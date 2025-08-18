Otomotiv İhracatı 41 Milyar Doları Aşacak

TİCARET Bakanı Ömer Bolat , YEDPA Ticaret Merkezi'nde düzenlenen toplantıya katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Bolat, "Bu yıl 40 milyarı aşacağız, inşallah 41'i söylemek nasip olacak. '41 kere maşallah' diyeceğiz otomotiv ihracatında. Bu yılın ilk 7 ayında otomotiv ihracatımız yüzde 14 arttı. Bu tempoyu koruyabilirsek, ortalama 41 milyar doları rahatlıkla bulacağız demektir" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, YEDPA Ticaret Merkezi'nde düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıya Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, YEDPA Ticaret Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sami Atılgan, sektör temsilcileri ve çok sayıda çalışan katıldı. Bakan Bolat'tan önce Atılgan ve Avdagiç de birer konuşma yaptı.

'TÜRKİYE 22 YILDA İSTİKRARIN SEMBOLÜ HALİNE GELDİ'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat buradakli konuşmasında Türkiye'nin ekonomik büyümesine dikkat çekerek, "Türkiye 22 yılda istikrarın sembolü haline geldi. Ekonomik kalkınma ve büyümenin sembolü haline geldi. Milli üretimini dolar bazında 6 kat artırmayı başardı. Mal ihracatını 7,3 kat, hizmetler ihracatını ise 8,2 kat artırarak geçen yıl 375 milyar dolar toplam ihracatı buy ıl başarmıştı. Bu yıl da inşallah 390 milyar doları aşacağız. Dünya büyüme ortalamasının çok üzerinde bir ortalama sağladık.22 yılda ortalama yüzde 5,3 oranında bir ortalama. Cumhuriyetimizin ilk kuruluşundan sonraki 78 yıl ortalaması ise yüzde 4,8 idi. Çalkantılı 2020-2025 arasındaki dönemde de dünya ekonomisinin ortalama büyüme hızının 2 katı civarında büyüme artışı sağladık. Dünya büyüme hızı yüzde 2,8 idi; bizimki yüzde 5,4 olmuştu. Artık 1,4 trilyon dolarlık bir ekonomiyi aşmak üzereyiz. İnşallah 16 bin17 bin dolarlık kişi başına milli gelire ulaşmak üzereyiz" diye konuştu.

'1,5 MİLYONLUK ÜRETİMLE DÜNYANIN 13'ÜNCÜ BÜYÜK OTOMOTİV SEKTÖRÜNE SAHİP'

Konuşmasında Türkiye'nin sanayileşme yolculuğuna da değinen Bolat, "Bir ülkenin gelişmişlik düzeyinde birkaç sektöre sahip olanlar, o gelişmişlik liginin tepesinde yer alıyor. Bunlardan biri metal ve mühendislik sektörü, diğeri metalle bağlantılı demir-çelik sektörü, diğeriotomotiv sektörü. Dünyada ilk 10'a giren ülkelere ilk 15'e giren ülkelere baktığımızda, bu sektörlerin hep zirvede olduğunu görüyoruz. Hükümet olarak savaş, salgın ve deprem sırasındaki çalkantılı dönemde otomotiv sektörü ciddi bir karmaşa yaşadı. Göreve geldiğimizde bir anda onu kucağımıza aldık ve o konuda sektör yetkilileriyle bir araya geldik. Hepsiyle konuştuk ve aldığımız önlemlerle, çıkardığımız yönetmelik ve değişiklik düzenlemelerle 2-3 ay içinde piyasa oturdu. Sektörün gerçek sahipleri sektörün içinde çalışma fırsatı buldu. Bu istikrarlı süreç bugün itibarıyla tam 2 yıldır arzda, üretimde, tedarikte, fiyatlarda devam ediyor. Türkiye, otomotiv sanayi yolculuğuna 1971'de montajla başladı. Giderek yerlilik payını giderek artırdı ve bugün 1 milyon 468 bin adetlik, yani 1,5 milyonluk üretimle dünyanın 13'üncü büyük otomotiv sektörüne sahip. Avrupa'da 4'üncüyüz şu anda. Avrupa'daki Türk malı, Türk otosu, Türk yan sanayi teknolojinin kalitenin dünyada sembolü haline geldi" ifadelerini kullandı.

'SON 20 YILDA DEVRİM YAPTIK'

Sektörün büyüklüğüne de vurgu yapan Bolat, "Son 20 yılda öylesine sanayide ekonomide ve imalatta devrim yaptık ki gittiğimiz her yerde Türkiye saygın itibarlı ekonomisi güçlü ve üretimi kaliteli, teknolojisi çok yüksek bir ülke olarak adlediliyor. Bunu görmekten de çok büyük memnuniyet duyuyoruz. 90 bin küsur galericimiz var, 76 bin yetkili satıcı ve yan sanayi var. TAYSAD üyesi 530 firma var, üye olmayanlar da mevcut. Bu yapı üretimin yüzde 85'ini, ihracatın ise yüzde 80'ini temsil ediyor" dedi.

'OTOMOTİV İHRACATI 41 MİLYAR DOLARI AŞACAK'

Bakan Bolat, otomotiv ihracatındaki hedeflerini de açıklayarak, "Son 15 yıldır ihracatımızın lideri olan otomotiv sektöründe geçen yılı 37,2 milyar dolar milyon dolar ihracatla kapadık. Bu sene inşallah yüzde 95, 40 milyar doları aşacağız; çok rahat aşacağız. Geçen yılki 37 milyar doların içinde 16 milyar doları yan sanayiydi. İTO Başkanımız çok haklı birşey söyledi. Ana sanayinin sattığı otoların içindeki Türkiye'deki yan sanayi ve tedarikçilerin payını eklediğimizde 24 milyar doları bulan bir tedarik sanayisi ortaya çıkıyor. Yani 37 milyarın 24'ü, aşağı yukarı yüzde 66'sına 3/2'sine denk geliyor. Bu yıl 40 milyarı aşacağız, inşallah 41'i söylemek nasip olacak. '41 kere maşallah' diyeceğiz otomotiv ihracatında. Bu yılın ilk 7 ayında otomotiv ihracatımız yüzde 14 arttı. Bu tempoyu koruyabilirsek, ortalama 41 milyar doları rahatlıkla bulacağız demektir." dedi.