Operasyonla gözaltına alınan Aşkım Kapışmak serbest bırakıldı! İşte ilk sözleri

Ekonomi

"Smart Trade Coin" isimli sözde kripto varlık alım satım platformundan yüksek kar vaadiyle haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla Ankara merkezli 22 ilde gözaltına alınan şüphelilerin 47'si tutuklandı. Şüphelilerden 47'si tutuklanırken Kapışmak'ın da aralarında olduğu 71 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ünlü isim sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerine seslendi.

"HAYATIM BOYUNCA HİÇBİR SUÇ VE ORGANİZASYONUN İÇİNDE OLMADIM"

Serbest kaldıktan sonra Instagram hesabından açıklama yayınlayan Kapışmak "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Siber Göz-42 operasyonu kapsamında hakkımda yapılan gözaltı işlemi sonrasında bugün (03/06/2024 tarihinde) adli kontrolle serbest bırakılmış bulunmaktayım. Daha önce 31.05.2024 tarihinde yapmış olduğum kamuoyu duyurusunda da belirttiğim üzere; hayatım boyunca hiçbir suç ve organizasyonu içerisinde yer almadığım gibi tüm hayatımı yazdığım kitaplar ve motivasyon konuşmalarından kazanmaktayım.

Söz konusu gözaltı işleminin sebebi de medyada yer aldığı ve kamuoyunun da böylece malumu olduğu üzere; yıllar önce sadece tek bir kez motivasyon konuşmacısı olarak katıldığım sayısız şirketten bir tanesinin, bilmemin mümkün olmadığı, faaliyetlerinden ibarettir. Türk adaletine olan sonsuz inancımla, tekrardan ilgi ve desteğiniz için teşekkür eder, en kısa zamanda görüşmek dileğiyle selamlarımı iletirim." ifadelerini kullandı.

"4 GÜNLÜK SÜREÇTE YAŞADIKLARIMI İÇSELLEŞTİRDİM"

Ünlü isim daha sonra bir video yayınlayan Kapışmak "Tüm sevenlerime ve takipçilerime selamlar olsun. Binlerce mesaj gelmiş inanılmaz mutluyum. Cevap vermeye başladım. Bu 4 günlük süreçte o sevgiyi inanılmaz hissettim. Her birinize çok teşekkür ederim. Türk adaletine sonsuz güveniyorum. Bu 4 günlük süreçteki deneyimlerimi kendi içimde içselleştirdim. Yüzler firmayla çalışıyorum, dünyanın birçok ülkesinde seminerlerle sizlerle buluştum. Serbest kaldım, adaletin tecellisine çok güvendiğim için mutluyum. İyi ki varsınız. İnsanı ayakta tutan şey gerçekten sevgiymiş" dedi.