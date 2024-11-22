Ödüllü Butko Zeytini Hasadı Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Ödüllü Butko Zeytini Hasadı Devam Ediyor

Ödüllü Butko Zeytini Hasadı Devam Ediyor

Artvin'de yetiştirilen Butko Zeytini'nin hasadı sürerken, yüksek ağaçlardan elle toplanıyor.

22.11.2024 09:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yetiştirilen ve uluslararası alanda üstün lezzet ödülü alan Butko Zeytininin hasadı devam ediyor. Zeytin üreticileri, metrelerce yükseklikteki ağaçlardan tek tek topladıkları zeytinleri fabrikalara ulaştırıyor.

Yusufeli'nin Demirkent köyünde yetiştirilen Butko Zeytini, 2006 yılında Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen Uluslararası Zeytinyağı Fuarı'nda üstün lezzet ödülü kazanmıştı. Çoruh Vadisi üzerindeki mikroklima etkisine sahip bölgede üretilen bu zeytinler, Türkiye'nin dört bir yanından yoğun ilgi görüyor. Bölge halkı, zeytinin kalitesini, sulama suyuna, özel bakım yöntemlerine ve dalından elle toplanmasına bağlıyor.

800 dekarlık alanda yaklaşık 22 bin zeytin ağacının bulunduğu bölgede, ağaçların boyu 8-12 metre arasında değişiyor. Bodur ağaçların aksine yüksek olan bu ağaçlardan zeytin toplamak için üreticiler merdiven kullanıyor. Zeytinler toplandıktan sonra sofralık ve yağlık olarak ayrılıyor.

Bölge halkından Nusret Yıldırım, çocukluğundan beri zeytin üretimiyle uğraştığını belirterek hasat sürecini şu sözlerle anlattı:

"Bu yıl da zeytin hasadına başladık. Yöremize özgü Butko Zeytinleri'ni toplamaya devam ediyoruz. Bu bölgenin zeytini bakımından toplama yöntemine kadar farklı. Zeytinlerimiz yerden toplanmaz. 10-12 metre yüksekliğe çıkılarak toplanır. Bu yıl kalitemiz çok güzel. Köyümüzde bir de zeytinyağı fabrikamız var. Burada üretilen zeytinyağı çok kaliteli. Her yıl İstanbul, Ankara ve Bursa gibi büyük şehirlerden gelen çocuklarımız bize yardım eder."

Bölgede hasat işlemleri yıl sonuna kadar sürecek. Butko Zeytini'nin eşsiz lezzeti, bölgenin zeytincilik kültürünü yaşatmaya devam ediyor. - ARTVİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yusufeli, Ekonomi, Zeytin, artvin, Kültür, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ödüllü Butko Zeytini Hasadı Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:23 Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün Eski bakan da duruşma salonunda Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün! Eski bakan da duruşma salonunda
09:51 Astsubay-imam ilişkisi davasında karar: 4 kişiye 13 yıl hapis cezası Astsubay-imam ilişkisi davasında karar: 4 kişiye 13 yıl hapis cezası
09:41 4 ülke Netanyahu için çıkarılan tutuklama emrini uygulayacağını duyurdu 4 ülke Netanyahu için çıkarılan tutuklama emrini uygulayacağını duyurdu
08:32 400 bin kişinin GSS prim borçları için af geliyor 400 bin kişinin GSS prim borçları için af geliyor
00:17 İngiltere’den tarihi rest: Bu gece Rusya ile savaşmamız istenirse savaşırız İngiltere'den tarihi rest: Bu gece Rusya ile savaşmamız istenirse savaşırız
14:40 Süper Lig’de 13. hafta hakemleri belli oldu Süper Lig'de 13. hafta hakemleri belli oldu
14:31 Lodosun vurduğu İstanbul’da metrelerce yükseklikte dalgalar oluştu Lodosun vurduğu İstanbul'da metrelerce yükseklikte dalgalar oluştu
14:21 Meclis dün böyleydi, bugün böyle İşte Bakan Fidan’ın karşılandığı an Meclis dün böyleydi, bugün böyle! İşte Bakan Fidan'ın karşılandığı an
14:16 Türkiye’nin ilk kuantum bilgisayarı tanıtıldı Türkiye'nin ilk kuantum bilgisayarı tanıtıldı
14:14 Meteoroloji ve AKOM’un uyarıları sonrası İstanbul’da beklenen yağış başladı Meteoroloji ve AKOM'un uyarıları sonrası İstanbul'da beklenen yağış başladı
14:08 Yasmin Erbil babası Mehmet Ali Erbil hakkında konuştu Yasmin Erbil babası Mehmet Ali Erbil hakkında konuştu
14:03 Hakkında siyasi yasak istenen Kılıçdaroğlu’nun duruşmasında İmamoğlu yer almayacak Hakkında siyasi yasak istenen Kılıçdaroğlu'nun duruşmasında İmamoğlu yer almayacak
13:58 Merkez Bankası beklenen faiz kararını açıkladı Merkez Bankası beklenen faiz kararını açıkladı
13:56 Arsenal, Odegaard’a uyguladığı tarifenin aynısını Arda Güler’e uygulayacak Arsenal, Odegaard'a uyguladığı tarifenin aynısını Arda Güler'e uygulayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2024 10:51:45. #1.13#
SON DAKİKA: Ödüllü Butko Zeytini Hasadı Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.