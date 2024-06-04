Operasyonla gözaltına alınan Aşkım Kapışmak serbest bırakıldı! İşte ilk sözleri - Son Dakika
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Ekonomi

Operasyonla gözaltına alınan Aşkım Kapışmak serbest bırakıldı! İşte ilk sözleri

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Ankara merkezli 22 ilde ''Smart Trade Coin'' isimli sözde kripto varlık alım satım platformundan yüksek kar vaadiyle 1 milyar dolarlık haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan Aşkım Kapışmak, serbest bırakıldı. Yayınladığı videoyla sevenlerine seslenen Kapışmak ''Beni bu süreçte yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim'' dedi.

04.06.2024 07:44
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"Smart Trade Coin" isimli sözde kripto varlık alım satım platformundan yüksek kar vaadiyle haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla Ankara merkezli 22 ilde gözaltına alınan şüphelilerin 47'si tutuklandı. Şüphelilerden 47'si tutuklanırken Kapışmak'ın da aralarında olduğu 71 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ünlü isim sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerine seslendi.

"HAYATIM BOYUNCA HİÇBİR SUÇ VE ORGANİZASYONUN İÇİNDE OLMADIM"

Serbest kaldıktan sonra Instagram hesabından açıklama yayınlayan Kapışmak "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Siber Göz-42 operasyonu kapsamında hakkımda yapılan gözaltı işlemi sonrasında bugün (03/06/2024 tarihinde) adli kontrolle serbest bırakılmış bulunmaktayım. Daha önce 31.05.2024 tarihinde yapmış olduğum kamuoyu duyurusunda da belirttiğim üzere; hayatım boyunca hiçbir suç ve organizasyonu içerisinde yer almadığım gibi tüm hayatımı yazdığım kitaplar ve motivasyon konuşmalarından kazanmaktayım.

Söz konusu gözaltı işleminin sebebi de medyada yer aldığı ve kamuoyunun da böylece malumu olduğu üzere; yıllar önce sadece tek bir kez motivasyon konuşmacısı olarak katıldığım sayısız şirketten bir tanesinin, bilmemin mümkün olmadığı, faaliyetlerinden ibarettir. Türk adaletine olan sonsuz inancımla, tekrardan ilgi ve desteğiniz için teşekkür eder, en kısa zamanda görüşmek dileğiyle selamlarımı iletirim." ifadelerini kullandı.

Operasyonla gözaltına alınan Aşkım Kapışmak serbest bırakıldı! İşte ilk sözleri

"4 GÜNLÜK SÜREÇTE YAŞADIKLARIMI İÇSELLEŞTİRDİM"

Ünlü isim daha sonra bir video yayınlayan Kapışmak "Tüm sevenlerime ve takipçilerime selamlar olsun. Binlerce mesaj gelmiş inanılmaz mutluyum. Cevap vermeye başladım. Bu 4 günlük süreçte o sevgiyi inanılmaz hissettim. Her birinize çok teşekkür ederim. Türk adaletine sonsuz güveniyorum. Bu 4 günlük süreçteki deneyimlerimi kendi içimde içselleştirdim. Yüzler firmayla çalışıyorum, dünyanın birçok ülkesinde seminerlerle sizlerle buluştum. Serbest kaldım, adaletin tecellisine çok güvendiğim için mutluyum. İyi ki varsınız. İnsanı ayakta tutan şey gerçekten sevgiymiş" dedi.

Operasyonla gözaltına alınan Aşkım Kapışmak serbest bırakıldı! İşte ilk sözleri

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosunca, "Smart Trade Coin" isimli sözde kripto varlık alım satım platformu üzerinden, yüksek kar vaadiyle haksız kazanç temin ettiği iddia edilen ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak yönetmek ve üye olmak," "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 152 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Ankara merkezli 22 ilde yapılan operasyonda yazar Aşkım Kapışmak'ın da içlerinde olduğu 118 şüpheli yakalanmıştı.

Şüphelilerin, 1 milyar dolar (Yaklaşık 32 milyar TL) haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Ayrıca, 1 milyar TL değerinde 177 taşınmaz ve 61 taşınır mal varlığına, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyale el konulmuştu. Operasyon kapsamında, yazar Aşkım Kapışmak da İstanbul'da gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara'ya getirilen Kapışmak'ın örgütün yöneticileriyle birlikte 'Eğitim ve Bilgilendirme Kampı' adı altında toplantılar yaptığı ve katılımcılara sertifikalar verdiği belirtilmişti. Bu kapsamda, yazar Kapışmak hakkında, 'yapıya insan kazandırma' faaliyetleri iddiasıyla soruşturma yürütüldüğü kaydedilmişti.

Operasyonla gözaltına alınan Aşkım Kapışmak serbest bırakıldı! İşte ilk sözleri
Operasyonla gözaltına alınan Aşkım Kapışmak serbest bırakıldı! İşte ilk sözleri
Operasyonla gözaltına alınan Aşkım Kapışmak serbest bırakıldı! İşte ilk sözleri

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Son Dakika Ekonomi Operasyonla gözaltına alınan Aşkım Kapışmak serbest bırakıldı! İşte ilk sözleri - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

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