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OSB'ler elektrik kesintisi nedeniyle iki periyotta çalışıyor - Son Dakika

OSB'ler elektrik kesintisi nedeniyle iki periyotta çalışıyor

24.01.2022 14:42
OSB'ler elektrik kesintisi nedeniyle iki periyotta çalışıyor

OSB'lerinde yaşanacak üç günlük elektrik kesintisi hakkında açıklamalarda bulunan İOSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Keskin, "Elektrik kesintisi nedeniyle sanayicilerimizin çalışmalarını iki periyoda ayırdık.

OSB'lerinde yaşanacak üç günlük elektrik kesintisi hakkında açıklamalarda bulunan İOSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Keskin, "Elektrik kesintisi nedeniyle sanayicilerimizin çalışmalarını iki periyoda ayırdık. Sabah 07.00-13,00, 13,00-19,00 olarak planladık. Sanayicilerimizin zararları ile alakalı ise ilgili makamlara raporlar sunacağız" dedi.

İran, 'teknik arıza' gerekçesiyle Türkiye'de 10 gün süreyle doğalgaz akışını durdurdu. Gaz tedarikinin durdurulmasıyla birlikte Türkiye genelindeki organize sanayi bölgelerinde (OSB) üç günlük elektrik kesintisi yaşanacak. Durumu değerlendiren İstanbul Organize Sanayi Bölgesi (İOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Keskin, "Arıza telafi edilene kadar bizler bunu en iyi şekilde geçirmeye çalışacağız. Sanayicilerimizin zararlarıyla alakalı ise üreticilerimiz bizlere raporlar iletecekler ve bizlerde bunları yetkili makamlara taşıyacağız. Bu arızalar bize uyarı olmalıdır. O yüzden farklı enerjilere yönelmemiz gerekiyor. Güneş enerjisi üzerine ciddi bir çalışma yaptık ve somut bir şey olmasa da planlamasını yapıyoruz" dedi.

"Sanayicilerimizin zararlarıyla alakalı üreticilerimiz bizlere raporlar iletecekler"

OSB'lerin ülke için çok önemli olduğunu vurgulayan İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesi (İOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Keskin, "Fakat bir şanssızlık başımıza geldi. İran'dan gelen bir hava şartları bağlantılı arızadan dolayı devletin gerekli makamları açıklama yaptı. Dolayısıyla bize gelen talimatlar doğrultusunda bizlerde çalışma yaptık. Yapılan çalışmada öncelikli olanlara baktık. ve iki periyoda ayırdık. Birinci periyot Sabah 07.00, öğlen 13: 00, olarak ayarladık. İkinci periyot ise öğlen 13.00, akşam ise 19.00 olarak ayarladık. Böylelikle tasarruf edeceğiz. Evet, bu bizi sanayicimizi yoracak ama elden gelen bir şey yok. Arıza telafi edilene kadar bizler bunu en iyi şekilde geçirmeye çalışacağız. Sanayicilerimizin zararlarıyla alakalı ise üreticilerimiz bizlere raporlar iletecekler ve bizlerde bunları yetkili makamlara taşıyacağız" şeklinde konuştu.

"Güneş enerjisi üzerine ciddi bir çalışma yaptık"

Kendi elektriğimizi üretecek potansiyeli yakalamalarının gerektiğini ifade eden Keskin, "Almanya dünyanın süper gücü ve sanayilerinde güneş enerjisi ile elektrik alıyor. Muhakkak ki barajlarımız önemli ama bizlerinde farklı enerjilere yönelmemiz gerekiyor. Güneş enerjisi üzerine ciddi bir çalışma yaptık ve somut bir şey olmasa da planlamasını yapıyoruz. Bu sorunlar bizlere ikaz olmalıdır. Bu sorunu bir daha yaşamamayı umut ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

OSB'ler elektrik kesintisi nedeniyle iki periyotta çalışıyor
OSB'ler elektrik kesintisi nedeniyle iki periyotta çalışıyor
OSB'ler elektrik kesintisi nedeniyle iki periyotta çalışıyor

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Mustafa Keskin, Güneş, İran, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi OSB'ler elektrik kesintisi nedeniyle iki periyotta çalışıyor - Son Dakika Ekonomi


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