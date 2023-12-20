 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ordu'da Arıcılar Kışlık Bakım Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ordu'da Arıcılar Kışlık Bakım Çalışmalarını Sürdürüyor

Ordu'da en fazla bal üretimi yapılan il olan Ordu'da arıcılar, gelecek sezon verimi arttırmak için kışlık bakım çalışmalarını sürdürüyor. Arıcılar, arı kolonisinin kışa genç bir şekilde girmesini sağlayarak verimi arttırıyor. Ordu ili, 3 bin 500 aktif kayıtlı arıcıya ve 630 bin koloni sayısına sahip olup, bal üretiminde birinci sıradadır. Arıcılar, kış bakımlarının önemini vurgulayarak yaşlı arılarla kışı geçirmemek ve verimli bir bal sezonu için bu bakımları yapmaktadır.

Ordu\'da Arıcılar Kışlık Bakım Çalışmalarını Sürdürüyor
20.12.2023 - 12:49,
Abone Ol

Türkiye'de en fazla bal üretiminin yapıldığı Ordu'da arıcılar, gelecek sezon verimi arttırmak için kışlık bakım çalışmalarını sürdürüyor. Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi, bu bakımlar ile arı kolonisinin kışa genç bir şekilde girdiğini, bu sayede sezonda verimin arttığını söyledi.

Ordu ili 3 bin 500 aktif kayıtlı arıcısı, 630 bin koloni sayısı ve 19 bin 100 ton ile bal üretiminde birinci sırada yer alıyor. Büyük kısmı gezgin olarak üretim yapan arıcılar, Türkiye'nin 45 bölgesinde bal üretimi için çalışırken, bal hasat sezonunun ardından da bahar beslemeleri ve kış bakımlarını gerçekleştiriyor. Arıcılar, yaşlı arılar ile kışı geçirmemek ve verimli bir bal sezonu için kış bakımlarının önemli olduğunu belirtiyor.

"Arıcılarımız kışa hazır, baharı bekliyor"

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi, "Arıcılarımız zorlu bir mevsim döneminden sonra arılarını getirdiler ve şuanda Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgesi ile Samsun, Ordu, Tokat, Amasya illerinde arıcılarını kışlık noktalara yerleştirdiler. Kış bakımı ile ilgili bakımları yapılıyor ve sezona hazırlanıyor. Tabi arılarımız ile varroa mücadelesi ve bahar beslemeleri ile ilgili çalışmalarını tamamladılar. Arılar artık inşallah kışa hazır ve baharı bekliyor" diye konuştu.

"Arılar genç nesle biniyor, sezona daha kuvvetli giriyor"

Kış bakımında varroa ve hastalıklar ile mücadelelerin yapıldığını söyleyen Çiftçi, "Zaten arıcılarımızın hepsi de profesyonel, yaylalardan geldiklerinde şeker ve şurup beslemesi yapıyorlar. Bunu yapmalarının en önemli nedenleri de yaşlı arılar ile kış sezonuna girmemek. Yaşlı arı ile kış sezonuna girerse koloni kayıpları yaşayabiliriz. Arıcılarımız yayladan geldikten sonra mutlaka bu beslemeyi yapıp, arılarını genç nesle bindiriyor. Bu sayede arılar bahar mevsimine daha kuvvetli çıkıyor" ifadelerine yer verdi.

"Bu yıl sezon 43 bölgede iyi geçmedi"

2023 yılında arıcılık sezonunun bölgelere göre değişkenlik gösterdiğini ifade eden Çiftçi, "Toplamda 45 bölgede gezgin arıcılarımız var. Erzincan ve Sivas bölgesindeki arıcılarımızı için bir nebze iyiydi ancak diğer bölgeler çok istediğimiz gibi gitmedi" şeklinde konuştu.

Kovan başı desteklemeleri geçen yıla göre 2 katına çıktı

Çiftçi, her yıl kovan başına verilen desteklemelerin bu yıl 29 Aralık tarihinde sona ereceğini, desteklemelerin geçen yıla göre 30 liradan 60 liraya yükseldiğini sözlerine ekledi.

"Bakım, bal verimi ve polen akışını arttırıyor"

Yaklaşık 10 yıldır arıcılık ile uğraşan Bedirhan Çiftçi, kışlık bakımları yaparak sezona hazırlandıklarını söyledi. Verimli bir sezon için bakımlarına önemine değinen Çiftçi, "Bu bakımlarda arılarımızdaki fazla çerçeveleri sıkıştırıyoruz, eksik balları varsa takviye yapıyoruz. Arılarımız ne kadar sıkışık olursa o kadar iyi yavru atıyorlar. Bahar başlangıçlarında polen de daha iyi geliyor" dedi. - ORDU

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Türkiye, Ordu, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ordu'da Arıcılar Kışlık Bakım Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika


12:06
Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi
11:58
MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı
11:57
''Saldırının azmettiricisi Emre'' diyen Halil Umut Meler'i zora sokacak görüntüler! ''Saldırının azmettiricisi Emre'' diyen Halil Umut Meler'i zora sokacak görüntüler!
11:56
Bakan Osman Aşkın Bak, 1.5 saatlik konuşmayı yarım saate böyle sığırdı Bakan Osman Aşkın Bak, 1.5 saatlik konuşmayı yarım saate böyle sığırdı
11:27
Hollanda bu kavgayı konuşuyor! Aldatılan Türk kadın, hem kocasını hem sevgilisini dövdü Hollanda bu kavgayı konuşuyor! Aldatılan Türk kadın, hem kocasını hem sevgilisini dövdü
11:23
Memur ve emekli aylıklarında yüzde 50'lik artış bekleniyor! İşte zamlı maaşlar Memur ve emekli aylıklarında yüzde 50'lik artış bekleniyor! İşte zamlı maaşlar
11:20
Yoğun bakıma kaldırıldığı konuşulan Yıldız Tilbe'den yalanlama geldi Yoğun bakıma kaldırıldığı konuşulan Yıldız Tilbe'den yalanlama geldi
11:01
Atatürk'e benzemediği söylenmişti! Darphane'den 5 TL'lik madeni paralarla ilgili açıklama geldi Atatürk'e benzemediği söylenmişti! Darphane'den 5 TL'lik madeni paralarla ilgili açıklama geldi

Son Dakika
12:06 Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi
11:58 MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı
11:57 ''Saldırının azmettiricisi Emre'' diyen Halil Umut Meler'i zora sokacak görüntüler!
11:56 Bakan Osman Aşkın Bak, 1.5 saatlik konuşmayı yarım saate böyle sığırdı
11:27 Hollanda bu kavgayı konuşuyor! Aldatılan Türk kadın, hem kocasını hem sevgilisini dövdü
11:23 Memur ve emekli aylıklarında yüzde 50'lik artış bekleniyor! İşte zamlı maaşlar
11:20 Yoğun bakıma kaldırıldığı konuşulan Yıldız Tilbe'den yalanlama geldi
11:01 Atatürk'e benzemediği söylenmişti! Darphane'den 5 TL'lik madeni paralarla ilgili açıklama geldi
10:55 Naci Görür üstüne basa basa uyardı: Gemlik muhakkak taşınmalı, kurtulma şansı yok
10:54 Marmaray'da bir kişi raylara atlayarak intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 12:48:24. #1.13#
SON DAKİKA: Ordu'da Arıcılar Kışlık Bakım Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement