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Netflix, yerli içerikleri sayesinde Türk ekonomisine 583 milyon liralık katkı sağladı - Son Dakika

Netflix, yerli içerikleri sayesinde Türk ekonomisine 583 milyon liralık katkı sağladı

22.11.2021 14:08

Netflix, 2018 yılında "Hakan: Muhafız" ile başlattığı Türk yapımlarıyla ekonomiye büyük bir katkı sağladı. Platform, yerli içerikler sayesinde 3 bin 300'den fazla kişiye de istihdam, ekonomiye ise 583 milyon TL'lik katkı sağlandı.

Netflix, yaptığı araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Araştırma, Türk yapımlarının ekonomi, Türk kültürüne ilgi ve Türkiye'deki yaratıcı endüstrilerdeki işler üzerindeki etkisini ortaya koyuyor. Araştırma, "Hakan: Muhafız"ın 2018'de gerçekleşen lansmanından bu yana Netflix'in tüm Türk yapımlarına yaptığı harcamaların yarattığı toplam ekonomik etkinin 583 milyon TL'yi aştığını gösteriyor. Netflix, yayına giren 10'dan fazla Türk yapımı, bu yapımlardaki oyuncular ve ekipler için 1.700'den fazla iş fırsatı yaratırken, figüranlar için de birkaç bin günden fazla çalışma imkanı sağladı.

3 BİN 300'DEN FAZLA KİŞİYE İSTİHDAM

Platformda yayınlanan yapımların yanı sıra post prodüksiyon aşamasında olup 2021 ve 2022'del yayına girecek olanların oyuncu kadrosu ve ekipleri için 1.600'den fazla iş imkanı sağladığı tahmin ediliyor. Bu da Netflix'in 2018'den bu yana Türkiye'deki kreatif ekosistemde 3 bin 300'den fazla kişiye istihdam yarattığını gösteriyor.

Daha geniş kültürel etki açısından bakıldığında Netflix'in Türk hikayelerine yaptığı yatırım, Türkiye'nin yaratıcı ekonomisine fayda sağlıyor. Bunun örnekleri arasında Netflix dizilerinin esinlendiği kitapların satışlarının yükselmesi, yapımların çekildiği lokasyonlara ziyaretçi sayısının artması ve Netflix dizilerinde yer alan Türk sanatçıların müziklerine olan yoğun ilgi sayılabilir.

KİTAP SATIŞLARINI ARTIRIYOR

Netflix dizisi "Hakan: Muhafız", N. İpek Gökdel'in dizinin dayandığı "Karakalem ve Bir Delikanlının Tuhaf Hikayesi" adlı romanının profilini önemli ölçüde yükseltti. Kullanıcıların kitap, alıntı ve inceleme veritabanında arama yapmasına olanak tanıyan web sitesi Goodreads, dizinin ilk sezonundan bu yana kitap için yapılan incelemelerin sayısında çarpıcı bir artış tespit etti.

Goodreads web sitesine 2018'de eklenen kitapla ilgili incelemelerin üçte birinden fazlası, yapımın yayınlanmasından sonraki iki hafta içinde gerçekleşti.

İZLEYİCİLERİN TÜRKİYE'Yİ ZİYARET ETME OLASILIĞI DAHA YÜKSEK

Sultanahmet Meydanı, Ayasofya, Kapalıçarşı ve Mimar Sinan Türbesi gibi İstanbul'daki birçok ikonik mekan, Netflix'in Türkçe yapımlarında yer alırken, dünya çapındaki izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Ayrıca Ayvalık, Gaziantep, Bodrum, Bozcaada, Bursa, Foça, Göbeklitepe, İzmir ve Şanlıurfa da Netflix prodüksiyonlarında ilgi gören lokasyonlar arasına girdi.

İstanbul Ekonomi Araştırması tarafından 2020'de yapılan bir anket, Hakan: Muhafız'ı izleyenlerin, izlemeyenlere göre Türkiye'ye seyahat etme olasılığının daha yüksek olduğunu gösteriyor. Örneklem genelinde, Hakan: Muhafız'ı izleyenlerin Türkiye'ye seyahat etmeyi isteme olasılıkları, diziyi izlemeyenlere göre ortalama üç kat daha fazla.

Netflix dizisi Aşk 101, birinci sezon boyunca yoğun bir şekilde İngilizce ve Türkçe müziğin karışımına yer verirken, Barış Manço, Levent Yüksel ve Mor ve Ötesi gibi birçok Türk sanatçıya uluslararası bir platform sağladı.

Yapımın lansmanına (Eylül 2021 itibarıyla) Spotify'da 35 binden fazla beğeni alan resmi bir Netflix Spotify çalma listesi eşlik etti. Türk sanatçıların şarkılarının çoğu, dünya çapındaki Spotify aboneleri arasında, halihazırda tanınmış, uluslararası üne sahip birçok sanatçının şarkılarından daha popüler olduğunu (ve bazı durumlarda daha fazla) kanıtladı.

Netflix, Türkiye'deki üretiminin kendi harcamaları üzerindeki ek etkisini değerlendirmek amacıyla araştırmayı bağımsız bir uluslararası danışmanlık şirketi ile yürüttü. Araştırma, Netflix'in farklı maliyet kategorilerini incelerken tedarik zinciri üzerindeki etkisini öngörüyor.

Netflix, yerli içerikleri sayesinde Türk ekonomisine 583 milyon liralık katkı sağladı

Türk Lirası, İstihdam, Netflix, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Netflix, yerli içerikleri sayesinde Türk ekonomisine 583 milyon liralık katkı sağladı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Netflix, yerli içerikleri sayesinde Türk ekonomisine 583 milyon liralık katkı sağladı - Son Dakika
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