Ofis Yem\'den Yeni Yatırım: Adana Fabrikası Açıldı

Yem sektörünün ilk ve tek halka açık şirketi Ofis Yem, 18,3 milyon dolar maliyetle Adana'da faaliyete geçirdiği yüksek kapasiteli yeni fabrikasıyla çıtayı yükseltti.

Ofis Yem, 2024 yılında tamamladığı Adana yatırımıyla büyüme adımlarına hız veriyor. En yeni üretim teknolojileriyle donatılan ve saatte 80 ton üretim kapasitesine sahip olan yeni tesis, Türkiye'nin ve Ortadoğu'nun en yüksek kapasiteli modern üretim altyapısına sahip yem fabrikalarından biri olarak üretime başladı. Ofis Yem'in Yönetim Kurulu Üyesi Cem Taşkaldıran, tesisi ziyaret eden basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şirketin büyüme stratejisini şöyle anlattı: "Adana hem üretim kapasitesi hem de teknolojik altyapısıyla sürdürülebilir büyümemizin simgesi. Ankara, Manisa ve Kars'ta bulunan tesislerimizle Türkiye'nin dört bir yanında tarım ve hayvancılık faaliyetlerini desteklerken, Adana'da da Ortadoğu ve Afrika ihracat pazarlarına ulaşacak güçlü bir üretim üssü kurduk. 2027'de devreye alacağımız Samsun tesisimizle bu coğrafi yayılımı sürdüreceğiz."

İhracatta yeni rota: Ortadoğu ve Afrika

Adana yatırımının, Ortadoğu pazarına lojistik imkanlarının fazla olması, başta Mersin olmak üzere çevre limanlara yakınlığı ile ihracat hedeflerinde stratejik avantaj sunduğunu belirten Taşkaldıran, "Büyüyen iç talebi karşılarken, ihracat pazarlarında da sürdürülebilir hayvancılığa katkı sunacak kalitede, katma değerli ürünlerimizle fark oluşturmaya hazırlanıyoruz" dedi.

İç pazarda güçlü büyüme

Şirketin 2024 yılında toplam satışının 1,64 milyon tonu geçtiğini kaydeden Taşkaldıran, "Bugün Türkiye genelinde 470 yem fabrikası ve yaklaşık bin 300 yem üreticisi bulunuyor. Geçtiğimiz yıl sektör yüzde 5 büyürken, Ofis Yem yüzde 17'lik bir büyüme sergiledi. Geldiğimiz noktada pazarın en güçlü oyunculardan biri olarak öne çıkıyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin yem üretiminde Avrupa'ya kıyasla hala büyüme potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Taşkaldıran, "Biz de bu potansiyelin bilinciyle hareket ediyoruz. Bölgesel hammadde tedariği, ithalat gücümüz ve modern üretim tesislerimizle rekabet gücümüzü her geçen gün daha da artırıyoruz" dedi.

Yeni fabrikalar yolda

Adana fabrikasının 18 milyon dolar yatırımla tamamlandığını belirten Taşkaldıran, "Gelecek 5 yılda yaklaşık 50 milyon dolarlık yatırım projeksiyonumuz bulunuyor. Bu kapsamda bir sonraki hedefimiz Samsun'da yeni bir fabrika inşa etmek. Ayrıca Polatlı'daki arazi yatırımımızla da gelecek dönemde Ankara'daki üretim kapasitemizi artırma planımız mevcut" dedi.

Sürdürülebilirlik odağında üretim ve teknoloji

Yapılan açıklamaya göre, şirketin Adana fabrikası, teknolojik altyapısıyla da öne çıkıyor. Adana fabrikasının da aralarında olduğu üretim tesislerinde verimliliği artırmak için yapay zeka tabanlı sistemler kullanılıyor. Şirketin hayata geçirdiği önemli projelerden birisi de 'Blower Sistemi. Şirket bu sistemde mamül sevkiyatını ambalaj kullanmadan yapmak için dökme yem ve çiftliklere silo kurulması yönünde müşterileri destekliyor. Sistem sayesinde çuvaldan tasarruf ve atık avantajı sağlanıyor. Yemin müşteriye teslimi için yapılan sevkiyat sayısı asgariye indirilirken, yemden daha az fire veriliyor, işlem sonucunda da daha az atık ortaya çıkıyor.

