bölge tanıtımında önem kazanmaya, bölgesine değer katmaya devam edeceği belirtildi.

"Hedefimiz; Aydın'ı tarımın başkenti yapmak"

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş, fuarların tanıtımda çok önemli olduğunu ifade ederek: "Nazilli tarımsal üretimi en yüksek olan ilçelerimizden birisidir. Yaklaşık 66 bin 400 hektar yüzölçüme, 30 bin 717 hektar tarım arazisine, bunun da 13 bin dekarı da sulanan tarım arazisidir. Aydın genelinde üretilen 23 bin ton kestanenin 10 bin tona yakını da Nazilli'de üretilmektedir. 250 bin ton yaş incir üretilen Aydın'ın 55 ton yaş inciri Nazilli'de üretilmektedir. ve ihraç edilen ürünlerin başında da kuru incir gelmektedir. 29 bin büyükbaş, 25 bin küçükbaş, 23 bin adet de arılı kovan ve 288 bin kanatlıyı üreten bir ilçedir. İnşallah fuarlar devam eder ve tanıtımına katkıda bulunur. İnşallah hep birlikte de Aydın tarımını daha yukarılara çıkarırız ve tarımın başkenti haline getiririz" dedi.

"Belediye olarak desteğimiz artarak sürecek"

Sanayi yatırımlarının devam edeceğini ifade den Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan: "Sanayi yatırımları devam ederken öncelikle ovanın, zeytin ağaçlarının, incir ağaçlarının korunması gerekmektedir. Biz Nazilli Belediyesi olarak üzerimize düşen herşeyi yapmaktayız. İlk başladığımızda 20 bin fidan, sonraki sene 30 bin fidan, bu sene yine 30 bin fidan dağıtıyoruz. İnşallah gelecek sene 50 bibin üzerinde fidanı üreticilerimizle buluşturacağız. Belediye olarak; sulamada, şehirde, köyde, tarımsal alanda ulaşılabilir olmasında, yolların yapılmasında üzerimize düşen herşeyi yapıyoruz. İnşallah gelecek yıl bu vakitlerde 7. tarım fuarımızı daha güzel, daha büyük, daha güçlü, daha faydalı gerçekleştirmek dileğiyle emeği geçen herkese şimdiden teşekkür ediyorum" dedi.

"Görmüş olduğum bu tablo, yaptıklarımızın ne kadar değerli olduğunu gösteriyor"

Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli tarım Fuarının "Bizim en önemli kıymetimiz vatanımız. ve vatanımızın güzide parçası olan Nazilli'de yapılacak bütün faaliyetlerin en güzelinin yapılmasının gayreti içerisindeyiz. ve şu an görmüş olduğum bu tablo, yaptıklarımızın ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Birlik ve beraberlik içerisinde nasıl sonuçlar elde edeceğimizi gösteriyor. Bunun mutluluğunu da sizlerle beraber yaşamaktayım. Tabi ki bölgemiz ülke ekonomisine hem de ihracatına önemli tarım girdileri olan, kıymetli verimli toprakların bulunduğu, tarımın önemli olduğu bir bölge. Dolayısıyla tarım fuarı da bu anlamda çok önemli. Fuarımızın; haddini bilerek, bölge fuarları içerisinde parmakla gösterilen bir fuar olarak hasıl olması en büyük temennimiz. Ama her geçen gün halkayı büyüterek, sahip olduğu değerleri daha üst noktaya çıkartarak, daha güzel fuarlarda birlikte olmayı Allah bize nasip etsin inşallah" dedi. - AYDIN