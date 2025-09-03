Öğrencilerin bulduğu formül yüzünden sinek avlıyorlar: Böyle giderse bu iş bitecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Öğrencilerin bulduğu formül yüzünden sinek avlıyorlar: Böyle giderse bu iş bitecek

Haberin Videosunu İzleyin
Öğrencilerin bulduğu formül yüzünden sinek avlıyorlar: Böyle giderse bu iş bitecek
03.09.2025 14:45  Güncelleme: 16:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Öğrencilerin bulduğu formül yüzünden sinek avlıyorlar: Böyle giderse bu iş bitecek
Haber Videosu

Üniversite öğrencilerinin mezun olduktan sonra evlerindeki eşyaları yeni gelen öğrencilere devretmesi, ikinci el eşya satıcılarının işlerini olumsuz etkiledi. Eskiden yılda 3 bin öğrenciye ev kurduklarını belirten esnaf, artık öğrencilerin internet üzerinden kendi aralarında eşya devri yaptığını ve ticaretin durma noktasına geldiğini söyledi.

Üniversite öğrencilerinin mezun olduktan sonra evlerindeki eşyaları yeni gelen öğrencilere devretmesi, ikinci el eşya satıcılarının işlerini durma noktasına getirdi. Bir zamanlar yılda 3 bin öğrenciye ev kurduklarını söyleyen esnaf, artık öğrencilerin internet üzerinden kendi aralarında eşya devri yapmasından yakındı.

TİCARET CAN ÇEKİŞİYOR

Yükseköğrenime başlayan binlerce öğrenci eskiden ev eşyalarını ikinci el eşya satıcılarından temin ederken, günümüzde ya mezunlardan devralıyor ya da eşyalı evleri tercih ediyor. Bu değişimden olumsuz etkilenen esnaf, yıllardır sürdürdükleri ticaretin can çekiştiğini ifade etti.

Öğrencilerin bulduğu formülün vurduğu sektör: Böyle giderse bu iş bitecek

"ESKİDEN 3 BİN ÖĞRENCİYE EV KURARDIK"

Yaklaşık 10 yıl önce yılda 3 bin öğrencinin evini ikinci el eşyalarla kurduklarını belirten esnaf Mustafa Can, "Şu anda hiçbir öğrenci alışveriş için gelmiyor. İnternet üzerinden kendi aralarında anlaşıp eşyaları birbirlerine devrediyorlar. İkinci el eşyalarla 40 bin TL'ye bir ev rahatlıkla döşenebilirken, aynı ev sıfır eşyalarla 250 bin TL'ye kuruluyor. Böyle devam ederse ikinci el eşya işi bitecek" dedi.

Öğrencilerin bulduğu formülün vurduğu sektör: Böyle giderse bu iş bitecek

"40 BİN TL İLE BİR EV KURULABİLİYOR"

28 yıldır ikinci el eşya satışı yaptığını dile getiren İbrahim Kocabıçak ise "Eskiden bu dönemde işlerimiz çok yoğundu. Artık mezun öğrenciler, gelecek öğrencilere internetten satış yapıyor. Biz kırsala gidenlere, yeni ev açanlara ve bekar evlerine eşya satabiliyoruz. Örneğin oturma grubu 7-10 bin TL, beyaz eşyalar 5-10 bin TL, masa-sandalye 2-3 bin TL, televizyon ise 5 bin TL civarında. 40 bin TL bütçe ile bir ev döşenebilir" diye konuştu.

Öğrencilerin bulduğu formülün vurduğu sektör: Böyle giderse bu iş bitecek

YENİ UMUTLARI KIRSALA YAPILACAK EVLER

Okulların açılmasına kısa süre kala esnaf, öğrencilerden talep beklemediklerini, kırsala kurulacak evlere satış yapmayı umut ettiklerini kaydetti.

