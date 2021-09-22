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Oteller KDV indiriminin devam etmesini istiyor - Son Dakika

Oteller KDV indiriminin devam etmesini istiyor

22.09.2021 15:38
Oteller KDV indiriminin devam etmesini istiyor, System.String[]

Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin, "Konaklama sektöründeki KDV indiriminin Mayıs 2022 yılına kadar devam etmesini istiyoruz" dedi.

Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin, "Konaklama sektöründeki KDV indiriminin Mayıs 2022 yılına kadar devam etmesini istiyoruz" dedi.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin birliğin 50'nci yılına özel düzenlenen toplantıda önemli açıklamalar yaptı. turizm sektörünün 2022 yılında beklentileri, KDV indiriminin devamı, konaklama vergisinin ötelenmesi ve İngiltere'nin seyahat yasaklarını kaldırması hakkında konuşan Eresin, 2022 yılına turizm sektörü olarak umutla baktıklarını belirterek, "2022 yılı Mayıs ayından sonra önemli rakamlara ulaşacağımızı düşünüyorum. KDV indiriminin devam etmesi ve konaklama vergisinin 1 yıl daha ötelenebilmesi turizm sektörü adına büyük önem arz ediyor. İngiltere'nin seyahat yasağını kaldırması Türkiye için önemliydi" şeklinde konuştu.

"Turizm sektörüne en büyük destek yeni krediler tanımlanması"

Turizm sektörünün zor bir süreç geçirdiğini ve ayakta kalabilmek için KDV indiriminin devam etmesi ve konaklama vergisinin bir yıl daha ötelenmesinin önemine değinen Eresin, "En büyük destek bizim için yeni krediler tanımlanabilmesi. Bizim beklentimiz turizm işletme belgeli tesislere Bankalar Birliği ile Türkiye Otelciler Birliği olarak masaya oturup finansal çerçeve anlaşması yapabilmek ve sabit giderlerimizi bir yıl boyunca karşılayabilecek bir kredi tanımlaması yapılabilmesi. Yani bir yıl boyunca bize desteğin devam edilebilmesini bekliyoruz. En önemli beklentilerimizden bir tanesi KDV indiriminin yüzde 8'den yüzde 1'e inmişti bu indirimin Mayıs 2022'ye kadar devam edebilmesi bizler için çok önemli. Birde konaklama vergisi Ocak 2022'de tekrar başlayacaktı ama bununda bir yıl ötelenebilmesi turizm sektörü adına çok önem arz ediyor. Bunlar yapılırsa turizm sektörünün bir yıl sonunda en hızlı şekilde toparlanabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"İngiltere'nin seyahat yasağını kaldırması bizim için önemliydi"

Pandemi sürecinde Türkiye'de negatif yönde en çok etkilenen sektörlerden bir tanesi turizm sektörü olduğunu ve İngiltere'nin seyahat yasaklarını kaldırmasının önemli olduğunu belirten Eresin, "Henüz bu zorlu süreci tam olarak atlatamadık. Bizim gördüğümüz kadarıyla 1 Ağustostan itibaren şehir otellerimizde hareketlenme olacağını düşünüyorum. İngiltere'nin seyahat yasağını kaldırmış olması bizim için çok önemli. İngiltere'nin seyahat yasağını kaldırması diğer Avrupa ülkelerinin Amerika ülkelerinin de seyahat edeceği anlamına geliyor. Sonuçlardan en azından şimdilik geçtiğimiz yıla göre bir tık daha pozitif mutluyuz" dedi.

"Konaklama sektöründe 2022 Mayıs ayına kadar önemli rakamlar olacağını düşünmüyoruz"

Konaklama sektöründe 2022 Mayıs ayına kadar önemli rakamlar olacağını düşünmediğini dile getiren Eresin, "Bu hareketlerin devam edeceğini umuyoruz. Her şey son dakikada değiştiği için insanlarda seyahat etmeyi artık çok özlediler. Türkiye'nin ve İstanbul'un aslında turizm sektörü olarak Dünya'da ki seyahat sektöründe çok önemli bir yere geleceğini düşünüyorum. Buda sanırım 2022'nin sonlarına doğru ortaya çıkacaktır. Rakamların yükselişlerinden anlayacağız" dedi.

"Ruslara seyahat izninin çıkmasıyla rakamlar yukarı çıktı"

Rusların Türkiye'ye seyahat izini çıkmasıyla rakamlarda bir artış görüldüğünü belirten Eresin, "Yaz sezonunda ne kadar gecikmeli olsa da Rusların seyahat izninin çıkmasıyla Güney bölgelerimizde Ege'de rakamlar yukarı doğru çıktı biz konulan hedeflerin olabileceği ihtimalinden yola çıkıyoruz. Her şey son dakika gelişmelerine bağlı özellikle vaka sayılarımızın aşağı gelebilmesi turizm sektörünü önemli ölçüde pozitif olarak etkileyecektir" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Oteller KDV indiriminin devam etmesini istiyor
Oteller KDV indiriminin devam etmesini istiyor

Türkiye Otelciler Birliği, Türkiye, Turizm, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Oteller KDV indiriminin devam etmesini istiyor - Son Dakika Ekonomi


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