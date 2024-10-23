Niğde'nin Elma Rekoltesi Yükseliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Niğde'nin Elma Rekoltesi Yükseliyor

Niğde\'nin Elma Rekoltesi Yükseliyor

Niğde'de 240 bin dekarlık alanda elma rekoltesi 600 bin tona yaklaştı, ihracat artıyor.

23.10.2024 11:18
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NİĞDE Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, bu yıl 240 bin dekarlık alanda rekoltesinin 600 bin tona yaklaştığını belirterek, "Yaklaşık 10'a yakın ülkeye ilimizde üretilen 20 çeşit elmadan ihraç ediyoruz. Niğde'nin elması, Türkiye'de pazar belirleyen bir noktaya geldi" dedi.

Türkiye'de elma üretiminde ikinci sırada yer alan Niğde'de, hasadın son dönemine girildi. Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, elma yetiştiriciliğine ilişkin bilgiler verdi. Kentte 2013 yılında 211 bin dekar alanda üretilen ürünlerden 350 bin ton rekolte alındığını kaydeden Baş, bu yıl 240 bin dekarlık alanda rekoltenin 600 bin tona yaklaştığını söyledi. Kent ekonomisin en önemli ihracat kalemlerinden birinin elma olduğunu vurgulayan Asım Baş, "Elma, bizim ilimizin öncü üretim kalemlerinden bir tanesi. İhracata yönelik bir yönü var. Yaklaşık 10'a yakın ülkeye ilimizde üretilen 20 çeşit elmadan ihraç ediyoruz. Hindistan, Rusya, Suudi Arabistan, Irak, Umman, zaman zaman Mısır ve Avrupa Birliği ülkelerine ilimizde üretilen elmaları ihraç ediyoruz. Niğde'nin elması, Türkiye'de pazar belirleyen bir noktaya geldi" dedi.

ORGANİK ELMA ÜRETİMİ

Kentte önemli miktarda organik elma yetiştiriciliği de yapıldığını vurgulayan Baş, "Niğde'de 240 bin dekar alan elma üretimi yapılıyor ve bunun 25 bin dekarlık alanında organik elma üretimi yapılıyor. Bu da yaklaşık 23 bin ton organik elma rekoltesine karşılık geliyor. Organik elma üretimi ile 81 il arasında ilimiz, ilk 10 içerisindedir. Organik tarım yapmak isteyen çiftçilerimize desteklemeler bulunuyor. İlimizde organik elma üretimi yapan 336 çiftçimiz var. Organik olmayan bir elmayı 7 ila 8 TL'den alırlarken, organik yöntemle üretilen elmaları 9 ila 10 TL arasında alıyorlar. Tüccarlar ve özel sektörler, organik elma üreten çiftçilerle de sözleşme yapıyorlar ve bu sayede organik elma üretimine çiftçileri teşvik ediyorlar. Organik elmanın yurt dışına pazarlaması bile diğer elmalardan kolay" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Yönetim, İhracat, Ekonomi, Güncel, Tarım, Niğde, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Niğde'nin Elma Rekoltesi Yükseliyor - Son Dakika

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