Kaynak: İHA

Alışveriş, Ekonomi, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Öğrencilerin bulduğu formül yüzünden sinek avlıyorlar: Böyle giderse bu iş bitecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak röportajında skandal tehdit: Herkesin canını alacağım Sokak röportajında skandal tehdit: Herkesin canını alacağım
Sarıkamış’ta 255 milyonluk suni kar projesi Sarıkamış'ta 255 milyonluk suni kar projesi
Milli takım kampına damga vuran görüntü Milli takım kampına damga vuran görüntü
Fenerbahçe’de teknik direktör konusunda sıcak saatler İlk görüşme yapıldı Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda sıcak saatler! İlk görüşme yapıldı
İddianame kabul edildi Görevden alınan Özgür Çelik için şimdi de hapis talebi İddianame kabul edildi! Görevden alınan Özgür Çelik için şimdi de hapis talebi
Yusuf Akçiçek: Mourinho benim futboldaki babam Yusuf Akçiçek: Mourinho benim futboldaki babam
Son şampiyona SGK’dan icra şoku Son şampiyona SGK'dan icra şoku
Sürpriz ziyaret sonrası eski CHP liderinden ’koalisyon’ çıkışı Görüşmede de gündeme gelmiş Sürpriz ziyaret sonrası eski CHP liderinden 'koalisyon' çıkışı! Görüşmede de gündeme gelmiş
Teklifleri götürdü Sadettin Saran’dan kendisine seçimi kazandıracak 2 bomba hamle Teklifleri götürdü! Sadettin Saran'dan kendisine seçimi kazandıracak 2 bomba hamle
CHP lideri Özgür Özel: Mahkemenin İstanbul kongresini iptal etmesinden haberimiz vardı CHP lideri Özgür Özel: Mahkemenin İstanbul kongresini iptal etmesinden haberimiz vardı
AVM müdürünün bıçaklanarak öldürüldüğü vahşette yeni görüntüler AVM müdürünün bıçaklanarak öldürüldüğü vahşette yeni görüntüler
AK Partili Şamil Tayyar: Özel dönemi bitti, CHP’nin yeni rotasını Kılıçdaroğlu belirleyecek AK Partili Şamil Tayyar: Özel dönemi bitti, CHP'nin yeni rotasını Kılıçdaroğlu belirleyecek
Özgür Özel: Özgür Çelik görevinin başında, Gürsel Tekin’i partiden ihraç ettik Özgür Özel: Özgür Çelik görevinin başında, Gürsel Tekin'i partiden ihraç ettik

15:28
“Kocanı çağır, bekliyorum“ diye bağırıp aracı çekiçle parçaladı
"Kocanı çağır, bekliyorum" diye bağırıp aracı çekiçle parçaladı
15:06
Kafa karıştıran görüntü Milli Takım’da neler oluyor
Kafa karıştıran görüntü! Milli Takım'da neler oluyor?
14:48
Bomba iddia: Kılıçdaroğlu CHP’den ihraç edilecek
Bomba iddia: Kılıçdaroğlu CHP'den ihraç edilecek
14:19
Babanın kızını tüfekle vurduğu an
Babanın kızını tüfekle vurduğu an!
14:17
Kazdığı her yerde külçe külçe altın bulan kadın haritayı paylaştı
Kazdığı her yerde külçe külçe altın bulan kadın haritayı paylaştı
14:17
Fenerbahçe’de giden gidene Taraftarın sevgilisi de takımdan ayrıldı
Fenerbahçe'de giden gidene! Taraftarın sevgilisi de takımdan ayrıldı
14:05
81 ilde yapılan son seçim anketi: Zirvede kıyasıya bir rekabet var
81 ilde yapılan son seçim anketi: Zirvede kıyasıya bir rekabet var
13:49
Televizyondaki yemek programıyla ünlenen Reyhan Şef’ten 28,5 milyon TL’lik vurgun
Televizyondaki yemek programıyla ünlenen Reyhan Şef'ten 28,5 milyon TL'lik vurgun
13:44
Özel’den “Göreve başladım“ diyen Gürsel Tekin’e jet yanıt
Özel'den "Göreve başladım" diyen Gürsel Tekin'e jet yanıt
13:34
45 milyonluk yat 15 dakika battı, suya atlayarak kurtulan şahıs küfürler savurdu
45 milyonluk yat 15 dakika battı, suya atlayarak kurtulan şahıs küfürler savurdu
13:04
Rus turist, İstanbul’da taciz edildiği anları paylaştı
Rus turist, İstanbul'da taciz edildiği anları paylaştı
12:19
Kritik veri açıklandı, memur ve memur emeklisinin zamlı maaş tablosu ortaya çıktı
Kritik veri açıklandı, memur ve memur emeklisinin zamlı maaş tablosu ortaya çıktı
11:43
Oğlu işteyken torununu darbeden babaanne gözaltına alındı
Oğlu işteyken torununu darbeden babaanne gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2025 16:23:21. #7.11#
SON DAKİKA: Öğrencilerin bulduğu formül yüzünden sinek avlıyorlar: Böyle giderse bu iş bitecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.