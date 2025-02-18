Ocak Ayında Trafikte Araç Sayısı 31 Milyonu Aştı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Ocak Ayında Trafikte Araç Sayısı 31 Milyonu Aştı

Trafiğe ocakta 165 bin 734 araç kaydı yapılırken, 3 bin 770 aracın kaydı silindi. Toplam araç sayısı 31 milyonu geçti.

18.02.2025 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trafiğe ocakta 165 bin 734 aracın kaydı yapılırken 3 bin 770 aracın kaydı silindi, böylece trafikteki toplam araç sayısı 161 bin 964 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ocakta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 22,4 azalarak 165 bin 734'e geriledi. Söz konusu dönemde kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 74 artarak 2 bin 171'den 3 bin 770'e çıktı. Böylece, trafikteki toplam taşıt sayısı, yılın ilk ayında 161 bin 964 adet artış kaydetti.

Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 62,9'unu otomobil, yüzde 16,7'sini motosiklet, yüzde 14,7'sini kamyonet, yüzde 2,3'ünü kamyon, yüzde 1,9'unu traktör, yüzde 1'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocakta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında bir önceki aya göre ise yüzde 30,7 azalış gerçekleşti.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre kamyonette yüzde 13,3 artarken motosiklette yüzde 70,8, traktörde yüzde 57,7, özel amaçlı taşıtta yüzde 43,5, minibüste yüzde 12,7, kamyonda yüzde 5,5, otomobilde yüzde 4,1 ve otobüste yüzde 3,6 geriledi.

Trafiğe kayıtlı araç sayısı ocak sonu itibarıyla 31 milyonu aştı

Trafiğe kayıtlı araç sayısı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 artarak 28 milyon 951 bin 792'den 31 milyon 463 bin 242'ye yükseldi.

Ocak sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,9'unu otomobil, yüzde 20'sini motosiklet, yüzde 15'ini kamyonet, yüzde 7,2'sini traktör, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Devri yapılan araçlar

Devri yapılan toplam 813 bin 93 taşıtın yüzde 67,8'i otomobil, yüzde 15,9'u kamyonet, yüzde 8'i motosiklet, yüzde 3,4'ü traktör, yüzde 2,2'si kamyon, yüzde 1,9'u minibüs, yüzde 0,6'sı otobüs ve yüzde 0,2'si özel amaçlı taşıtlardan oluştu.

Ocakta trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 15,4'ünün Renault, yüzde 7,8'inin Fiat, yüzde 7'sinin Volkswagen, yüzde 6,6'sının Peugeot, yüzde 6,6'sının Hyundai, yüzde 6,5'inin Toyota, yüzde 4,9'unun Skoda, yüzde 4,8'inin Citroen, yüzde 4,5'inin BYD, yüzde 4,3'ünün Ford, yüzde 3,8'inin Opel, yüzde 3,4'ünün Nissan, yüzde 2,4'ünün Audi, yüzde 2,4'ünün Mercedes-Benz, yüzde 2,4'ünün Dacia, yüzde 2,2'sinin Kia, yüzde 2'sinin BMW, yüzde 1,8'inin Chery, yüzde 1,3'ünün Volvo, yüzde 1,2'sinin Honda ve yüzde 8,9'unun diğer markalar olduğu tespit edildi.

Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan 104 bin 335 otomobilin yüzde 51,3'ünün benzin, yüzde 25'inin hibrit, yüzde 11,9'unun elektrikli, yüzde 10,9'unun dizel ve yüzde 0,9'unun LPG yakıtlı olduğu belirlendi.

Ocak sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 16 milyon 336 bin 762 otomobilin ise yüzde 34'ünün dizel, yüzde 31,7'sinin LPG, yüzde 30,3'ünün benzin, yüzde 2,6'sının hibrit ve yüzde 1,2'sinin elektrikli olduğu görüldü. Otomobillerin yüzde 0,2'sinin ise yakıt türü bilinmiyor.

Ocakta trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 35,1'i 1300 ve altı, yüzde 23,1'i 1401-1500, yüzde 11,5'i 1301-1400, yüzde 10,2'si 1501-1600, yüzde 7,7'si 1601-2000, yüzde 0,6'sı 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip bulunuyor.

Kaydı yapılan otomobillerin yüzde 38,8'i gri, yüzde 27,9'u beyaz, yüzde 12,1'i mavi, yüzde 11,5'i siyah, yüzde 4,3'ü kırmızı, yüzde 3,7'si yeşil, yüzde 0,5'i sarı, yüzde 0,4'ü kahverengi araçlardan oluştu.

Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Otomobil, Ekonomi, trafik, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ocak Ayında Trafikte Araç Sayısı 31 Milyonu Aştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:06 Yastık altındakileri çıkarın İşte altının zirve yapacağı tarih Yastık altındakileri çıkarın! İşte altının zirve yapacağı tarih
19:34 Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara kar engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara kar engeli
17:20 Ankara’da 3 saatlik zirve Erdoğan, Zelenski’nin beklediği mesajı verdi Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi
17:13 Rusya’dan Arabistan’daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz
17:11 CHP’nin adaylık formunda dikkat çeken detay Resmen İmamoğlu’na göre hazırlanmış CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış
09:19 Honda ve Nissan’ın birleşmesi yeniden gündeme geldi Honda ve Nissan'ın birleşmesi yeniden gündeme geldi
09:08 51 ilde PKKKCK operasyonları 282 şüpheli yakalandı 51 ilde PKK/KCK operasyonları! 282 şüpheli yakalandı
09:04 Osimhen’den Fenerbahçe’ye gözdağı: Çekinmiyoruz Osimhen'den Fenerbahçe'ye gözdağı: Çekinmiyoruz
08:45 Altın rekora yaklaşıyor Güne hareketli başladı Altın rekora yaklaşıyor! Güne hareketli başladı
08:41 Kastamonu’da yurdun 8’inci katından düşen genç hayatını kaybetti Kastamonu'da yurdun 8'inci katından düşen genç hayatını kaybetti
08:32 Osimhen’in pozisyonunda devam kararı doğru mu Ünlü yorumcular tek görüşte birleşemedi Osimhen'in pozisyonunda devam kararı doğru mu? Ünlü yorumcular tek görüşte birleşemedi
08:11 Serdar Dursun’un Ronaldo hayalleri yıkıldı Serdar Dursun'un Ronaldo hayalleri yıkıldı
07:35 Real Madrid’in yıldızı kulüp satın aldı Real Madrid'in yıldızı kulüp satın aldı
07:18 Galatasaray Süper Lig tarihine geçti Galatasaray Süper Lig tarihine geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2025 21:20:01. #1.11#
SON DAKİKA: Ocak Ayında Trafikte Araç Sayısı 31 Milyonu Aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.