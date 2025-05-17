OYAK 2024 İçin Yüzde 55,2 Nema Oranı Açıkladı - Son Dakika
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Ekonomi

OYAK 2024 İçin Yüzde 55,2 Nema Oranı Açıkladı

OYAK 2024 İçin Yüzde 55,2 Nema Oranı Açıkladı

OYAK, 2024 yılı için yüzde 55,2 nema oranı ile üyelerine yüksek getiri sağladı ve ekonomik hedefleri vurguladı.

17.05.2025 18:59
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TAMAMLAYICI mesleki emeklilik fonu Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun (OYAK) 65'inci Olağan Genel Kurul çalışmaları tamamlandı. Üyelerinin birikimlerini verimlilik, sürdürülebilirlik ve sorumlu yatırım ilkeleri doğrultusunda yöneten OYAK, 2024 yılı için açıkladığı yüzde 55,2 nema oranı ile üyelerine döviz, altın gibi yatırım araçlarından daha fazla getiri sağladı.

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, "Jeopolitik gerilimler, buna bağlı küresel ekonomide yaşanan belirsizlikler ve piyasalardaki dalgalanmaların zorluklarına karşın, riskleri öngörme ve yönetme yetkinliğimizle hedeflerimizi gerçekleştirdik. Türkiye ekonomisinin dengelenme sürecine girdiği bir yılda açıkladığımız nema oranı, üyelerimizin varlıklarını güçlendirmeye ve refahlarını korumaya yönelik sürdürülebilir nema anlayışımızın somut yansımasıdır" dedi.

Tamamlayıcı mesleki emeklilik fonunun Türkiye'deki başarılı örneklerinden OYAK, 65'inci Olağan Genel Kurul çalışmalarını tamamladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Genel Kurul Üyeleri, OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Emekli Tümgeneral Mehmet Taş, Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri ve OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem'in katılımıyla gerçekleştirilen Genel Kurul'da, OYAK'ın 2024 yılı nema oranı yüzde 55,2 olarak açıklandı. Küresel ekonomide enflasyonla mücadele politikalarının etkilerinin hissedildiği, Türkiye'de ise ekonomide dengelenmenin yaşandığı bir yılda OYAK, üyelerine yine enflasyonun üzerinde nema sağladı.

OYAK, bu yıl açıkladığı nema oranıyla üyelerine yatırım araçlarından fazla getiri sağladı. 2024'te doların getirisini 3'e katlayan OYAK'ın nema oranı, geçen yılın enflasyon oranının 11 puan üzerinde, en çok kazandıran gram altının da 3,5 puan üzerinde gerçekleşti.

GELECEĞİ ŞEKİLLENDİREN STRATEJİK YATIRIMLAR

OYAK, 2024 yılında da geleceği şekillendiren stratejik yatırımlarıyla Türkiye'nin ekonomik ve endüstriyel gücüne katkı sağlamayı sürdürdü. OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, dünyada 2024 yılı boyunca yaşanan ekonomik ve jeopolitik risklere rağmen, sağlam finansal yapılarını koruduklarını ve yatırımlarını aralıksız sürdürdüklerini ifade etti. Erdem, "Belirsizliklerin ve dalgalanmaların hakim olduğu, Türkiye'de ekonominin dengelenme sürecine girdiği bir yılda yaşanan zorluklara rağmen riskleri öngörme ve yönetme yeteneklerimiz, çevik ve dinamik yönetim anlayışımız ile hedeflerimize ulaşmayı başardık. Böyle bir dönemde açıkladığımız nema oranı, üyelerimizin varlıklarını güçlendirmeye ve refahlarını korumaya yönelik sürdürülebilir nema anlayışımızın somut yansımasıdır. Önümüzdeki dönemde de devam eden ve yapacağımız yeni yatırımlarla üyelerimizin geleceğini güvenceye almak ve sürdürülebilir fayda sağlamak için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

OYAK üyelerinin birikimlerini en verimli şekilde değerlendirmeye odaklanan stratejilerinin, sadece bugünü değil geleceği de kapsadığını vurgulayan Erdem, "Sektör bazlı çalışmalarımızın yanı sıra, portföy çeşitliliğine önem verdik; üyelerimizin birikimlerini güvenle yönetmek amacıyla yenilikçi finansal çözümler geliştirdik. Stratejik yönetim anlayışımız, dünyanın yaşadığı bu zorlu dönemde de güçlü ve istikrarlı nema getirisi sağladı" diye konuştu.

SADECE BUGÜNÜ DEĞİL, GELECEĞİ DE İNŞA EDEN BİR YAPI

OYAK'ın büyümesini yalnızca finansal göstergelerle değil; sürdürülebilirlik projeleri, yeşil enerji yatırımları ve dijitalleşme hamleleriyle desteklediğini belirten Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugünün şartlarında dünyada geleneksel yöntemlerle kalıcı büyüme sağlamak mümkün değil. Biz, çevre dostu yatırımlarımız ve yeni teknolojilere hızlı adaptasyonumuzla geleceği şekillendiren bir organizasyonuz. Üyelerimize güçlü nema getirisi sunarken, ülkemizin sanayisine, ekonomisine ve finansal altyapısına uzun vadeli değer katmayı görev biliyoruz. Kısa vadeli kazançların ötesine geçen bu yaklaşımımız, OYAK Şirketleri'nin rekabet gücünü artırırken, 480 bini aşkın üyemizin birikimlerine sürdürülebilir katkı sağlayan sağlam bir modele dönüşüyor."

OYAK'ın hem üyeleri hem de Türkiye ekonomisi için stratejik değer üretme anlayışıyla yol aldığını vurgulayan Erdem, "Gelecek öngörüyle kurulur. Biz de bu anlayışla önümüzdeki dönemde de aynı kararlılıkla ilerlemeye, üyelerimizin birikimlerine sürdürülebilir değer katmaya, ülkemizin geleceğine uzun vadeli katkılar sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Finans, OYAK, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi OYAK 2024 İçin Yüzde 55,2 Nema Oranı Açıkladı - Son Dakika

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