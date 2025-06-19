Orman Yangınlarına Dikkat Çekmek için 'yakMA' Kitabı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Orman Yangınlarına Dikkat Çekmek için 'yakMA' Kitabı

Orman Yangınlarına Dikkat Çekmek için \'yakMA\' Kitabı
19.06.2025 15:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'yakMA' kitabı, orman yangınlarıyla ilgili farkındalık yaratmayı hedefliyor. Bakan Yumaklı önemli buldu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "yakMA" adlı eserin, orman yangınlarına karşı bilinç ve duyarlılığı artırmak adına önemli bir adım olduğunu belirterek, "Eserle, habercilerin ve orman çalışanlarımızın gözünden yangınlara bakmışlar, bir perspektif oluşturmuşlar, dolayısıyla bu kitabın mutlaka ama mutlaka okunması gerekiyor." dedi.

Yumaklı, Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından düzenlenen, habercilerin ve orman çalışanlarının kaleminden Türkiye'deki orman yangınlarını anlatan "yakMA" kitabı yazarlarına teşekkür plaket töreni ve kitap tanıtımına katıldı.

Orman Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Yumaklı, ormanların gölgesinin, gövdesinden çok daha değerli olduğu günlerden geçtiklerini anlattı. Orman yangınlarının yüzde 84'ünün insan kaynaklı olduğuna işaret eden Yumaklı, "Yeşil Vatan"a sahip çıkmanın, çok önemli olduğunu söyledi.

Yumaklı, toplumda farkındalık oluşturarak, bu bilinci her yaştan vatandaşa ulaştırmaları gerektiğinin altını çizerek, "İşte bu noktada, Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nin çok kıymetli üyeleri bu görevi yerine getiriyorlar. Orman çalışanlarımızın ve habercilerimizin gözünden, bir kıvılcımdan daha büyük felaketleri ifade eden 'yakMA' adlı eser, bu bilinci ve duyarlılığı artırmak için önemli bir adım. Bu eserin, orman yangınlarıyla mücadelede, toplumumuzda güçlü bir farkındalık oluşturacağına yürekten inanıyorum." diye konuştu.

Gazeteciliğin özveri, cesaret, fedakarlık istediğini dile getiren Yumaklı, mesleğin günümüzde ciddi tehditlerle karşı karşıya bulunduğunu kaydetti.

İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayarak, İran Devlet Televizyonu'nu vurması, TRT Arapça muhabirlerinin habercilik faaliyetlerini engellemesi ve Anadolu Ajansı'nın hedef alınmasının kabul edilir olmadığını vurgulayan Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İsrail'in Gazze'ye uyguladığı soykırımda, tarihin en büyük gazeteci cinayetlerinin işlenmesi, bu mesleğin ne kadar büyük riskler barındırdığını gözler önüne seriyor. Bu saldırılar, sadece bir medya kuruluşunu hedef almıyor, aynı zamanda basın özgürlüğüne, evrensel haber alma ve insanlığın bilgiye dönük kabul edilemez bir hakikattir. Türkiye, bölgemizde yaşanan ve hepimizi insanlık adına endişeye sevk eden kriz oluşturma çabalarının itidale kavuşması için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde diplomasi trafiğini sürdürmektedir."

"yakMA adlı eser belge niteliğinde"

Yumaklı, Türkiye'deki orman yangınlarıyla, düşmanla mücadele eder gibi mücadele edildiğini anlatarak, küçük bir kıvılcımın nasıl büyük felaketlere dönüştüğünü tecrübe ettiklerini hatırlattı.

Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da 25 bin personel, 131 bine yakın gönüllü, 27 uçak, 105 helikopter ve 5 binin üzerinde arazöz ve iş makinesinin, 7 gün 24 saat ülkenin tamamını gözetleyen insansız hava araçları ile orman yangınlarıyla mücadele ettiklerini aktaran Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

"'yakMA' adlı eserle, habercilerin ve orman çalışanlarımızın gözünden yangınlara bakmışlar, bir perspektif oluşturmuşlar, dolayısıyla bu kitabın mutlaka ama mutlaka okunması gerekiyor. Haberciler yangınların boyutlarını, etkisini kamuoyumuza duyururken, orman çalışanlarımızla da yan yana ve omuz omuza oluyorlar, bu kardeşlerimizin canlarını hiçe sayarak yeşil vatanımızı koruma mücadelelerini de kayıt altına alıyorlar. Bu eser, iki önemli görevin, tecrübenin bir araya getirilmesinden ortaya çıkmış bir belge niteliğinde. Bir kameraman kardeşimizin objektifinden, muhabirin ve orman çalışanının kaleminden, yangınların yıkıcı etkilerini ve kahramanlıkları etkileyici bir şekilde yansıtıyor. Yeşil vatanımızı korumak için gösterdiğiniz bu özveri, bütün insanlarımızın yüreğinde hissettiği bir olgudur."

"Hedefimiz toprak kaybını önlemek"

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de ağaçlandırma çalışmaları yaptıklarını ve her yıl 100 milyonlarca fidanı toprakla buluşturduklarını aktardı.

Erozyonla kaybolan toprak miktarını 113 milyon tona düşürdüklerini bildiren Karacabey, "İnşallah hedefimiz bunu sıfıra indirmek, toprağımızın kaybolmasını önlemek." dedi.

Karacabey, söz konusu kitap aracılığıyla gazetecilerin orman yangınları konusuna ilgi göstermelerinin, son derece kıymetli olduğunu dile getirdi.

Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel ise eserin 6 aylık yoğun emeğin ürünü olduğuna işaret ederek, 51 gazeteci ve 43 orman çalışanı yazar ile kitapta onlarca hikayenin yazıldığını belirtti.

Konuşmaların ardından Yumaklı, aralarında Anadolu Ajansı muhabirlerinin de bulunduğu kitabın yazılmasında emeği geçenlere, teşekkür plaketi verdi.

Öte yandan Bakan Yumaklı'nın konuşması sırasında, salonda bebek ağlama sesleri de duyuldu. Konuşmasının sonunda Yumaklı, bebekleri kucağına alarak bir süre ilgilendi ve gazetecilere poz verdi.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanı, Orman Yangınları, Kültür Sanat, Edebiyat, Politika, Ekonomi, Tarım, Çevre, Medya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Orman Yangınlarına Dikkat Çekmek için 'yakMA' Kitabı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasına yardım için gelen ekiplere tepki gösterdi: Seni ölüme terk ediyorum Babasına yardım için gelen ekiplere tepki gösterdi: Seni ölüme terk ediyorum
İran’da Mossad ajanının yakalanma anı Aracından çıkanlar dehşete düşürdü İran'da Mossad ajanının yakalanma anı! Aracından çıkanlar dehşete düşürdü
İngiltere savaşa mı katılıyor Süveyş Kanalı’ndaki görüntü ses getirdi İngiltere savaşa mı katılıyor? Süveyş Kanalı'ndaki görüntü ses getirdi
Ünlü sunucu Cat Deeley gerçek adını seneler sonra açıkladı Ünlü sunucu Cat Deeley gerçek adını seneler sonra açıkladı
Fenerbahçe’nin yeni transferi 18 yaşına basar basmaz formayı giyecek Fenerbahçe'nin yeni transferi! 18 yaşına basar basmaz formayı giyecek
Muharrem İnce’nin CHP’ye katılacağı tarih belli oldu Muharrem İnce'nin CHP'ye katılacağı tarih belli oldu
Trump, İran’a yönelik saldırı planını onayladı, saldırı her an başlayabilir Trump, İran'a yönelik saldırı planını onayladı, saldırı her an başlayabilir
“Zararsız öldürmeyin“ dediği kara yılan 2 kez elini ısırdı "Zararsız öldürmeyin" dediği kara yılan 2 kez elini ısırdı
İran’ın füze saldırısında eski bakanın evi yerle bir oldu İran'ın füze saldırısında eski bakanın evi yerle bir oldu
SpaceX roketi Starship, test sırasında alev topuna dönerek patladı SpaceX roketi Starship, test sırasında alev topuna dönerek patladı
İran ligindeki Türk takımının stadında çekilen görüntü tüyleri diken diken etti İran ligindeki Türk takımının stadında çekilen görüntü tüyleri diken diken etti

08:22
Mozambikli şarkıcının ölümü şaibe yarattı, sağlık müdürlüğü devreye girdi
Mozambikli şarkıcının ölümü şaibe yarattı, sağlık müdürlüğü devreye girdi
07:51
Avrupa ülkesi savaşta İran’dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor
Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor
07:48
Anlaşma tamam İngiltere ve ABD, İran’a karşı birleşti
Anlaşma tamam! İngiltere ve ABD, İran'a karşı birleşti
07:03
Savaşta 8. gün İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
Savaşta 8. gün! İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
00:55
İran Dışişleri Bakanı Arakçi’ye suikast girişimi
İran Dışişleri Bakanı Arakçi'ye suikast girişimi
13:56
Sivil polis, telefonunu çaldığını iddia ettiği kişiyi boğarak öldürdü
Sivil polis, telefonunu çaldığını iddia ettiği kişiyi boğarak öldürdü
13:50
Böyle baba olmaz olsun 4 aylık çocuğunu balkondan atmaya kalktı
Böyle baba olmaz olsun! 4 aylık çocuğunu balkondan atmaya kalktı
13:35
Kate Middleton’ın Royal Ascot at yarışlarına katılmaması endişe yarattı
Kate Middleton'ın Royal Ascot at yarışlarına katılmaması endişe yarattı
13:22
Caner Erkin’e büyük şok
Caner Erkin'e büyük şok
12:14
Son şampiyondan Nico Williams bombası
Son şampiyondan Nico Williams bombası
12:09
Hande Erçel ve Barış Arduç yine çok konuşuluyor Ateşli sahneler olay oldu
Hande Erçel ve Barış Arduç yine çok konuşuluyor! Ateşli sahneler olay oldu
12:04
Fenerbahçe ve Galatasaray 50 milyon euroluk yıldız için yarışa girdi
Fenerbahçe ve Galatasaray 50 milyon euroluk yıldız için yarışa girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2025 08:43:53. #7.13#
SON DAKİKA: Orman Yangınlarına Dikkat Çekmek için 'yakMA' Kitabı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.