Özel sektörün yurt dışı kredi borcu 157,2 milyar dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül ayı Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri'ni açıkladı. Buna göre, eylül sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2022 yıl sonuna göre 1,4 milyar dolar azalarak 157,2 milyar dolar oldu. Vadeye göre incelendiğinde, 2022 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 1,8 milyar dolar azalarak 148,7 milyar dolar; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 383 milyon dolar artarak 8,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

BANKALARIN UZUN VADELİ KREDİ BORÇLARI 1,3 MİLYAR DOLAR ARTTI

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,3 milyar dolar arttığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 98 milyon dolar azalışla 13,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 128 milyon dolar azalmış, tahvil stoku ise 1,2 milyar dolar azalarak 1,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

BANKALARIN KISA VADELİ KREDİ BORÇLARI 487 MİLYON DOLAR AZALDI

Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,1 milyar dolar azaldığı, tahvil stokunun ise 523 milyon dolar azalarak 9 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2022 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 487 milyon dolar azalışla 4,5 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 673 milyon dolar artışla 1,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

ÖZEL ALACAKLILARA OLAN BORÇ 1,2 MİLYAR DOLAR ARTTI

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Eylül sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 1,2 milyar dolar artarak 104,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 49 milyon dolar artarak 7,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

BORCUN BÜYÜK BÖLÜMÜ DÖVİZ CİNSİNDEN

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 148,7 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 59,5'inin dolar, yüzde 35,4'ünün euro, yüzde 2,2'sinin Türk lirası ve yüzde 2,9'unun ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 8,5 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 37,8'inin dolar, yüzde 35,2'sinin Euro, yüzde 20,7'sinin Türk lirası ve yüzde 6,3'ünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

KREDİ BORÇLARININ BÜYÜK BÖLÜMÜ FİNANS DIŞI SEKTÖRÜN

Sektör dağılımı incelendiğinde, Eylül sonu itibarıyla, 148,7 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 35,8'ini finansal kuruluşların, yüzde 64,2'sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 8,5 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 73,4'ünü finansal kuruluşların, yüzde 26,6'sını ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

1 YIL İÇİNDE ÖDENECEK ANA PARA 44,9 MİLYAR DOLAR

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Eylül sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 44,9 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.