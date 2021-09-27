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Niğde'nin yöresel lezzeti köfter tatlısına büyük ilgi - Son Dakika

Niğde'nin yöresel lezzeti köfter tatlısına büyük ilgi

27.09.2021 15:04
Niğde'nin yöresel lezzeti köfter tatlısına büyük ilgi, System.String[]

Niğde'de hobi olarak bağcılık yapmaya başlayan baba ve oğlu, unutulan yöresel lezzet köftere yeniden hayat verdi.

Niğde'de hobi olarak bağcılık yapmaya başlayan baba ve oğlu, unutulan yöresel lezzet köftere yeniden hayat verdi.

Niğde'de yaşayan Muharrem Yazgan ile oğlu Mehmet Yazgan, sağlıklı ve katkısız olduğu düşüncesiyle kendi tüketimleri için yaptıkları köfter tatlısına gelen yoğun talep üzerine geçen yıl üretim yapmaya başladı. Üzüm bağları ve pekmeziyle ünlü Kemerhisar beldesinde kurdukları 40 dönüm arazide üzüm yetiştiren baba oğul, şimdi köfter tatlısı siparişlerine yetişemiyor. Endüstriyel tatlılar yüzünden unutulmaya yüz tutan yöresel lezzet köfteri yeniden yaygınlaştırmak isteyen Muharrem Yazgan ve oğlu 40 dönüm bağda 100 ton üzüm elde ediyor. Hasat edilen üzümlerden elde edilen şıra, kurulan kazanlarda nişasta ve unla kaynatılıyor, kıvamını alan üzümler ceviz atıldıktan sonra ise güneşte kurumaya bırakılıyor.

Geçen yıl 1 ton köfter üreten Yazgan ailesi yoğun talep nedeniyle bu yıl 4- 5 ton köfter üretmeyi hedefliyor. Taleplere yetişmek için her sene üretim kapasitesini arttırdıklarını söyleyen Muharrem Yazgan köfterin yapım aşamasını anlattı. Yazgan; "Kemerhisar denilince bağ akla gelir. Bazı şeyleri sevmek gerekiyor biz çocukken dedem bize sevdirmiş bağcılığı. Biz de boş yerlerimiz vardı, zor bir yerdi biraz çalıştık, toparladık, taşlık bir yeri güzel bir tarla yaptık. Şu an rekoltemiz 100 tona yaklaştı. Bu sene talepler biraz daha arttı, pandemiden dolayı biraz daha bu tür şeylere talep çok oldu. Yapım aşaması bağdan üzümü bozuyoruz, akşamdan üzümü sıkıyoruz kalsiyum, karbonat yani pekmez toprağı ekliyoruz. Ekşime varsa onu alıyor sabah da bunu kaynatıyor, duruluyor onu süzüp yeniden kaynatmaya başlıyoruz. Kaynattıktan sonra da 10 kilo şıranın içerisinde bir kilo nişasta ve 200 gram un ekliyoruz. İsteyenlere cevizli, isteyenlere sade yapıyoruz. Talep şu an iyi yurt dışına da gönderiyoruz oradan da isteyenler oldu geçen sene bu sene de talep var bilmiyorum yetiştirebilir miyiz" dedi.

Mehmet Yazgan ise babasının hobisi üzerine 40 dönüm üzüm bağı kurduklarını ve bunu sofralık olarak sattıklarını söyledi. İlk başlarda doğal olduğu için kendilerine köfter yaparak çocuklara yedirdiklerini ifade eden Yazgan, "Çok talep oldu 'bize de yapın, bize de gönderin' diye. Biz geçen sene bir üretim yaptık ve yurt dışına gönderdik. Bu yıl da kapasiteyi arttırdık, her yıl arttırmayı hedefliyoruz. İlerisi için hedefimiz paketleyip yurt dışına ve Türkiye'deki pazara hitap edebilmek ve insanlara tanıtmak. Yurt dışına ve bölgeye açılmak ve marka olmak hedefimiz" dedi.

Köfterler, içindeki malzemeye göre kilosunu 25- 55 TL arasında hem yurt içinden hem de yurt dışından alıcı buluyor. - NİĞDE

Niğde'nin yöresel lezzeti köfter tatlısına büyük ilgi
Niğde'nin yöresel lezzeti köfter tatlısına büyük ilgi
Niğde'nin yöresel lezzeti köfter tatlısına büyük ilgi
Niğde'nin yöresel lezzeti köfter tatlısına büyük ilgi
Niğde'nin yöresel lezzeti köfter tatlısına büyük ilgi
Niğde'nin yöresel lezzeti köfter tatlısına büyük ilgi
Niğde'nin yöresel lezzeti köfter tatlısına büyük ilgi
Niğde'nin yöresel lezzeti köfter tatlısına büyük ilgi

Kemerhisar, Ceviz, Hasat, Niğde, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Niğde'nin yöresel lezzeti köfter tatlısına büyük ilgi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Niğde'nin yöresel lezzeti köfter tatlısına büyük ilgi - Son Dakika
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