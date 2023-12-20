Ordu\'da Arıcılar Kışlık Bakım Çalışmalarını Sürdürüyor

Türkiye'de en fazla bal üretiminin yapıldığı Ordu'da arıcılar, gelecek sezon verimi arttırmak için kışlık bakım çalışmalarını sürdürüyor. Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi, bu bakımlar ile arı kolonisinin kışa genç bir şekilde girdiğini, bu sayede sezonda verimin arttığını söyledi.

Ordu ili 3 bin 500 aktif kayıtlı arıcısı, 630 bin koloni sayısı ve 19 bin 100 ton ile bal üretiminde birinci sırada yer alıyor. Büyük kısmı gezgin olarak üretim yapan arıcılar, Türkiye'nin 45 bölgesinde bal üretimi için çalışırken, bal hasat sezonunun ardından da bahar beslemeleri ve kış bakımlarını gerçekleştiriyor. Arıcılar, yaşlı arılar ile kışı geçirmemek ve verimli bir bal sezonu için kış bakımlarının önemli olduğunu belirtiyor.

"Arıcılarımız kışa hazır, baharı bekliyor"

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi, "Arıcılarımız zorlu bir mevsim döneminden sonra arılarını getirdiler ve şuanda Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgesi ile Samsun, Ordu, Tokat, Amasya illerinde arıcılarını kışlık noktalara yerleştirdiler. Kış bakımı ile ilgili bakımları yapılıyor ve sezona hazırlanıyor. Tabi arılarımız ile varroa mücadelesi ve bahar beslemeleri ile ilgili çalışmalarını tamamladılar. Arılar artık inşallah kışa hazır ve baharı bekliyor" diye konuştu.

"Arılar genç nesle biniyor, sezona daha kuvvetli giriyor"

Kış bakımında varroa ve hastalıklar ile mücadelelerin yapıldığını söyleyen Çiftçi, "Zaten arıcılarımızın hepsi de profesyonel, yaylalardan geldiklerinde şeker ve şurup beslemesi yapıyorlar. Bunu yapmalarının en önemli nedenleri de yaşlı arılar ile kış sezonuna girmemek. Yaşlı arı ile kış sezonuna girerse koloni kayıpları yaşayabiliriz. Arıcılarımız yayladan geldikten sonra mutlaka bu beslemeyi yapıp, arılarını genç nesle bindiriyor. Bu sayede arılar bahar mevsimine daha kuvvetli çıkıyor" ifadelerine yer verdi.

"Bu yıl sezon 43 bölgede iyi geçmedi"

2023 yılında arıcılık sezonunun bölgelere göre değişkenlik gösterdiğini ifade eden Çiftçi, "Toplamda 45 bölgede gezgin arıcılarımız var. Erzincan ve Sivas bölgesindeki arıcılarımızı için bir nebze iyiydi ancak diğer bölgeler çok istediğimiz gibi gitmedi" şeklinde konuştu.

Kovan başı desteklemeleri geçen yıla göre 2 katına çıktı

Çiftçi, her yıl kovan başına verilen desteklemelerin bu yıl 29 Aralık tarihinde sona ereceğini, desteklemelerin geçen yıla göre 30 liradan 60 liraya yükseldiğini sözlerine ekledi.

"Bakım, bal verimi ve polen akışını arttırıyor"

Yaklaşık 10 yıldır arıcılık ile uğraşan Bedirhan Çiftçi, kışlık bakımları yaparak sezona hazırlandıklarını söyledi. Verimli bir sezon için bakımlarına önemine değinen Çiftçi, "Bu bakımlarda arılarımızdaki fazla çerçeveleri sıkıştırıyoruz, eksik balları varsa takviye yapıyoruz. Arılarımız ne kadar sıkışık olursa o kadar iyi yavru atıyorlar. Bahar başlangıçlarında polen de daha iyi geliyor" dedi. - ORDU