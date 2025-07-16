Orman Mühendisleri Odası, orman yangınlarının önlenmesi için toplumsal farkındalığın artırılmasını istedi

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, orman yangınlarının yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğunu belirterek, bu nedenle toplumsal farkındalığı artırmak için ciddi projeler yapılması gerektiğini söyledi.

Türkyılmaz, Orman Mühendisleri Odası'nda düzenlenen basın toplantısında, henüz yangın sezonunun başı olmasına rağmen yangın sayısında ve alan büyüklüğünde artış yaşandığını bildirdi.

Türkyılmaz, şunları kaydetti:

"Son yıllarda etkileri daha şiddetli ve sık gözlenmektedir. Türkiye, iklim değişikliğinin en şiddetli yaşandığı coğrafi konumda yer almaktadır. Bu yılın haziran ayında meteorolojik veriler, mevsim normallerinin üzerinde seyretmiştir. Değişen iklim parametreleri, ormanları yangına ve yangınların hızla büyümesine daha riskli hale getirmektedir.

Orman içi ve civarında yer alan tarım alanları ile ormanlarla iç içe olan yerleşimlerde insan faaliyetleri temel sebeptir. Uzun yıllar istatistiklerine göre orman yangınlarının yüzde 90'ı insan kaynaklıdır. Yangınların yalnızca yüzde 10'u doğal nedenlerle oluşmaktadır. İklim değişikliğine bağlı meteorolojik değişimler ormanları yangına karşı daha hassas hale getiriyor, yangınların şiddeti artıyor ve mücadele güçleşiyor. İnsanların ihmali var ve farkındalıkları yeterince oluşmamış durumda. Artan yangınlar nedeniyle gün içinde çok sayıda mega yangınla mücadele etmek zorlaşıyor."

Türkyılmaz, Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) 105 helikopter, 28 uçak ve 14 İHA ile Cumhuriyet tarihinin en güçlü hava filosuna sahip olduğunu vurguladı.

Kamuoyunda zaman zaman dile getirilen hava filosu yetersiz iddialarının doğru olmadığının altını çizen Türkyılmaz, orman yangınlarının sadece hava araçlarıyla değil, kara ekiplerinin çabasıyla söndürüldüğünü hatırlattı.

Türkyılmaz, "Hava filosu, yangının şiddetini azaltır, ilerleyişini yavaşlatır ve yer ekiplerine zaman kazandırır. Dünyanın en güçlü hava filosuna sahip olsanız dahi yangın tepe yangınına dönüşüp kor ateş haline geldikten sonra üzerine ne kadar su dökerseniz dökün söndürülmesi çok zordur, hatta imkansızdır. Böyle durumlarda karşı ateş yöntemi uygulanır." diye konuştu.

Yangının ulaşabileceği alanlar tespit edildiğini, bu bölgelerde ön kesme ve tıraşlamalar yapılarak yangının durdurulduğunu belirten Türkyılmaz, kara ekipleri, makine ekipman ve insan kaynağının yangını söndürmede ana işlevi yürüttüğünü söyledi.

Dolayısıyla daha fazla hava gücü yangınları söndürür anlayışı yanlış olduğunu dile getiren Türkyılmaz, son yıllarda insan kaynağı takviyesi yapılmış olsa da hala işçi, memur ve mühendis sınıflarında eksiklik bulunduğunu belirtti.

Asıl ihtiyaç insan kaynağı

Türkyılmaz, yangın sezonunda ve yangın bölgelerinde vardiyalı çalışma sistemine geçilmesi gerektiğini vurguladı. Hava filosunun yeterli olduğunu ve asıl ihtiyacın insan kaynağı olduğunu ifade eden Türkyılmaz, "OGM, teknik ve bilimsel olarak yangınla mücadelede yanlış yapmamaktadır. Ancak yaptığı destansı işleri kamuoyuna anlatmakta yetersiz kalmaktadır. Yeşil vatan savunmasında 150'ye yakın şehit verilmiştir ancak bu durum bile kamuoyuna yeterince duyurulamamıştır. Çalışanların sosyal ve ekonomik hakları yeterince gündeme getirilmemekte, moral ve motivasyonları istenilen seviyede değil.

Türkiye'nin yüzölçümünün yüzde 30'u ormanlardan, yüzde 10'u yerleşim alanlarından, yüzde 60'ı kırsal alanlardan oluşmaktadır. Orman yangınlarının sorumlusu Orman Genel Müdürlüğü'dür. Yerleşim ve kırsal alan yangınlarından ise belediyeler sorumludur. Ancak kırsal alan yangınlarında itfaiye teşkilatları kapasite ve eğitim olarak yeterli değildir. Kırsal alan yangınlarında belediye teşkilatlarımızı neredeyse hiç görememekteyiz."

TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Türkyılmaz, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin Türkiye için bir realite olduğunu belirterek, "Kırsal alanlarda etkin müdahale için durum belediyelere değil, Orman Genel Müdürlüğünün mücadelesi ile yürütülmektedir." diye konuştu.

Türkyılmaz, OGM'nin imkan ve kapasitesinin, ülke yüz ölçümünün yüzde 90'ında mücadele edebilecek seviyede güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Yangınların yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğunu dile getiren Türkyılmaz, bu nedenle toplumsal farkındalığı artırmak için ciddi projeler yapılması gerektiğini vurguladı.

Türkyılmaz, mayıs ayında, yangına hassas illerin valileri, 30 bölge müdürü ve 22 daire başkanı ile toplantılar yapıldığını ancak bunun kamuoyunda yeterince yer bulamadığını belirtti.

Türkyılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tüm bilgilendirme yükü Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın omuzlarındadır. OGM de basın açıklamaları yapmalıdır. Yangın süreçlerinin OGM tarafından açıklanması çalışanların moraline katkı sağlar. Bakanlık veya OGM, belirli bir saat diliminde günlük basın bilgilendirmesi yapmalıdır. Aksi halde medya, bilgiye ulaşamayınca uzman olmayan kişilere başvurmaktadır. Bu da dezenformasyona yol açmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Akdeniz kuşağı ülkelerinden biridir ve orman alanlarının yüzde 55'i yangına hassastır. Orman Genel Müdürlüğü ve Orman Bakanlığı, Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda yangınları çıkarmamak, çıkanları hızla kontrol altına almak, yanan alanları rehabilite etmek için her türlü tedbiri almaktadır. OGM'nin ihtiyaç duyduğu miktarda işçi, memur ve mühendis alımı yapılmalıdır. Yangın sezonunda vardiyalı çalışma sistemine geçilmelidir. Ormancılık meslek mensuplarına döner sermayeden pay ve yıpranma payı verilmelidir."