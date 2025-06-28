Nizip Zeytinyağı Kalite ve Saflıkta Dünyanın En İyisi Seçildi - Son Dakika
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Ekonomi

Nizip Zeytinyağı Kalite ve Saflıkta Dünyanın En İyisi Seçildi

Nizip Zeytinyağı Kalite ve Saflıkta Dünyanın En İyisi Seçildi
28.06.2025 12:30  Güncelleme: 12:38
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde üretilen zeytinyağı, Uluslararası Zeytinyağı Konseyi tarafından düzenlenen yarışmada kalite ve saflıkta dünyanın en iyisi olarak ödüllendirildi. Nizip, her yıl 100 bin ton zeytin üretimiyle dikkat çekmenin yanı sıra, zeytinyağı ihracatıyla da önemli bir yere sahip.

Zeytin ve zeytinyağının Türkiye'deki önemli üretim merkezlerinden olan Gaziantep'te üretilen Nizip zeytinyağı, kalite ve saflıkta dünyanın en iyisi seçildi.

Fıstık başta olmak üzere birçok tarım ürününe adını veren Gaziantep, 10 milyona yakın zeytin ağacı varlığıyla da dikkati çekiyor. Kente has "Nizip yağlık" türü zeytin üretiminin yaygın olduğu kentte, her yıl yaklaşık 100 bin tonun üzerinde zeytin elde ediliyor. Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Gaziantep'te 460 bini aşkın dekarda yetiştirilen ve kalitesiyle dünya pazarında da adından söz ettiren Nizip zeytini, sofralık ürünün yanı sıra daha çok zeytinyağı olarak hazırlanıyor.

Nizip zeytinyağı, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor

Zeytin üretiminin yanı sıra zeytinyağı üretiminde de istihdama önemli katkısı bulunan Gaziantep'te zeytin üretiminde Nizip ilçesi lokomotif görevi görmekle birlikte kendine özgü yağlık çeşidiyle de üretimin yüzde 50'ye yakın kısmını karşılıyor. Aroması, kalitesi ve saflığıyla ilgi gören Nizip zeytinyağı, Türkiye'nin yanı sıra başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesine de ihraç ediliyor.

Gaziantep zeytinyağı dünyanın zirvesinde

Gaziantep'in Nizip ilçesinde üretilen zeytinyağı, kalite ve saflıkta dünyanın en iyisi seçildi. Uluslararası Zeytinyağı Konseyi (IOOC) tarafından düzenlenen ve 17 ülkeden 419 ürünün yarıştığı yarışmada, Nizipli üreticiler 4 büyük ödül alarak büyük bir başarıya imza attı.

"Emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, başarıya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Gaziantep artık sadece fıstığıyla, baklavasıyla değil, zeytinyağıyla da dünya markasıdır. Nizip'ten çıkan bu başarı, üreticimizin emeğinin, toprağımızın bereketinin ve kalitenin taçlandığı bir sonuçtur. Uluslararası arenada alınan bu ödüller, şehrimizin tarım ve gıda vizyonunun ne kadar doğru yolda olduğunu gösteriyor. Emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum" dedi.

Zengin Gaziantep mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan Nizip zeytinyağı, girdiği her yemeğe ayrı bir tat ve lezzet verirken, Nizip zeytinyağının, kalite ve saflıkta dünyanın en iyisi seçilmesi kentte büyük bir sevince neden oldu. Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, meyvelik alanlarda Antep fıstığından sonra en fazla yetiştirilen ürünler arasında ikinci sırada yer alan zeytinden elde yağın dünyada adından söz ettirmesinin gururunu yaşadıklarını söyledi. Gaziantep'in, Antep fıstığından sonra zeytin konusunda da bölgede söz sahibi olduğunu ifade eden Karayılan, son yıllarda Gaziantep'te zeytin üretiminin ve veriminin ciddi oranda arttığına dikkat çekti.

"Sahada yapılan çalışmaların karşılığını alıyoruz"

Karayılan, "Gaziantep denilince akan sular duruyor. Gaziantep denilince hem tüm Türkiye hem de tüm dünya Gaziantep'i ayakta alkışlıyor. Gaziantep'te birlikte çalışma modeli var. Bu birlikte çalışma modeli çok büyük eserler ve gururlar kazandırıyor. Bugün yine gururluyuz, mutluyuz. Sahada yapılan çalışmaların karşılığını alıyoruz" dedi.

Türkiye'de 107 tane coğrafi işaret tescilli ürünüyle Gaziantep'in birinci sırada yer aldığını bildiren Karayılan, "Avrupa'da coğrafi işaret tescilli ürünlerimize baktığımızda Türkiye'nin 36 tane ürünü var. Bu 36 ürününün en başında Gaziantep baklavası var. 36'ıncısı da Gaziantep Fıstık Ezmesi oldu. Şu an 4 ürünümüz Avrupa Birliği tarafından tescillendi. Avrupa'da da coğrafi işaret tescili alan ürünler içinde çok iyi bir durumdayız" ifadelerini kullandı.

"Emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum"

Gaziantep'in ödüllere doymayan bir şehir olduğunu vurgulayan Karayılan, "Bu başarılarda emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Özellikle Gaziantep Valiliğimizin, Gaziantep Büyükşehir Belediyemizin ve Gaziantep Ticaret Borsamızın çok büyük emekleri var, emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Biz ödüllere doyamayacağız"

Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin önemli bir bölümünün Gaziantep'te yapıldığını belirten Karayılan, "Sofralık zeytin ve yağlık zeytinde başarı elde ettik. Gaziantep'te meşhur olan Nizip yağlık çeşidimiz var. Nizip'te üretim yapan 3 firmamız Nizip Kaymakamlığı ile birlikte son dönemde yapılan hem ulusal zeytin festivalinde hem de Uluslararası Zeytinyağı Festivali'nde toplamda 17 ülkeden 419 ürünün yarıştığı yarışmada, Nizipli üreticilerimiz 4 büyük ödül alarak büyük bir gurura imza attı. En güzel ödüller çiftçilerimizin, bu ürünleri yetiştirenlerin ve üretim yapanlarındır. Üretim yapanların ellerinden öpüyoruz. Gaziantep bütün ürünleriyle önde olduğu gibi sofralık zeytin ve zeytinyağı ile ilgili de ödüllerimizi aldık. Biz ödüllere doyamayacağız, çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Nizip Zeytinyağı Kalite ve Saflıkta Dünyanın En İyisi Seçildi - Son Dakika

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