Bunun yanı sıra şirketin ziraat mühendisleri ve veteriner hekimlerden oluşan teknik ekipleri, bölgelerindeki hayvancılık işletmelerine, müşteri olsun ya da olmasın, düzenli ziyaretler gerçekleştirerek verimliliği ve hayvan refahını artıran öneriler ve teknik destek sağlıyorlar.

Şirketin yatırımları yalnızca üretim kapasitesiyle sınırlı değil. Şirket, sürdürülebilirlik vizyonuyla GES projeleri, yapay zeka destekli kalite kontrol ve ERP sistemleri ile çevre dostu uygulamalarla sektörde dönüşümün öncülüğünü üstleniyor.

Taşkaldıran, "2024 sonu itibariyle Ankara'da hayata geçirdiğimiz 13 milyon dolarlık GES yatırımımızla kendi enerjimizi üreterek karbon ayak izimizi azaltıyoruz. Ayrıca Malatya ve Çorum'da 8 milyon dolarlık ilave GES yatırımları planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Tarım ve gıda sektörlerinin dengeleyici gücü

"Karma yem, sadece üretim değil; aynı zamanda tarım ve gıdada dengeleyici bir güç" diyen Taşkaldıran, sektörün ekonomideki rolünü "Gıda fiyatlarının kontrolünde yem sektörünün yeri tartışmasız. İnsan tüketimine uygun olmayan gıda sanayi ürünlerini değere dönüştürerek atık olmaktan kurtarıp değere dönüştürerek sadece hayvan beslenmesine değil, çevreye ve tüketiciye de kazandırıyoruz" şeklinde konuştu.

Verimlilik, çevre dostu üretim ve müşteri memnuniyetinin şirketin gelecek vizyonunun temelini oluşturan ana başlıklar olduğunun altını çizen Taşkaldıran, "Odağımızın en yalın hali toplam kalite. Bizim işimiz yalnızca karma yem üretmek değil, aynı zamanda ülkemizin tarım ve hayvancılık ekosistemine katma değer sağlamayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Şirket ile ilgili şu rakamlar verildi:

Ankara, Manisa, Kars ve Adana fabrikalarının toplam saatlik üretim kapasitesi: 250 ton.

Adana fabrikasının saatlik üretim kapasitesi: 80 ton.

2024 cirosu: 15,8 milyar TL.

Halka arz: Ağustos 2023 - 618 milyon TL büyüklük.

İstihdam: 376 çalışan (Kadın çalışan oranı: yüzde 10,1)

GES: 15.2 MW kurulu güç, (7,9 milyon dolar ilave yatırım planlanıyor)

"Atığı değere dönüştürüyoruz"

Yem üretiminin doğası gereği sürdürülebilir olduğunu belirten Cem Taşkaldıran, "Tarımsal üretimden arta kalan ve insan tüketimine uygun olmayan gıda sanayi yan ürünleri yem sektöründe değere dönüşüyor. Örneğin ayçiçeği küspesini ele alalım. Küspenin yem sektöründe kullanılmaması, yağ fiyatlarında da artışa neden olabilir. Buğday ve un fabrikalarından çıkan kepekler için de aynı durum mevcut. Karma yem sektörü, günümüzde gıda sektörünün geri dönüşüm fabrikası gibi çalışıyor. Sektör yan ürünlerini katma değerli şekilde kullanarak, ana gıda ürünlerinin maliyetini olumlu yönde etkiliyor, bu sayede de gıda enflasyonu azalıyor. Gıda fiyatlarının artmaması için hayvancılık ve karma yem sektörünün ekosistem içinde kalması önemli" diye konuştu.

Deneme çiftliğinde yemlerin performansı değerlendiriliyor

Ofis Yem, grup şirketleri aracılığıyla sektörünün ihtiyaçlarını anlamak, geliştirme çalışmalarına destek olmak ve hizmet kalitesini korumak amacıyla Ankara'da modern bir deneme çiftliği kurulmasında rol üstlendi. Deneme çiftliğinde, piyasaya çıkartacağı yemlerin verim kalitesini ve performansını şeffaf şekilde gözlemleniyor. Cem Taşkaldıran kurulan deneme çiftliği aracılığıyla sektör paydaşları arasına katıldıklarını, sektörün sorunlarına hızlı yanıt vermek ve hayvan refahını korumak için yaptıkları çalışmaların Ofis Yem'in gelişimine katkı sağladığını kaydetti. - İSTANBUL