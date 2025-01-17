Ömer Kandemir'in Hayvancılık Başarısı - Son Dakika
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Ekonomi

Ömer Kandemir'in Hayvancılık Başarısı

Bilecik'te Ömer Kandemir, hibe desteği ile sürüsünü 106'dan 510'a çıkardı ve bilinçli hayvancılık yapıyor.

17.01.2025 11:46
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinin Sarıyazı köyünde yaşayan Ömer Kandemir, 2023 yılında "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller" projesi kapsamında hibe desteğiyle aldığı "Karacabey merinosu" cinsi 44 gebe koyunla 106 küçükbaştan oluşan sürüsünü 510 başa çıkardı.

İzmir'de doğup büyüyen, 2012'de Elazığ'daki Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan 38 yaşındaki Kandemir, 5 yıl boyunca Bursa'daki doğal gaz firmasında çalıştı.

Çocukluk hayali hayvancılığı yapmak için 2017'de işinden istifa eden, daha sonra Osmaneli'ne bağlı Sarıyazı köyünde bir arkadaşıyla 40 dönüm arazi satın alan Kandemir, burada kendi çabalarıyla ağıl, samanlık ve ev inşa edip anaç koyun yetiştirmeye başladı.

Yaklaşık 100 koyunu ve 6 koçu bulunan sürüsünü büyütmek için 2023'te Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller" projesinden yararlanan Kandemir, hibe desteğiyle "Karacabey merinosu" cinsi 44 gebe koyun ile koç aldı.

Sürüsünü 1,5 yılda 500 küçükbaş hayvana kadar çıkaran Kandemir, hayvanlarının beslenmesinde kullanılan yonca, yem bezelyesi ve yulaf gibi bitkilerin büyük bölümünü köyde kiraladığı tarlalarda yetiştiriyor. Kandemir, yetiştirdiği kuzuları Bursa'daki kasaplar ile Et ve Süt Kurumuna satıyor.

"Bilinçli hayvancılık için projeden yararlanıp sürüyü büyüttüm"

2019'da Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesine kaydolan ve bu yıl 6'ncı sınıfta okuyan Ömer Kandemir, AA muhabirine, çiftliğinde şu an 200 koyun, 10 koç ile 300 kuzu bulunduğunu söyledi.

Mesleğinden büyük keyif aldığını belirten Kandemir, "Bilinçli hayvancılık yapmak isteyen biri olarak projeden yararlanıp sürüyü büyütmek istedim. Maddi olarak büyük destek sağlanmış oldu. Doğan kuzuları 50-60 günlükken sütten kesiyoruz. 50 kilogram canlı ağırlığa ulaştıklarında, yüzde 55 et randımanıyla kesime gönderiyoruz." dedi.

Kandemir, kuzuları sütten kestikten sonra anaçları 1 ay kadar dinlendirdiklerini, daha sonra "flushing" (çiftleşme sezonu öncesinde damızlık dişi koyunlarda yemleme düzeyinin artırılması) yapıp sürüye yeniden koç kattıklarını dile getirdi.

Koyunların 150 gün kadar gebe kaldığını anlatan Kandemir, 4-5 yaşlarına gelen anaçların sürüden ayrılıp kasaplık olarak değerlendirildiğini, üretimin devamlılığını sağlamak adına doğan dişi kuzuların her yıl yüzde 20'sini sürüye eklediklerini bildirdi.

"Kırsal Kalkınmada Uzman Eller" projesinden büyük fayda gördüğünü ifade eden Kandemir, sözlerine şöyle tamamladı:

"Bu tür projelerin gençler için çok faydalı olduğunu düşünüyorum ve devamlılığını diliyorum. Bu işi kaliteli ve bilinçli yapmak isteyenler için ve ülke hayvancılığına destek olması adına güzel bir şey. Gebe koyun aldığımız için ilk zamanda bile kuzularımız oldu. Üreticiler tarafından değerlendirilmeli diye düşünüyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ömer Kandemir'in Hayvancılık Başarısı - Son Dakika

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